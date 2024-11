منشآت: توقيع 23 اتفاقية تزيد قيمتها عن 580 مليون ريال سعودي في اليوم الثالث من معرض Biban24

MENAFN - EIN Presswire) الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- شهد اليوم الثالث من Biban24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، توقيع أكثر من 23 اتفاقية فضلاً عن إطلاق العديد من المشاريع تزيد قيمتها عن 580 مليون ريال سعودي. يهدف ملتقى Biban24 الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات إلى دفع عجلة نمو منظومة ريادة الأعمال السعودية وتطويرها، وتعزيز سبل التعاون بين رواد الأعمال المحليين والعالميين.

وتأكيدًا على التزامه بتعزيز ريادة الأعمال في قطاع السياحة السعودي، أعلن صندوق التنمية السياحي (Tourism Development Fund,TDF) عن توقيع اتفاقيات بارزة عدة في الملتقى مع مجموعة من المؤسسات المالية – من بينها Arab National Bank، Raedah Finance، Tawkeel Finance، Murabaha Marena، .Manafea Finance ،Taseer Arabia، Finance Al Jabr



وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير السياحة المحلية.

وفي إطار تأكيد التزامها بدعم مستقبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أبرمت "منشآت" أيضاً اتفاقية استراتيجية مع شركة Microsoft السعودية لتزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة التي تمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم من خلال توفير المزيد من الإرشادات التقنية والتكنولوجية الحيوية، بالإضافة إلى الخدمات السحابية بواسطة منصة Founder Hub.

وخلال الفعالية، أعلنت Microsoft السعودية أيضًا عن مسابقة ريادة الأعمال لدعم هذا القطاع وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما شهد اليوم الثالث من Biban24 إبرام شراكة بين "منشآت" وشركة Oracle لتعزيز برامج حاضنات ومسرعات الأعمال في المملكة وخارجها. وتسهم هذه الشراكة في الاستفادة من موارد منشآت وOracle لتقديم الخدمات السحابية وأدوات تحليل البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي في سبيل دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن هذا اليوم أيضاً الإعلان عن الشراكة التي جمعت "منشآت" مع Zoom لتقديم حلول اجتماعات افتراضية متكاملة بأسعار مخفضة. كما أعلنت شركة Google رسميًا عن إبرامها اتفاقية استراتيجية مع "منشآت" لإطلاق مبادرة تمكين التسويق الرقمي Digital Marketing Enablement.

من جهة خرى، تسارعت وتيرة الجولات النهائية من كأس العالم لريادة الأعمال، إذ شارك أكثر من 100 متسابق في التصفيات النهائية من مسابقة العروض السنوية للشركات الناشئة.

