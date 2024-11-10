Sunday, 10 November 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراجعة تقدم مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل في الأردن

11/10/2024 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الاحد ، بممثلين من الاتحاد الأوروبي (EU) والتعاون الألماني لمراجعة وتقييم التقدم في إطار مشروع“ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة و التشغيل في الأردن” (E4DE)، المتعدد المانحين حيث يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)ويُنفذ من قبلGIZوبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن وانضمام الاتحاد الأوروبي كشريك جديد في هذا المشروع ومناقشة تحديد مسار التعاون المستقبلي، بهدف وضع خطط التعاون المستقبلية ودعم السياسة الوطنية لريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.


وأعرب سميرات عن أهمية هذا التعاون، موضحاً أن المشروع يمثل التزام الحكومة بدعم بيئة ريادية تشجع على الابتكار وتساعد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة على النمو، مما يسهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تسعى الحكومة إلى جعل ريادة الأعمال محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي الشامل وزيادة التنافسية وجذب الاستثمار.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاحات والسياسات الشاملة التي تدعم رواد الأعمال في الأردن، إلى جانب بناء شبكات تدعم الخدمات الموجهة للشركات الناشئة وتدفع نحو شراكات مع الشركات القائمة، مع التركيز على تمكين المرأة كأحد الأهداف الرئيسية.

من جهته، قال تيبو موير، نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، حول أهمية هذا العمل المشترك، ان الاتحاد الأوروبي يفخر بتمويل مشروع E4DE، مما يعزز التزامنا بدفع ريادة الأعمال ونمو القطاع الخاص في الأردن. يركز هذا العمل متعدد المانحين على تعزيز الدعم العام المنسق والحوار المتين بين القطاعين العام والخاص لتحفيز مشاركة جميع الأطراف المعنية. معاً، نبني بيئة تتيح لريادة الأعمال أن تكون محفزاً للنمو المستدام والمرونة الاقتصادية.

وقالت كوردولا ميلهارت ، رئيسة التعاون التنموي في السفارة الألمانية ان تشجيع ريادة الأعمال هو المفتاح للابتكار من خلال جمع الأطراف العامة والخاصة على المستوى الوطني وربط منظمات دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المناطق المختلفة، سيسهم هذا التعاون في دعم النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في خلق فرص العمل في الأردن. نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع الطموح.

يُذكر أنه في 5 يوليو 2024، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للانضمام إلى التعاون الألماني في تعزيز تطوير القطاع الخاص من خلال تمويل مشروع E4DE بشكل مشترك يهدف هذا العمل متعدد المانحين إلى تعزيز إمكانات النمو والتوظيف لريادة الأعمال في الأردن بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

MENAFN10112024000072011014ID1108870174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث