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الألعاب الألكترونية: مخاطر غسيل الأموال وتحديات الخصوصية

11/10/2024 2:35:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. حمزه العكاليك

عمان- تحوّلت صناعة الألعاب إلى نظام اقتصادي معقد، حيث تمتلك الأصول الافتراضية قيمة حقيقية كبيرة في العالم الحقيقي. فمطورو الألعاب يستخدمون استراتيجيات متنوعة لزيادة الإيرادات، وغالبًا ما يُخفون التكلفة الحقيقية للمشتريات داخل اللعبة. أحد الأساليب الشائعة هو استخدام نماذج التسعير المركبة وحزم العملات. وتجعل هذه الممارسات من الصعب على اللاعبين تتبع إنفاقهم، حيث قد لا يصعب معرفة قيمة العملات داخل اللعبة أو أسعار الصرف بين العملات المختلفة بالكامل.
فبينما يعتبر العديد من مطوري الألعاب أصولهم افتراضية وغير قابلة للاسترداد، فإن الواقع مختلف حيث يمكن للاعبين غالبًا تحويل العملة داخل اللعبة إلى أموال حقيقية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك أسواق الوسيط أو خيارات السحب المباشر التي توفرها اللعبة نفسها. هذا التدفق الثنائي للقيمة جعل أصول الألعاب هدفًا مربحًا لكل من التجار الشرعيين والمجرمين.
كما ساهم صعود تقنية البلوكشين (Blockchain) في تسريع هذا الاتجاه. فالألعاب تتيح للاعبين امكانية "العب لتكسب" (P2E) لكسب العملات المشفرة من خلال اللعب، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى عملة ورقية. وقد فتح ذلك فرصًا جديدة للجريمة المالية، مثل غسل الأموال. فيمكن للمجرمين استخدام هذه الألعاب لغسل الأموال غير المشروعة عن طريق تحويلها إلى أصول داخل اللعبة ثم تحويلها مرة أخرى إلى عملة حقيقية.
أدت هذه القدرة المتزايدة على تحويل أصول الألعاب إلى عملة حقيقية الى جذب انتباه الجهات التنظيمية المالية. وقد أدى ذلك إلى مخاوف بشأن المخاطر المالية المحتملة، مثل غسل الأموال والاحتيال. حيث يمكن للمجرمين استغلال سرية وتعقيد أسواق الألعاب لغسل الأموال غير المشروعة والمشاركة في أنشطة احتيالية. فعلى سبيل المثال، يمكنهم إنشاء حسابات متعددة، وشراء أصول داخل اللعبة بأموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ثم تحويل هذه الأصول إلى حسابات أخرى أو تحويلها إلى عملة حقيقية من خلال نقلها الى وسيط.
كما يجب على الهيئات التنظيمية مراقبة صناعة الألعاب عن كثب. فمع زيادة تشابك منصات الألعاب مع المؤسسات المالية التقليدية، من الضروري ضمان حماية المستهلك ومنع إساءة استخدام هذه المنصات لأغراض غير مشروعة. وقد ينطوي ذلك على لوائح أكثر صرامة بشأن شفافية الأسعار، وتدابير حماية المستهلك، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل مطورو الألعاب مسؤولية التصرف بمعايير اخلاقية وشفافية. فمن خلال تقديم معلومات واضحة وموجزة حول التسعير وشروط الخدمة وسياسات الاسترداد، يمكنهم حماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة صناعة الألعاب. فالشفافية في عمليات الشراء داخل اللعبة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تساعد اللاعبين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إنفاقهم.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تجمع صناعة الألعاب، على الرغم من تجاربها الغامرة، كميات هائلة من بيانات اللاعبين، وتستخدم هذه البيانات، التي تم الترويج لها في البداية كأداة لأسلوب اللعب الشخصي، لتحقيق مكاسب تجارية. ويتم استخدامها لتخصيص مشتريات داخل اللعبة، والتسعير الديناميكي، والإعلانات المستهدفة. بالإضافة إلى اللعبة نفسها، يمكن بيع هذه البيانات أو تداولها أو مشاركتها مع شركات أخرى، مما قد يكشف عن معلومات شخصية حساسة.
