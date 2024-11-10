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الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

11/10/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 677 دولارا إلى 678 دولارا للطن وبنسبة 0.2 بالمئة، فيما انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 734 دولارا إلى 729 دولارا للطن وبنسبة 0.6 بالمئة، وارتفع سعر الديزل من 630 دولارا إلى 655 دولارا للطن وبنسبة 4 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 679 دولارا إلى 704 دولارات وبنسبة 4 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 441 دولارا إلى 446 دولارا للطن وبنسبة 1 بالمئة، كما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني الحالي إلى 631 دولارا مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 621 دولارا وبنسبة 2 بالمئة.
واستقر معدل سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل.--(بترا)

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