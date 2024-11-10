الخضري: منتجات الصناعة قادرة على المنافسة داخل السوق الصينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد العضو في مجلسي ادإرتي غرفتي صناعة الأردن وعمان العين أحمد الخضري أن المنتج الصناعي الاردني يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله ليكون بصدارة المنتجات العربية المصدرة للصين.
وقال العين الخضري في بيان، اليوم الاحد، عقب أختتام زيارة لوفد صناعي لجمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات بين البلدين الصديقين قوية بمختلف المجالات، بينما تعتبر الصين شريك تجاري مهم للأردن.
واضاف أن الوفد لمسة خلال زياته التي أستمرت عدة أيام، رغبة قوية من الجانب الصيني بزيادة الصادرات من المملكة، مؤكدا أن هذا يشكل فرصة حقيقية أمام الصناعة الأردنية للتصدير لبلد يعتبر من أهم الأسواق العالمية.
وذكر العين الخضري الذي يرأس كذلك جمعية المصدرين الأردننيين، أن حجم مبادلات البلدين التجارية تعكس متانة العلاقات بينهما، ما يتطلب تكثيف العمل لتوسيع وتنويع الصادرات الصناعية الأردنية للسوق الصينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولا سيما لقطاع الصناعة.
ووفقا للبيان ضم الوفد الصناعي، كذلك ممثل ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الأردن المهندس علاء أبو خزنة، وعضو مجلس ادإرة غرفة صناعة عمان ديما سختيان.
وشملت زيارة الوفد عدة مصانع في مقاطعة شنغهاي للتعرف على الصناعة الصينية المتطورة بمجال الكهرباءيات والشاشات العملاقة والذكاء الاصطناعي وصناعة اللوازم الطبية والكولاجين الحيواني وغيرها من الصناعات المتطورة.
وحسب البيان تم خلال الزيارة دراسة سبل التعاون بين البلدين وأمكانية نقل الخبرات الصينية بمجال التصنيع للمملكة، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاردن للمستثمرين لا سيما فيما بتعلق بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع تكتلات اقتصادية عالمية.
وزار الوفد معرض الاستيراد الدولي الصيني لبحث فرص مشاركة المصانع الأردنية مستقبلا بفعالياته ليتسنى للمصنعين الأردنيين التعرف اكثر على السوق الصينية وبناء فرص تجارية وتصديرية والانطلاق من هناك للسوقين الماليزي والاندونيسي.
وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاءات مع أصحاب أعمال أردنيين وعرب مستثمرين في الصين وحثهم على توسيع مستورداتهم من المملكة، علاوة على تنظيم لقاء جمع نخبة من علماء جامعة فودان للاطلاع على آخر الأبحاث العلمية بمجال علم الأعصاب والدماغ ، حيث قدم البرفسورالعالم الاردني نشأت ابو ماريا، عرضا عن الانجازات العلمية و الأبحاث التي قدمتها الجامعة للعالم.
يذكر أن الزيارة نظمتها (Iris United) وهي شركة صينية يملكها المستثمرين أردنيين، مأمون الجوابرة وسعد الجوابرة تعني بالاستيراد و تسويق المنتجات داخل السوق الصينية.
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