الدوري الإسباني: (أتلتيكو مدريد) يهزم (مايوركا) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 10 - 11 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على مضيفه (مايوركا) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وحسم (أتلتيكو) الفوز في الشوط الثاني بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 61 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سون مويكس).
وبذلك رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 26 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف الوصيف (ريال مدريد) وسبع نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما تجمد رصيد (مايوركا) عند 18 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها فاز أمس السبت (ريال مدريد) برباعية نظيفة على (أوساسونا) الخامس بالترتيب فيما يلعب (برشلونة) ضد (ريال سوسيداد) صاحب المركز 11 في وقت لاحق اليوم. (النهاية)
ه ن د / ر س
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