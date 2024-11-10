لبنان: قتلى وجرحى في تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 10 – 11 (كونا) -- اكدت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة التي شنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم على بلدة (علمات) التابعة لقضاء جبيل ووصلت حتى الآن الى 24 قتيلا وثمانية جرحى من بينهم حالات خطرة.
وافادت الوكالة ان الحصيلة النهائية للغارة التي شنها طيران الاحتلال مستهدفا منزلا في بلدة (رسم الحدث) في مدينة (بعلبك) هي خمسة قتلى من بينهم طفلان واصابة طفل ثالث.
وعلى صعيد متصل قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان حصيلة الغارات المتتالية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على (بعلبك الهرمل) اسفرت عن قتل اربعة اشخاص واصابة 10 آخرين نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.
واضاف المركز في تحديث جديد لحصيلة ضحايا الغارة التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي أمس السبت على بلدتي (دير قانون) و(رأس العين) التابعتين لقضاء صور في جنوب لبنان مستهدفة نقاط تجمع لمسعفين هي 14 قتيلا بينهم سبعة مسعفين "في تماد اسرائيلي واضح لجريمة الحرب المتمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والاسعاف بما يخالف كل القوانين الانسانية الدولية".
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية) ف ز / ف ا س
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