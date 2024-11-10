مصر وماليزيا تتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولا لشراكة استراتيجية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- اتفقت مصر وماليزيا اليوم الأحد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب بهدف ضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين.

جاء ذلك أثناء محادثات جمعت بين مصر وماليزيا بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى مصر المستمرة حتى ال12 من نوفمبر الحالي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتزامنا مع الذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت مصر وماليزيا في بيان مشترك تطلعهما إلى تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة والنقل البحري وكذلك التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.

وشددا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.

ولفت الجانبان وفق البيان إلى التعاون الثنائي القوي القائم بينهما في مجالي الدفاع والأمن.

واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بهذه المجالات بما يشمل إجراء مشاورات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب المشترك ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال مع التأكيد على أهمية التبادل الثقافي في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين.

وحول مجموعة (بريكس) الاقتصادية رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع بقمة (بريكس) في نسختها ال16

المنعقدة في مدينة كازان الروسية في ال23 من أكتوبر الماضي على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع.

وأعرب البلدان عن تطلعهما إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة وذلك من أجل المضي قدما في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات.

وأوضح البيان المشترك أن المحادثات الثنائية شهدت توقيع الجانبين مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية بماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية التي شهدها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي.

وفيما يتعلق بالاحداث الحالية في منطقة الشرق الأوسط أكدت مصر وماليزيا الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة وكذلك ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

وسلط الجانبان الضوء أثناء المحادثات المشتركة بحسب البيان

على الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة معربين عن إدانتهما للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وجدد البلدان تأكيدهما إسناد الحق إلى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وحثت كل من مصر وماليزيا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.

كما دان الجانبان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياته العسكرية التي تنتهك أيضا سيادة لبنان وسلامة أراضيه من خلال توغلاته المستمرة في لبنان وغاراته الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وأكدا ضرورة التوصل إلى إيقاف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها معربين عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.

كما أكدا التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.(النهاية)

ا س م / م ع ا



