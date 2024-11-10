الوفيات اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- في ذمة الله:
- شيخة عبدالعزيز محمد المرشود 76 عاما (شيعت)
زوجة صالح رجب صالح الشويعي
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: جابر الأحمد ق1 ش168 م54
- طفلة عبدالله مطلق 82 عاما (شيعت)
أرملة ادخيل ابريم العنتري
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: القصر ق2 الشارع الخامس م240
- محمد ثامر محمد العازمي 12 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- زهرة محمد مراد 92 عاما (شيعت)
زوجة محمد علي سلمان بوحمد
الرجال والنساء: الدعية حسينية بوحمد
- صالح محمد خالد المذن 66 عاما (شيع)
الرجال: كيفان ق4 شارع منى م46
النساء: كيفان ق6 شارع الإسكندرية م8
إنا لله وإنا إليه راجعون.(النهاية)
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