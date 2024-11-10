الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 677 دولارا إلى 678 دولارا للطن وبنسبة 0.2 بالمئة، فيما انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 734 دولارا إلى 729 دولارا للطن وبنسبة 0.6 بالمئة، وارتفع سعر الديزل من 630 دولارا إلى 655 دولارا للطن وبنسبة 4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 679 دولارا إلى 704 دولارات وبنسبة 4 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 441 دولارا إلى 446 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة، كما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني الحالي إلى 631 دولارا مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 621 دولارا وبنسبة 2 بالمئة.
واستقر معدل سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل.--(بترا)
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