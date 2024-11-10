الخضري: منتجات الصناعة قادرة على المنافسة داخل السوق الصينية

أكد العضو في مجلسي ادإرتي غرفتي صناعة الأردن وعمان العين أحمد الخضري أن المنتج الصناعي الاردني يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله ليكون بصدارة المنتجات العربية المصدرة للصين.



وقال العين الخضري في بيان، اليوم الاحد، عقب أختتام زيارة لوفد لجمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات بين البلدين الصديقين قوية بمختلف المجالات، بينما تعتبر الصين شريك تجاري مهم للأردن.



واضاف أن الوفد لمسة خلال زياته التي أستمرت عدة أيام، رغبة قوية من الجانب الصيني بزيادة الصادرات من المملكة، مؤكدا أن هذا يشكل فرصة حقيقية أمام الصناعة الأردنية للتصدير لبلد يعتبر من أهم الأسواق العالمية.



وذكر العين الخضري الذي يرأس كذلك جمعية المصدرين الأردننيين، أن حجم مبادلات البلدين التجارية تعكس متانة العلاقات بينهما، ما يتطلب تكثيف العمل لتوسيع وتنويع الصادرات الصناعية الأردنية للسوق الصينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولا سيما لقطاع الصناعة.



ووفقا للبيان ضم الوفد الصناعي، كذلك ممثل ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الأردن المهندس علاء أبو خزنة، وعضو مجلس ادإرة غرفة صناعة عمان ديما سختيان.



وشملت زيارة الوفد عدة مصانع في مقاطعة شنغهاي للتعرف على الصناعة الصينية المتطورة بمجال الكهرباءيات والشاشات العملاقة والذكاء الاصطناعي وصناعة اللوازم الطبية والكولاجين الحيواني وغيرها من الصناعات المتطورة.



وحسب البيان تم خلال الزيارة دراسة سبل التعاون بين البلدين وأمكانية نقل الخبرات الصينية بمجال التصنيع للمملكة، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاردن للمستثمرين لا سيما فيما بتعلق بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع تكتلات اقتصادية عالمية.



وزار الوفد معرض الاستيراد الدولي الصيني لبحث فرص مشاركة المصانع الأردنية مستقبلا بفعالياته ليتسنى للمصنعين الأردنيين التعرف اكثر على السوق الصينية وبناء فرص تجارية وتصديرية والانطلاق من هناك للسوقين الماليزي والاندونيسي.

وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاءات مع أصحاب أعمال أردنيين وعرب مستثمرين في الصين وحثهم على توسيع مستورداتهم من المملكة، علاوة على تنظيم لقاء جمع نخبة من علماء جامعة فودان للاطلاع على آخر الأبحاث العلمية بمجال علم الأعصاب والدماغ ، حيث قدم البرفسورالعالم الاردني نشأت ابو ماريا، عرضا عن الانجازات العلمية و الأبحاث التي قدمتها الجامعة للعالم.



يذكر أن الزيارة نظمتها (Iris United) وهي شركة صينية يملكها المستثمرين أردنيين، مأمون الجوابرة وسعد الجوابرة تعني بالاستيراد و تسويق المنتجات داخل السوق الصينية.