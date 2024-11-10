إطلاق مشروع ((رحلة عبر تراث البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬التفاعلية‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والشيخة‭ ‬أسيل‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين،‭ ‬والسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬إريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬وجوليين‭ ‬كوني‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬والإعلاميين‭.‬

وتنظّم‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبدعم‭ ‬علمي‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬سيقوم‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ومتحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬التثقيفية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فترتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُقدّم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬وتيسير‭ ‬وصول‭ ‬وفهم‭ ‬الجمهور‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين‭ ‬سيتنقّل‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬التنقيب‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬جوليين‭ ‬كوني،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شمالها‭ ‬إلى‭ ‬جنوبها،‭ ‬وسيتوقف‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لإعطاء‭ ‬الطلبة‭ ‬فرصة‭ ‬خوض‭ ‬التجربة‭ ‬التفاعلية‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬متاحاً‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬والثقافية‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيعطي‭ ‬الزوار‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬مع‭ ‬المواقع‭ ‬وتاريخها‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سكنوها‭ ‬قبل‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعنى‭ ‬بالقطع‭ ‬الأثرية‭ ‬البحرينية‭ ‬المعارة‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬الفرنسي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬وبالأخص‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وفي‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬المسائية،‭ ‬حتى‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمواطن‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مصاحبة‭ ‬لهذه‭ ‬القطع‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬العالمي،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الدولية‭.‬

وبشأن‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لها‭ ‬شقان،‭ ‬الأول‭ ‬مرتبط‭ ‬كما‭ ‬أسلفنا‭ ‬بالتعريف‭ ‬بهذه‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬لإكساب‭ ‬الطلبة‭ ‬المعرفة‭ ‬الكافية‭ ‬بإرث‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬إدراك‭ ‬الطالب‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الآثار،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬البحرينية‭ ‬معارة‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬دولية‭ ‬عديدة،‭ ‬أهمها‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬الذي‭ ‬خصص‭ ‬قاعة‭ ‬رئيسية‭ ‬لعرض‭ ‬تاريخ‭ ‬حضارات‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يعي‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيون‭ ‬أهمية‭ ‬الآثار،‭ ‬وأن‭ ‬يعتزوا‭ ‬بالمخزون‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬عبر‭ ‬الألواح‭ ‬الالكترونية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المنفعة،‭ ‬منوها‭ ‬بتفاعل‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأثري‭ ‬والثقافي،‭ ‬ولمواكبة‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬له‭ ‬المعلومات‭ ‬بالوسائل‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليه،‭ ‬وسوف‭ ‬نحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬استقاء‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الطلاب‭ ‬للبناء‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬المستقبلية‭.‬

بدوره‭ ‬نوه‭ ‬إريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬الممتد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتُقدّم‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحواسيب‭ ‬اللوحية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تطبيقاً‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استوديو‭ ‬فام‭ ‬فاتال،‭ ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬من‭ ‬جرار‭ ‬فخارية‭ ‬وآنية‭ ‬وألواح‭ ‬مسمارية‭ ‬وأختام‭ ‬دلمونية‭ ‬وتماثيل‭ ‬تعكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬لسكّان‭ ‬البحرين‭ ‬القدامى،‭ ‬وهذه‭ ‬القطع‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الإعارة‭ ‬التي‭ ‬قدّمها‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمتحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لمدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬تايلوس‭: ‬رحلة‭ ‬أثرية‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬عرض‭ ‬معلومات‭ ‬علمية‭ ‬وأثرية‭ ‬أخرى‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البعثة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬وتصويرها‭ ‬ضوئياً‭ ‬للعرض‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬بواسطة‭ ‬شركة‭ ‬إيكونيم‭.‬

‭ ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬عبر‭ ‬تراث‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تقديم‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للحضارات‭ ‬التي‭ ‬ازدهرت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس،‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬من‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬تايلوس‭: ‬رحلة‭ ‬أثرية‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتيح‭ ‬للجمهور‭ ‬استكشاف‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬للمملكة‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭. ‬ويركز‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بأهم‭ ‬عناصر‭ ‬هذا‭ ‬التراث،‭ ‬وإبراز‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لأعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬والبحوث‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬هذه‭ ‬الموروثات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلال‭ ‬مدافن‭ ‬دلمون‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عالي‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬وسط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬طلبة‭ ‬جامعيّون،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬ختامه‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتراث‭ ‬والبحث‭ ‬الأثري‭. ‬

ويأتي‭ ‬المشروع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬والدعم‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭ ‬ومرصد‭ ‬التراث‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحوض‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬ومدرسة‭ ‬اللوفر‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬طلبة‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالتجربة‭ ‬التفاعلية‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬وتايلوس‭.‬