ومن الضروري أيضًا معالجة قضايا الادمان على الألعاب. فمن الممكن أن تؤدي الميكانيكا القيّمة داخل اللعبة والأنظمة الاجتماعية إلى سلوكيات إدمانية، خاصةً بين اللاعبين الشباب، فيجب على مطوري الألعاب أن يضعوا في اعتبارهم هذه المخاطر وأن يطوروا استراتيجيات للحد من السلوكيات الإدمانية، مثل توفير أدوات مراقبة الوقت وتنبيهات الفاصل الزمني.
ومن الممكن ان يتضمن جمع البيانات مجموعة واسعة من المعلومات. فيتم جمع البيانات المالية، مثل سجل الشراء وعادات الإنفاق، جنبًا إلى جنب مع البيانات غير المالية مثل أنماط اللعب والتفاعلات مع شخصيات اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتتبع أجهزة وأنظمة الألعاب بيانات نمط الحياة والسلوك، بما في ذلك الموقع والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى البيانات البيومترية مثل معدل ضربات القلب وحركة العين. وهذه البيانات يمكن أن ترسم صورة مفصلة عن حياة اللاعب الواقعية، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمن.
حيث تجمع أجهزة الواقع الافتراضي/الواقع المعزز/الواقع المختلط، على وجه الخصوص، كمية هائلة من البيانات البيومترية الحساسة. فيستخدم تتبع العين وتعبيرات الوجه وتحليل الصوت لتعزيز التجربة الافتراضية، لكنه يكشف أيضًا عن معلومات شخصية يمكن استغلالها. فيمكن أن تكشف بيانات تتبع الموقع والبيانات الحسية التي تجمعها هذه الأجهزة أيضًا عن البيئة المادية للاعب.
وإحدى الاستراتيجيات المهمة هي "الاحتمالات الديناميكية"، حيث يتم ضبط الاحتمالات والأسعار داخل اللعبة لكل لاعب بناءً على سلوكه وعاداته الإنفاقية. فقد يتم عرض احتمالات أفضل للحصول على عناصر نادرة وفي هذه الحاله على اللاعبين الذين يقل احتمال إنفاقهم، بينما قد يواجه أولئك الذين يرجح إنفاقهم أسعارًا أعلى واحتمالات أقل. ويمكن أن يغير هذا الممارس تصور اللاعب بشكل خفي ويشجع على المزيد من الإنفاق.
وتثير ممارسات جمع البيانات الواسعة لشركات الألعاب مخاوف بشأن الخصوصية والشفافية. ففي حين قد يستفيد اللاعبون من التجارب الشخصية، من الضروري التأكد من استخدام بياناتهم بشكل مسؤول وأخلاقي. مما يثير الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة وزيادة وعي المستهلك لحماية حقوق اللاعبين ومنع الاستغلال المحتمل لهذا المورد القيم.
وعليه فمع استمرار تقاطع صناعة الألعاب مع العالم الحقيقي، من الضروري معالجة المخاطر المرتبطة بها. فيجب أن تعمل الجهات التنظيمه ومؤسسات تنفيذ القانون معًا لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجريمة المالية في هذا المجال. ويتضمن ذلك تعزيز لوائح مكافحة غسل الأموال وتحسين الشفافية وتعزيز التعاون بين هذه الاطراف والمطورون لهذه الصناعه الهامه.
أخيرًا، من الواجب التعاون لمواجهة التحديات التي تفرضها صناعة الألعاب على المجتمع. فمن خلال التعاون بين الحكومات، والمطورين، يمكن تطوير إطار تنظيمي شامل يضمن حماية المستهلك، ويمنع الجريمة المالية، وييعزز الابتكار المسؤول في صناعة الألعاب.

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