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بيتكوين تقترب من 80 ألف دولار

11/10/2024 2:35:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن - تقترب عملة بيتكوين من 80 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بتبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب للأصول الرقمية، واحتمال وجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.
وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 4.3 % إلى مستوى غير مسبوق 79771 دولارًا أمس، وظلت بالقرب من 79000 دولار اعتبارا من الساعة 2:05 مساءً في سنغافورة. كما ارتفعت العملات الصغرى مثل، كاردانو ودوجكوين المفضلتين لدى جماهير الميم، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ".
وتدور تساؤلات حول ما إذا كانت مكاسنب بيتكوين مجرد بداية لارتفاعات أكبر، أم لا. ويقول خبراء ومحللون: "إن العملة تصل إلى 100 ألف دولار قبل نهاية العام الحالي".
وأضافت بيتكوين حوالي 90 % حتى الآن في العام الحالي، بمساعدة الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأميركية، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. إن ارتفاع أكبر رمز رقمي، الذي سجل أرقامًا قياسية جديدة بعد التصويت في أميركا، يتجاوز العائدات من الاستثمارات مثل الأسهم والذهب.
وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة، المدعومة بصندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock Inc. بقيمة 35 مليار دولار، تدفقًا صافيًا قياسيًا يوميًا بلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار يوم الخميس، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". في اليوم السابق، قفز حجم تداول صندوق iShares ETF إلى أعلى مستوى على الإطلاق - وكلها علامات على كيف أن فوز ترامب يعيد تشكيل العملات المشفرة. -(رويترز)

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