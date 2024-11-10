منشآت: توقيع 23 اتفاقية تزيد قيمتها عن 580 مليون ريال سعودي في اليوم الثالث من معرض Biban24

MENAFN - EIN Presswire) الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- شهد اليوم الثالث من Biban24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، توقيع أكثر من 23 اتفاقية فضلاً عن إطلاق العديد من المشاريع تزيد قيمتها عن 580 مليون ريال سعودي. يهدف ملتقى Biban24 الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات إلى دفع عجلة نمو منظومة ريادة الأعمال السعودية وتطويرها، وتعزيز سبل التعاون بين رواد الأعمال المحليين والعالميين.

وتأكيدًا على التزامه بتعزيز ريادة الأعمال في قطاع السياحة السعودي، أعلن صندوق التنمية السياحي (Tourism Development Fund,TDF) عن توقيع اتفاقيات بارزة عدة في الملتقى مع مجموعة من المؤسسات المالية – من بينها Arab National Bank، Raedah Finance، Tawkeel Finance، Murabaha Marena، .Manafea Finance ،Taseer Arabia، Finance Al Jabr



وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير السياحة المحلية.

وفي إطار تأكيد التزامها بدعم مستقبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أبرمت "منشآت" أيضاً اتفاقية استراتيجية مع شركة Microsoft السعودية لتزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة التي تمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم من خلال توفير المزيد من الإرشادات التقنية والتكنولوجية الحيوية، بالإضافة إلى الخدمات السحابية بواسطة منصة Founder Hub.

وخلال الفعالية، أعلنت Microsoft السعودية أيضًا عن مسابقة ريادة الأعمال لدعم هذا القطاع وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما شهد اليوم الثالث من Biban24 إبرام شراكة بين "منشآت" وشركة Oracle لتعزيز برامج حاضنات ومسرعات الأعمال في المملكة وخارجها. وتسهم هذه الشراكة في الاستفادة من موارد منشآت وOracle لتقديم الخدمات السحابية وأدوات تحليل البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي في سبيل دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن هذا اليوم أيضاً الإعلان عن الشراكة التي جمعت "منشآت" مع Zoom لتقديم حلول اجتماعات افتراضية متكاملة بأسعار مخفضة. كما أعلنت شركة Google رسميًا عن إبرامها اتفاقية استراتيجية مع "منشآت" لإطلاق مبادرة تمكين التسويق الرقمي Digital Marketing Enablement.

من جهة خرى، تسارعت وتيرة الجولات النهائية من كأس العالم لريادة الأعمال، إذ شارك أكثر من 100 متسابق في التصفيات النهائية من مسابقة العروض السنوية للشركات الناشئة.

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Tarek Chahine

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