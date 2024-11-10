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بنك الاتحاد يعقد شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لتدوير بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

11/10/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




يعلن بنك الاتحاد بفخر عن عقد شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لتعزيز الإدارة المستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة عن طريق اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري. وقد تم توثيق هذا التعاون رسمياً من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تدعم تطوير مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية، وهو مركز متخصص يركز على تعزيز الاستدامة.
أكّدت مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها في 5 تشرين الثاني 2024، على أهمية وضع استراتيجيات فعالة لإعادة تدوير بطاريات السيارات، في ظل التزايد المستمر في استخدام المركبات الكهربائية في الأردن. ومع توجّه المملكة نحو حلول نقل أكثر استدامة، أصبحت الإدارة المستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة مجالاً حيوياً للابتكار. وسيعمل بنك الاتحاد على دعم أهداف المركز من خلال تسخير موارده المالية وتيسير الوصول إلى حلول التمويل المستدامة.
وسيلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في دعم أنشطة البحث والتطوير التي يقودها المركز، بما يعزّز الممارسات المستدامة لإدارة بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة. وستتولى السيدة نادية السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، تمثيل البنك في المجلس الاستشاري، لضمان توافق الاستراتيجيات المالية مع جهود الاستدامة. كما ستتضمن الشراكة تبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث سيقدم البنك تدريبات الثقافة المالية لطلاب الجامعة وأعضاء المركز، بينما سيقدم المركز رؤى متعمقة حول ممارسات الاقتصاد الدائري وإدارة البطاريات، بما يعزز مهارات موظفي البنك وأعضاء المركز على حد سواء.
وعبّرت السيدة نادية عن فخرها بهذه الشراكة قائلة: "تشكل هذه الشراكة خطوة محورية في ربط الجوانب المالية بالابتكار والمسؤولية البيئية." وأضافت: "يمثل المركز فرصة لمواجهة واحد من التحديات البيئية الملحّة، والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح الاقتصاد الأخضر في الأردن."
وبدوره، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، د. علاء الدين الحلحولي: "تعاوننا مع بنك الاتحاد سيسهم في تحقيق أهداف مركزنا الجديد. معاً، يمكننا تطوير حلول عملية تُسهم في دفع عجلة الاستدامة وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في الأردن والمنطقة المحيطة."
وتعكس هذه الشراكة التزام بنك الاتحاد بتعزيز الاستدامة من خلال الابتكار. عبر دعمه للمركز، يساهم البنك في تطوير حلول مستدامة للتعامل مع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة، مما يجعله شريكاً أساسياً في دفع عجلة التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام في الأردن.

نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.

نبذة عن مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية
يهدف مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية إلى توجيه ودعم الجهات المعنية في الأردن للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة من بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة من خلال تطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل معها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. وقد تم إنشاء المركز بالتعاون مع "إدامة" وباعتماد من وزارة البيئة، مع دعم من الحكومة الألمانية عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يعمل المركز كتحالف يضم نخبة من الخبراء التقنيين الذين يستندون في أعمالهم إلى توصيات مجلس استشاري يضم ممثلين عن مختلف القطاعات العامة والخاصة.

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