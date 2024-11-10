6.6 مليون دولار قرض لإنارة الشوارع في المناطق الريفية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تقديم قرض أولي مضمون لشركة "KbW Investments" بقيمة 6.6 مليون دولار لاستبدال تركيبات الإضاءة القديمة غير الموفرة للطاقة في الشوارع العامة بالمناطق الريفية في الأردن بمصابيح LED الموفرة للطاقة.
ويضاف إلى ذلك زيادة مساحة تغطية الإضاءة في شوارع المناطق الريفية في إطار "مشروع إنارة الشوارع في الأردن" الذي يموله البنك.
ويشار إلى أن شركة كي يه بي دبيلو للاستثمارات (Kbw) هي شركة تطوير أردنية مملوكة للقطاع الخاص متخصصة في تطوير والاستثمار في حلول الإضاءة.
وبين البنك في تقرير نشره حول المشروع واطلعت عليه "الغد" أن القرض مصحوب بمنحة محتملة من مركز التمويل ونقل التكنولوجيا لتغير المناخ ("FINTECC") بقيمة تصل إلى 0.4 مليون دولار، لتبلغ بذلك كلفة المشروع الإجمالية، حوالي 7 مليون دولار.
و يقدم مشروع " إنارة الشوارع في الأرن" تقنية LED الموفرة للطاقة لإضاءة الشوارع في المناطق الريفية في الأردن، بموجب التزامات أداء الطاقة.
وسيعمل المشروع على تعزيز تكافؤ الفرص للأعضاء المحرومين في المجتمع المحلي، من خلال تنمية رأس المال البشري وزيادة فرص الوصول إلى فرص التدريب بالشراكة مع العميل ومقدمي التدريب المحليين.
وبحسب التقرير، سيساهم المشروع في التخفيف من آثار تغير المناخ، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض ما يصل إلى 4623 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 %، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات في مناطق المشروع، من خلال زيادة تغطية إنارة الشوارع من 60-70 % إلى 100 %، في المناطق الريفية في الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول عددا من المشاريع والبرامج التنموية في مجالات التعليم والمناخ والطاقة النظيفة والصحة والحماية الاجتماعية، إذ يمتكلك البنك محفظة استثمارية تراكمية في الأردن، نمت في السنوات الأخيرة لتصل ما يقرب (2.2) مليار يورو منذ عام 2012.
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