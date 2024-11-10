معهد (دسمان): نجحنا بتقليص أدوية للسكري للمراجعين 50 بالمئة عبر برنامج التغلب على المرض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -– أعلن معهد دسمان للسكري نجاحه بتقليص أدوية السكري للمراجعين بنسبة بلغت 50 بالمئة من خلال برنامج التغلب على السكري بإشراف ومتابعة الفريق الطبي المختص في المعهد.
وقال المدير العام للمعهد بالتكليف الدكتور فيصل الرفاعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المعهد يولي اهتماما بالبحث العلمي إلى جانب تقديم الخدمات في مختلف تخصصات مرض السكري والتدريب على مستوى متقدم ومتكامل علاوة على تقديم التوعية للوقاية من المرض.
وأضاف الرفاعي أن أبحاث المعهد تركز على تطورات مرض السكري في الكويت من خلال العمل على نهج بحث تكاملي يجمع مختلف التخصصات لفك رموز التفاعلات المعقدة التي ينجم عنها المرض مؤكدا أن الأبحاث تعمل بالمعطيات والتوجهات البحثية الحديثة التي يمكن من خلالها الاستفادة من النتائج والتطبيقات لفهم الجوانب الكيميائية والمناعية والوراثية للمرض.
وأوضح أن المعهد نشر هذا العام العديد من الدراسات والأبحاث في المجلات العلمية المحكمة وبلغ عددها 92 مقالة بحثية في إطار جهوده لتحديد سبب مرض السكري ومضاعاته المختلف وأساليب علاجه.
وذكر أن باحثي المعهد الكويتيين تصدروا قائمة العلماء في مجال أبحاث السكري ونال البعض منهم جوائز وعضويات في هيئات علمية مرموقة مؤكدا أن أبحاث المعهد تسهم بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وتقديم التوصيات والإرشادات حول مرض السكري ومضاعفاته.
وبين الرفاعي أن المعهد حصل على العديد من براءات الاختراع في مجال أبحاث السكري ومضاعفاته ويعمل بالتنسيق مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع للعمل على استكمال براءات أخرى قيد التنفيذ.
ولفت إلى أن المعهد حصل على اعتمادات وجوائز واعترافات دولية منها هيئة الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي غير المشروط والاعتراف من فيدرالية السكر الدولية كمركز مرجعي للسكري من بين أربع مراكز معتمدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف إلى أن المعهد حصل أيضا على اعتماد من جمعية القلب الأمريكية والكلية الملكية للجراحين في إنجلترا لعقد دورات تدريبية في المهارات الجراحية فضلا على اعتماد من الكلية الأمريكية لعلم الباثولوجيا واعتماد آخر من نظام حماية معلومات المرضي الأمريكي مشيرا إلى أن هذه الاعترافات والاعتمادات تؤكد مكانة المعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد التعاون الوطني أفاد الرفاعي بأن المعهد يعمل على التعاون مع الخبرات المحلية للمساهمة في دفع عجلة البحث العلمي في البلاد وبناء القدرات العلمية مع مختلف الجهات إذ يستمر هذا التعاون وزارة الصحة وجامعة الكويت في مشاريع متعددة تغطي مختلف التخصصات.
وكشف عن تنظيم فعاليات احتفالية يوم السكر العالمي في 14 الشهر الجاري في (مول العاصمة) لتسليط الضوء على السكري والتوعية به وطرق الوقاية منه ونشر سبل التعايش الصحي وتتضمن إجراء فحوصات طبية وقياس المؤشرات الحيوية وتقديم الإرشادات الطبية والنصائح الغذائية للتعريف بنمط الحياة السليمة. (النهاية) م ر ف / ن و ف
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