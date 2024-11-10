البندورة بـ10 قروش والبطاطا بـ40 في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3337 طنا، منها 2197 طن خضار، و864 طن فواكه، و275 طنا من الورقيات.



وبحسب رصد نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و35 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و70 قرشا، والبندورة 10 و30 قرشا، والجزر 25 و40 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و40 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 40 و65 قرشا.-(بترا)