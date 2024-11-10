بيتكوين تقترب من 80 ألف دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واشنطن - تقترب عملة بيتكوين من 80 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بتبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب
للأصول الرقمية، واحتمال وجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.
وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 4.3 % إلى مستوى غير مسبوق 79771 دولارًا أمس، وظلت بالقرب من 79000 دولار اعتبارا من الساعة 2:05 مساءً في سنغافورة. كما ارتفعت العملات الصغرى مثل، كاردانو ودوجكوين المفضلتين لدى جماهير الميم، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ".
وتدور تساؤلات حول ما إذا كانت مكاسنب بيتكوين مجرد بداية لارتفاعات أكبر، أم لا. ويقول خبراء ومحللون: "إن العملة تصل إلى 100 ألف دولار قبل نهاية العام الحالي".
وأضافت بيتكوين حوالي 90 % حتى الآن في العام الحالي، بمساعدة الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأميركية، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. إن ارتفاع أكبر رمز رقمي، الذي سجل أرقامًا قياسية جديدة بعد التصويت في أميركا، يتجاوز العائدات من الاستثمارات مثل الأسهم والذهب.
وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة، المدعومة بصندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock Inc. بقيمة 35 مليار دولار، تدفقًا صافيًا قياسيًا يوميًا بلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار يوم الخميس، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". في اليوم السابق، قفز حجم تداول صندوق iShares ETF إلى أعلى مستوى على الإطلاق - وكلها علامات على كيف أن فوز ترامب يعيد تشكيل العملات المشفرة. -(رويترز)
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