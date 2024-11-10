منحة بقيمة 21.5 مليون يورو من ألمانيا لدعم قطاع المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اليوم الأحد، مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميت روزين (Matthias Schmidt-Rosen) بحضور وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود، والسفير الألماني في عمان على اتفاقيتيّ تمويل مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال البنك للمساهمة في دعم احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي.
وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة (21.5) مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج (التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه)، والتي تهدف للإسهام في تحسين التشغيل والصيانة الفعّالة من حيث التكلفة لإمدادات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في محافظات الشمال من خلال دعم تشغيل عدد من محطات الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك والخط الناقل للمياه المعالجة من هذه المحطات، إضافة إلى محطات للطاقة المائية. أما الاتفاقية الثانية، فهي منحة إضافية من الحكومة الألمانية من خلال البنك نفسه بقيمة (15) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه"، وبذلك ترتفع قيمة مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع الى (80) مليون يورو، كما ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، وتأتي هذه المنح تماشياً مع أولويات قطاع المياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، والتي تهدف الى توفير مصادر مستدامة للمياه وتقليل الفاقد المائي، إضافة الى الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.
وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث أن ألمانيا من أهم الدعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.
وبين معالي وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود بأن المنحتين المقدمتين من خلال بنك الاعمار الألماني قد ساهمتا في دعم قطاع المياه ومساعدته في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وثمّن دعم الجانب الألماني لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه" الذي يُعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية للمملكة.
وأكد سعادة السفير الألماني أن ألمانيا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة في قطاع المياه وأن بلاده تدعم جهود الأردن في التغلب عليها، حيث أن هذا التمويل الذي تقدمة الحكومة الألمانية من خلال بنك الاعمار الألماني يأتي ليكمل الجهود والتعاون القائم مع الحكومة الأردنية في هذا القطاع.
وسبق أن التزمت الحكومة الألمانية خلال المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، والتي عُقدت في برلين خلال الفترة (6-7/5/2024)، على تقديم مساعدات تنموية للمملكة تقارب (619) مليون يورو من منح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث يتم الإعلان عن المشاريع الجديدة كلٍ على حده عند توقيع اتفاقيتها بعد استكمال كافة الإجراءات حولها.
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