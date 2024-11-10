وزير الزراعة يفتتح المهرجان الدولي السادس للتمور

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في عمان اليوم الأحد، المهرجان الدولي السادس للتمور، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.



وأكد الحنيفات خلال افتتاح المهرجان الذي حضره القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن حمد عبدالله المطروشي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، و عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في الأردن، إن "المهرجان يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية".



وأضاف، إن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتماما من القطاع الخاص بسبب الميزة الجغرافية للمملكة خاصة صنف المجهول، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات في هذه القطاع بلغ نحو نصف مليار دولار ويساهم في قرابة 10 آلاف فرصة عمل، 40 بالمئة منها يشغلها النساء.



وأشار الحنيفات إلى أن الرعاية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني للمهرجان دليلٌ على نجاحه المستمر عاماً بعد عام، مشيرا الى أن 20 بالمئة من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل، موجها الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه المستمر للمهرجان.



من جهته، أشار رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال 6 سنوات حيث سجل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة توسعاً مطرداً في المساحات وصل إلى 45000 دونم في وادي الأردن، كما سجلت التمور الأردنية زيادة في الإنتاج وصل إلى 35000 طن، بارتفاع نسبته 125 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.



وقال، إن الأردن صدر من التمور الفاخرة إلى أكثر من 51 دولة حول العالم، في حين تجاوزت قيمة إنتاج الأردن من التمور 60 مليون دولار، واحتل الأردن المرتبة (11) من حيث كمية الصادرات والمرتبة (9) من حيث قيمة هذه الصادرات.



بدوره، أعرب أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد عن الاعتزاز والفخر بالنجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية لأنه ثمرة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.



وقال، إن تنظيم هذا المهرجان يعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون الوثيق بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو تجسيد حي للإرادة المشتركة في البلدين لدعم القطاع الزراعي وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم العربي.



ولفت زايد إلى أن التمور الأردنية علامة فارقة وتعتبر عنصرا داعما للاقتصاد الوطني الأردني، وتحظى بتقدير واسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشسيرا الى أن هذا المهرجان منصة مهمة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المزارعين والمنتجين والخبراء المشاركين.



واكد أن استمرار المهرجان يؤكد المكانة الدولية التي حظيت بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البَنَّاءْ في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بعد أن حققت الجائزة نجاحاً ملموساً من خلال تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور وصل عددها إلى 53 مهرجانا في 8 دول هي الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، الولايات المتحدة المكسيكية، والجمهورية الإسلامية الباكستانية.



من جهته أكد القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى المملكة، المستشار حمد المطروشي، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصة في مجالات الزراعة والغذاء، والتي تحظى باهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين، مشيرا الى أهمية تنظيم مهرجانات التمور الأردنية والنجاحات الباهرة التي حققتها.



وأشار كذلك الى جهود أمانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تطوير قطاع النخيل في الأردن عبر تنظيم المهرجان الدولي السنوي بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية، مؤكدا حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور الأردنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.



وجرى افتتاح المهرجان عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الجائزة خلال 16 عاما وتكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية بدورتها السادسة.



كما جرى توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جمعية التمور الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور .