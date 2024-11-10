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الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف

11/10/2024 2:38:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 10 - 11 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على مضيفه (مايوركا) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وحسم (أتلتيكو) الفوز في الشوط الثاني بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 61 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سون مويكس).


وبذلك رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 26 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف الوصيف (ريال مدريد) وسبع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند 18 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.


وفي إطار الجولة نفسها فاز أمس السبت (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) الخامس بالترتيب فيما يلعب (برشلونة) ضد (ريال سوسيداد) صاحب المركز 11 في وقت لاحق اليوم. (النهاية)




ه ن د / ر س


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