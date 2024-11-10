سفارة المملكة المتحدة تحتفي بمن ضحوا بحياتهم في سبيل السلام والحرية في (يوم الذكرى)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- استذكرت سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت اليوم الأحد الجنود البريطانيين الذين توفوا أثناء خدمتهم لوطنهم في (يوم الذكرى) الذي يحتفى به كل عام منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس في بيان للسفارة إنه في هذه المناسبة التي حضرها رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى البلاد وأعضاء من الجيشين البريطاني والكويتي "نستذكر فيها ذلك اليوم عام 1919 وبعد سنة من توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى".
وأضافت السفيرة لويس أنها "فرصة للتفكير مليا بالثمن الباهظ الذي يكلفه الإرهاب والصراعات ونتذكر الذين فقدوا أرواحهم بسبب ذلك من جميع الأطراف مهما كانت انتماءاتهم".
وبدوره قال الملحق العسكري لدى السفارة العقيد الركن بحري نيل ماريوت إنه في (يوم الذكرى) "نقف عرفانا وتقديرا للذين قدموا أرواحهم في سبيل السلام والحرية".
وأشار ماريوت بالمناسبة إلى "أننا نحتفي أيضا بمرور 125 عاما على العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت" معتبرا أنه يوم "نؤكد من خلاله على قيمنا المشتركة في الشجاعة والواجب والوحدة اللاتي كانوا ولازالوا يدعمون شراكتنا المميزة".
ونقل البيان عن العقيد المتقاعد دوغي لورد الذي شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 القول "إنه لشرف أن أكون قد شاركت في تحرير دولة الكويت التي أقطنها وها أنا أضع إكليل الورود على جدار ذكرى الذين قدموا الأغلى في سبيل أوطانهم في السفارة البريطانية".(النهاية) ي ت / ع ع ح
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