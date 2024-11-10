منحة بقيمة 21.5 مليون يورو من ألمانيا لدعم قطاع المياه

وقعت التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اليوم الأحد، مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميت روزين (Matthias Schmidt-Rosen) بحضور المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود، والسفير الألماني في عمان على اتفاقيتيّ تمويل مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال البنك للمساهمة في دعم احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي.



وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة (21.5) مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج (التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه)، والتي تهدف للإسهام في تحسين التشغيل والصيانة الفعّالة من حيث التكلفة لإمدادات المياه والبنية التحتية للصرف الصحي في محافظات الشمال من خلال دعم تشغيل عدد من محطات الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك والخط الناقل للمياه المعالجة من هذه المحطات، إضافة إلى محطات للطاقة المائية. أما الاتفاقية الثانية، فهي منحة إضافية من الحكومة الألمانية من خلال البنك نفسه بقيمة (15) مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه"، وبذلك ترتفع قيمة مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع الى (80) مليون يورو، كما ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، وتأتي هذه المنح تماشياً مع أولويات قطاع المياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، والتي تهدف الى توفير مصادر مستدامة للمياه وتقليل الفاقد المائي، إضافة الى الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث أن ألمانيا من أهم الدعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.

وبين معالي وزير المياه والريّ المهندس رائد أبو السعود بأن المنحتين المقدمتين من خلال بنك الاعمار الألماني قد ساهمتا في دعم قطاع المياه ومساعدته في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وثمّن دعم الجانب الألماني لمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه" الذي يُعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية للمملكة.

وأكد سعادة السفير الألماني أن ألمانيا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة في قطاع المياه وأن بلاده تدعم جهود الأردن في التغلب عليها، حيث أن هذا التمويل الذي تقدمة الحكومة الألمانية من خلال بنك الاعمار الألماني يأتي ليكمل الجهود والتعاون القائم مع الحكومة الأردنية في هذا القطاع.

وسبق أن التزمت الحكومة الألمانية خلال المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، والتي عُقدت في برلين خلال الفترة (6-7/5/2024)، على تقديم مساعدات تنموية للمملكة تقارب (619) مليون يورو من منح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث يتم الإعلان عن المشاريع الجديدة كلٍ على حده عند توقيع اتفاقيتها بعد استكمال كافة الإجراءات حولها.