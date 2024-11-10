لبنان: قتلى وجرحى في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 10 – 11 (كونا) -- اكدت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم على بلدة (علمات) التابعة لقضاء جبيل ووصلت حتى الآن الى 24 قتيلا وثمانية جرحى من بينهم حالات خطرة.

وافادت الوكالة ان الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال مستهدفا منزلا في بلدة (رسم الحدث) في مدينة (بعلبك) هي خمسة قتلى من بينهم طفلان واصابة طفل ثالث.

وعلى صعيد متصل قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان حصيلة الغارات المتتالية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على (بعلبك الهرمل) اسفرت عن قتل اربعة اشخاص واصابة 10 آخرين نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف المركز في تحديث جديد لحصيلة ضحايا الغارة التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي أمس السبت على بلدتي (دير قانون) و(رأس العين) التابعتين لقضاء صور في جنوب لبنان مستهدفة نقاط تجمع لمسعفين هي 14 قتيلا بينهم سبعة مسعفين "في تماد اسرائيلي واضح لجريمة الحرب المتمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والاسعاف بما يخالف كل القوانين الانسانية الدولية".

ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية) ف ز / ف ا س