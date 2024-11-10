مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة، وصولا الى مستوى النقطة 2424.



وأغلقت اليوم الأحد على تداول 3.1 مليون سهم، موزعة على 2571 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.5 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 31 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.