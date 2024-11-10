سفارة المملكة المتحدة تحتفي بمن ضحوا بحياتهم في سبيل السلام والحرية في (يوم الذكرى)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- استذكرت سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت اليوم الأحد الجنود البريطانيين الذين توفوا أثناء خدمتهم لوطنهم في (يوم الذكرى) الذي يحتفى به كل عام منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس في بيان للسفارة إنه في هذه المناسبة التي حضرها رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى البلاد وأعضاء من الجيشين البريطاني والكويتي "نستذكر فيها ذلك اليوم عام 1919 وبعد سنة من توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى".

وأضافت السفيرة لويس أنها "فرصة للتفكير مليا بالثمن الباهظ الذي يكلفه الإرهاب والصراعات ونتذكر الذين فقدوا أرواحهم بسبب ذلك من جميع الأطراف مهما كانت انتماءاتهم".

وبدوره قال الملحق العسكري لدى السفارة العقيد الركن بحري نيل ماريوت إنه في (يوم الذكرى) "نقف عرفانا وتقديرا للذين قدموا أرواحهم في سبيل السلام والحرية".

وأشار ماريوت بالمناسبة إلى "أننا نحتفي أيضا بمرور 125 عاما على العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت" معتبرا أنه يوم "نؤكد من خلاله على قيمنا المشتركة في الشجاعة والواجب والوحدة اللاتي كانوا ولازالوا يدعمون شراكتنا المميزة".

ونقل البيان عن العقيد المتقاعد دوغي لورد الذي شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 القول "إنه لشرف أن أكون قد شاركت في تحرير دولة الكويت التي أقطنها وها أنا أضع إكليل الورود على جدار ذكرى الذين قدموا الأغلى في سبيل أوطانهم في السفارة البريطانية".(النهاية) ي ت / ع ع ح