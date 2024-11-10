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5 مناطق الأقل بقطاع ومنشآت الأجرة

11/10/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت منطقة مكة المكرمة على منشآت النقل البري في قطاع ووسيط الأجرة بـ54%، وتصدرت أكثر مناطق المملكة في المرخصين في قطاع النقل بـ59%، في وقت سجلت 5 مناطق ممثلة في: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، ونجران، أقل مناطق المملكة مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات.
239 منشأة
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء لمنشآت النقل البري للعام الماضي، تسجيل 239 منشأة في قطاع الأجرة ووسيط التأجير، وتسجيل 3074 مكتبا للتأجير في قطاع تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وبلغ عدد المرخصين في قطاع النقل بالحافلات 653 مرخصا.
ـــــــــــ الأكثر منشآت
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المنشآت في قطاع الأجرة، حيث بلغ إجمالي المنشآت 129 منشأة بـ54%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 64 منشأة بـ27%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 18 منشأة بـ8%، ومنطقة المدينة المنورة رابعا، بإجمالي 16 منشأة بـ7%، ومنطقة القصيم خامسا، بإجمالي 7 منشآت بـ3%.
3074 مكتبا
بلغت مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات خلال العام الماضي 3074 مكتب تأجير، وتصدرت منطقة الرياض مكاتب التأجير، والتي بلغت 1090 مكتب تأجير بـ35%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 643 مكتب تأجير بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 549 مكتب تأجير بـ18%، ومنطقة القصيم رابعا، بإجمالي 227 مكتب تأجير بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 160 مكتب تأجير بـ5%.
الباحة تتذيل
سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في مكاتب التأجير في قطاع تأجير السيارات، حيث بلغ إجمالي مكاتب التأجير 9 مكاتب بـ0.29%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 31 مكتب تأجير بـ1%، والجوف ثالثا، بإجمالي 35 مكتب تأجير بـ1.13%، وحائل رابعا، بإجمالي 37 مكتب تأجير بـ1.20%، ونجران خامسا، بإجمالي 46 مكتب تأجير بـ1.49%.
وسيطرت منطقة مكة المكرمة على أعداد المرخصين في قطاع النقل خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المرخصين 383 مرخصا بـ59%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 81 مرخصا بـ12%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 66 مرخصا بـ10%، ومنطقة القصيم رابعا، بإجمالي 37 مرخصا بـ6%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 27 مرخصا بـ4%.
النقل والتأجير
4 مناطق بدون منشآت في قطاع الأجرة
239 منشأة في قطاع الأجرة
3074 مكتب تأجير في قطاع السيارات
653 مرخصا في قطاع النقل
مكة تتصدر منشآت قطاع الأجرة بـ54%
الرياض الأكثر مكاتب تأجير بـ35%
أكثر منشآت قطاع الأجرة
مكة المكرمة: 54%
الرياض: 27%
الشرقية: 8%
المدينة المنورة: 7%
القصيم: 3%
الأكثر في مكاتب التأجير
الرياض: 35%
مكة المكرمة: 21%
الشرقية: 18%
القصيم: 7%
المدينة المنورة: 5%
الأقل في مكاتب التأجير
الباحة: 0.29%
الحدود الشمالية: 1%
الجوف: 1.13%
حائل: 1.20%
نجران: 1.49%
الأكثر في المرخصين
مكة المكرمة: 59%
الرياض: 12%
الشرقية: 10%
القصيم: 6%
المدينة المنورة: 4%

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