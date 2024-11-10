وزير المواصلات والاتصالات يبعث رسالة شكر إلى ((أخبار الخليج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير أنور عبدالرحمن رسالة شكر من الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات على تهنئة رئيس التحرير والعاملين بالجريدة بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه وزيرا للمواصلات والاتصالات.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد أن ما تضمنته التهنئة الأخوية تعبر عن المودة الصادقة والمشاعر النبيلة، مشيدا بالمسيرة الصحفية المشرفة وإرساء مبادئ المهنية والمصداقية بما يعكس صورة العمل الصحفي المسؤول.
كما أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الوزارة ومؤسسة «أخبار الخليج» لخدمة قضايا الوطن والمواطن.. وجاء في الرسالة:
سعادة الأخ الفاضل والكاتب الكبير / أنور محمد عبدالرحمن الموقر رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير صحيفة «أخبار الخليج»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أتقدم لسعادتكم، وأسرة التحرير، وجميع الصحفيين والعاملين في صحيفتكم الغراء، بجزيل الشكر والتحية على تهنئتكم الكريمة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعييني وزيرا للمواصلات والاتصالات.
إن ما تضمنته تهنئتكم الأخوية من عبارات طيبة ومقدرة تعبر بحق عن مودتكم الصادقة ومشاعركم النبيلة، داعيا الله تعالى أن يلهمنا التوفيق والسداد، لتعزيز رفعة مملكة البحرين الغالية، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما يسعدني أن أبارك لكم مسيرتكم الصحفية المشرفة والرائعة، والتي أثمرت صرحًا شامخًا للتنوير والريادة، وإرساء مبادئ المهنية والمصداقية، بما يعكس صورة إيجابية للعمل الصحفي المسؤول في المملكة، بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تطلعي إلى توطيد أواصر التعاون الوثيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ومؤسسة «أخبار الخليج» العامرة، لخدمة قضايا الوطن والمواطن، متمنيا لشخصكم الكريم، ولصحيفتكم الموقرة، وجميع منتسبيها دوام التوفيق والنجاح والازدهار.
وتقبلوا سعادتكم فائق اعتباري وتقديري
مع أطيب تحياتي
د. عبدالله بن أحمد آل خليفة
أخوكم وزير المواصلات والاتصالات
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