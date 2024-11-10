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إلزام المطور العقاري باستبدال المكتب الاستشاري والمقاول عند تأخر المشروع

11/10/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع دليل فني - لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة - خططا لتجاوز تعثرات المشروع؛ من خلال إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقا لدرجته، كتأخر بسيط أو تأخر متوسط أو شديد؛ حيث تتطلب تلك الحلول زيادة عدد عمال المشروع، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري، وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط، وتغيير الخطة الزمنية للمشروع، وتعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع - دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، واقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة فقط، وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل أو تغيير المكتب الاستشاري أو تغيير المقاول.
تأخير الأعمال
بحسب الدليل ستكون هناك طرق وأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر وأدوات التدخل الرئيسية، بحيث يجب الأخذ في الإجراءات الواردة لمعالجة التأخر، خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، في حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز أو المدة الإضافية الممنوحة.
وتضمن الدليل إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، إذا تبين أن أحد أطراف المشروع أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة بتأخير الأعمال، وإذا تبين عدم تجاوب أحد أطراف المشروع أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
كما يتم إحلال مطور بديل إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، وعدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة، وفي حال إفلاس المطور، إلى جانب انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.
برنامج زمني
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان وافقت على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ((مشروعات البيع والتأجير على الخارطة)). وأشار الدليل إلى أن المشروع يعد متأخرا في حال لم ينفذ وفقا للبرنامج الزمني ومعامل قياس الأداء، أو لم ينجز في المدة المحددة لإنجازه، ووفق الدليل يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع المرصودة بناء على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة؛ وفق تعثر فني: إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية أو إنشائية أو إدارية، إلى جانب تعثر مالي: ويتمثل في عدم إنجاز المشروع في المدة المحددة بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور، وبعدم كفاية التدفقات النقدية أو ضعف التسويق أو عدم وجود مصادر تمويل.

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