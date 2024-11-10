Sunday, 10 November 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6.6 مليون دولار قرض لإنارة الشوارع في المناطق الريفية

11/10/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تقديم قرض أولي مضمون لشركة "KbW Investments" بقيمة 6.6 مليون دولار لاستبدال تركيبات الإضاءة القديمة غير الموفرة للطاقة في الشوارع العامة بالمناطق الريفية في الأردن بمصابيح LED الموفرة للطاقة.
ويضاف إلى ذلك زيادة مساحة تغطية الإضاءة في شوارع المناطق الريفية في إطار "مشروع إنارة الشوارع في الأردن" الذي يموله البنك.
ويشار إلى أن شركة كي يه بي دبيلو للاستثمارات (Kbw) هي شركة تطوير أردنية مملوكة للقطاع الخاص متخصصة في تطوير والاستثمار في حلول الإضاءة.
وبين البنك في تقرير نشره حول المشروع واطلعت عليه "الغد" أن القرض مصحوب بمنحة محتملة من مركز التمويل ونقل التكنولوجيا لتغير المناخ ("FINTECC") بقيمة تصل إلى 0.4 مليون دولار، لتبلغ بذلك كلفة المشروع الإجمالية، حوالي 7 مليون دولار.
و يقدم مشروع " إنارة الشوارع في الأرن" تقنية LED الموفرة للطاقة لإضاءة الشوارع في المناطق الريفية في الأردن، بموجب التزامات أداء الطاقة.
وسيعمل المشروع على تعزيز تكافؤ الفرص للأعضاء المحرومين في المجتمع المحلي، من خلال تنمية رأس المال البشري وزيادة فرص الوصول إلى فرص التدريب بالشراكة مع العميل ومقدمي التدريب المحليين.
وبحسب التقرير، سيساهم المشروع في التخفيف من آثار تغير المناخ، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض ما يصل إلى 4623 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 50 %، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات في مناطق المشروع، من خلال زيادة تغطية إنارة الشوارع من 60-70 % إلى 100 %، في المناطق الريفية في الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول عددا من المشاريع والبرامج التنموية في مجالات التعليم والمناخ والطاقة النظيفة والصحة والحماية الاجتماعية، إذ يمتكلك البنك محفظة استثمارية تراكمية في الأردن، نمت في السنوات الأخيرة لتصل ما يقرب (2.2) مليار يورو منذ عام 2012.

MENAFN10112024000072011014ID1108870171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث