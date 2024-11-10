مقتل وإصابة 27 مدنيا جراء قصف الاحتلال لبناية سكنية في ريف دمشق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 10 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بناية سكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله في بيان انه في "حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق".
وذكر البيان أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة 27 مدنيا ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة. (النهاية)
ع م ن / ر س
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