الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بـ 10 أشهر

بلغ إجمالي قيمة مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 143 مليون دينار، بعدد إجمالي بلغ 1.7 مليون جهاز .



وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسوراتها، اليوم الأحد، بلغت مستوردات الأجهزة الخلوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.415 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بـ 128 مليون دينار.



وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن هذه الأرقام تشير إلى الإقبال الكبير على الهواتف الذكية في السوق الأردنية، موضحا أن هذا الطلب يعكس التطور الرقمي في الأردن، واعتماد الأفراد المتزايد على الأجهزة الذكية لإنجاز مختلف المهام.