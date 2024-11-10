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مقتل وإصابة 27 مدنيا جراء قصف الاحتلال لبناية سكنية في ريف دمشق

11/10/2024 2:38:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 20 آخرين جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بناية سكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق.


ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله في بيان انه في "حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية في منطقة (السيدة زينب) بريف دمشق".

وذكر البيان أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة 27 مدنيا ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة. (النهاية)
ع م ن / ر س




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