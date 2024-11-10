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وزير المواصلات والاتصالات يبعث رسالة شكر إلى ((أخبار الخليج))

11/10/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬والعاملين‭ ‬بالجريدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينه‭ ‬وزيرا‭ ‬للمواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬التهنئة‭ ‬الأخوية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬المودة‭ ‬الصادقة‭ ‬والمشاعر‭ ‬النبيلة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمسيرة‭ ‬الصحفية‭ ‬المشرفة‭ ‬وإرساء‭ ‬مبادئ‭ ‬المهنية‭ ‬والمصداقية‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬المسؤول‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬لخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭: ‬

سعادة‭ ‬الأخ‭ ‬الفاضل‭ ‬والكاتب‭ ‬الكبير‭ / ‬أنور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الموقر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

يسرني‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬لسعادتكم،‭ ‬وأسرة‭ ‬التحرير،‭ ‬وجميع‭ ‬الصحفيين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬صحيفتكم‭ ‬الغراء،‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتحية‭ ‬على‭ ‬تهنئتكم‭ ‬الكريمة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعييني‭ ‬وزيرا‭ ‬للمواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

إن‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬تهنئتكم‭ ‬الأخوية‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬طيبة‭ ‬ومقدرة‭ ‬تعبر‭ ‬بحق‭ ‬عن‭ ‬مودتكم‭ ‬الصادقة‭ ‬ومشاعركم‭ ‬النبيلة،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يلهمنا‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬لتعزيز‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

كما‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أبارك‭ ‬لكم‭ ‬مسيرتكم‭ ‬الصحفية‭ ‬المشرفة‭ ‬والرائعة،‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬صرحًا‭ ‬شامخًا‭ ‬للتنوير‭ ‬والريادة،‭ ‬وإرساء‭ ‬مبادئ‭ ‬المهنية‭ ‬والمصداقية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬للعمل‭ ‬الصحفي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأود‭ ‬أن‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعي‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬العامرة،‭ ‬لخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬متمنيا‭ ‬لشخصكم‭ ‬الكريم،‭ ‬ولصحيفتكم‭ ‬الموقرة،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والازدهار‭.‬

وتقبلوا‭ ‬سعادتكم‭ ‬فائق‭ ‬اعتباري‭ ‬وتقديري

مع‭ ‬أطيب‭ ‬تحياتي‭ ‬

د‭. ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

‭ ‬أخوكم‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات

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