معهد (دسمان): نجحنا بتقليص أدوية للسكري للمراجعين 50 بالمئة عبر برنامج التغلب على المرض

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -– أعلن معهد دسمان للسكري نجاحه بتقليص أدوية السكري للمراجعين بنسبة بلغت 50 بالمئة من خلال برنامج التغلب على السكري بإشراف ومتابعة الفريق الطبي المختص في المعهد.

وقال المدير العام للمعهد بالتكليف الدكتور فيصل الرفاعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المعهد يولي اهتماما بالبحث العلمي إلى جانب تقديم الخدمات في مختلف تخصصات مرض السكري والتدريب على مستوى متقدم ومتكامل علاوة على تقديم التوعية للوقاية من المرض.

وأضاف الرفاعي أن أبحاث المعهد تركز على تطورات مرض السكري في الكويت من خلال العمل على نهج بحث تكاملي يجمع مختلف التخصصات لفك رموز التفاعلات المعقدة التي ينجم عنها المرض مؤكدا أن الأبحاث تعمل بالمعطيات والتوجهات البحثية الحديثة التي يمكن من خلالها الاستفادة من النتائج والتطبيقات لفهم الجوانب الكيميائية والمناعية والوراثية للمرض.

وأوضح أن المعهد نشر هذا العام العديد من الدراسات والأبحاث في المجلات العلمية المحكمة وبلغ عددها 92 مقالة بحثية في إطار جهوده لتحديد سبب مرض السكري ومضاعاته المختلف وأساليب علاجه.

وذكر أن باحثي المعهد الكويتيين تصدروا قائمة العلماء في مجال أبحاث السكري ونال البعض منهم جوائز وعضويات في هيئات علمية مرموقة مؤكدا أن أبحاث المعهد تسهم بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وتقديم التوصيات والإرشادات حول مرض السكري ومضاعفاته.

وبين الرفاعي أن المعهد حصل على العديد من براءات الاختراع في مجال أبحاث السكري ومضاعفاته ويعمل بالتنسيق مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع للعمل على استكمال براءات أخرى قيد التنفيذ.

ولفت إلى أن المعهد حصل على اعتمادات وجوائز واعترافات دولية منها هيئة الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي غير المشروط والاعتراف من فيدرالية السكر الدولية كمركز مرجعي للسكري من بين أربع مراكز معتمدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف إلى أن المعهد حصل أيضا على اعتماد من جمعية القلب الأمريكية والكلية الملكية للجراحين في إنجلترا لعقد دورات تدريبية في المهارات الجراحية فضلا على اعتماد من الكلية الأمريكية لعلم الباثولوجيا واعتماد آخر من نظام حماية معلومات المرضي الأمريكي مشيرا إلى أن هذه الاعترافات والاعتمادات تؤكد مكانة المعهد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد التعاون الوطني أفاد الرفاعي بأن المعهد يعمل على التعاون مع الخبرات المحلية للمساهمة في دفع عجلة البحث العلمي في البلاد وبناء القدرات العلمية مع مختلف الجهات إذ يستمر هذا التعاون وزارة الصحة وجامعة الكويت في مشاريع متعددة تغطي مختلف التخصصات.

وكشف عن تنظيم فعاليات احتفالية يوم السكر العالمي في 14 الشهر الجاري في (مول العاصمة) لتسليط الضوء على السكري والتوعية به وطرق الوقاية منه ونشر سبل التعايش الصحي وتتضمن إجراء فحوصات طبية وقياس المؤشرات الحيوية وتقديم الإرشادات الطبية والنصائح الغذائية للتعريف بنمط الحياة السليمة. (النهاية) م ر ف / ن و ف



