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الصادرات إلى العراق تعود لأعلى مستوى في 10 أعوام

11/10/2024 2:35:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- تجاوزت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق نصف مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة نسبتها 51 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة هذه الصادرات 563 مليون دينار، مقابل 374 مليونا بزيادة مقدارها 189 مليون دينار.
ولم تصل الصادرات الوطنية إلى العراق إلى هذا المستوى منذ 10 سنوات، إذ كانت أعلى قيمة خلال هذه الفترة 563.4 مليون دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014.
ووفقا لتحليل أجرته "الغد"، استحوذت السوق العراقية على ما نسبته 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي وصلت إلى 2.279 مليار دينار حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي.
كما شكلت الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 10 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، التي وصلت إلى 5.644 مليار دينار.
من جهته، أرجع مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري، الزيادة في قيمة الصادرات إلى جملة من الأسباب في مقدمتها ارتفاع حجم التصدير للعديد من المنتجات، أبرزها منتجات الأسمدة لتصل إلى 49 مليون دينار، تليها الأدوية 44 مليون دينار، ثم منتجات الأسلاك الكهربائية بأكثر من 30 مليون دينار، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية بأكثر من 21 مليون دينار، والصناعات الغذائية بأكثر من 20 مليون دينار.
وأشار قادري إلى أسباب أخرى تتعلق بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين حكومتي البلدين خلال آخر عامين، التي أسهمت بشكل كبير في تذليل العقبات التي كانت تحد من تدفق المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها غرفة صناعة الأردن من خلال المشاركة الفاعلة في الزيارات الرسمية والمنتظمة، لتعزيز فرص دخول المنتج الأردني للسوق العراقية وبمختلف المجالات وإقامة العديد من الفعاليات والبعثات الدورية إلى السوق العراقية ومنتديات وملتقيات رجال الأعمال، الذي يشكل نافذة مهمة للترويج للمنتجات الأردنية وفتح آفاق جديدة أمامها.
وأكد قادري، أن السوق العراقية تمثل عمقا استراتيجيا مهما للمنتجات الأردنية وللاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما لم يرتق حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى حجم الطموح حتى اللحظة، مشيرا إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون واستثمار الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتبرز مشاريع التكامل الاقتصادي المشترك كإحدى أهم هذه الفرص، إذ يمكنها أن تدعم تحالفات اقتصادية قوية تساعد البلدين على تلبية احتياجاتهما المحلية.
وأشار قادري الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إلى أن الغرفة تعمل على تحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال العراقيين لبحث فرص التعاون والاستثمار بشكل أكبر، بهدف فتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة حجم الاستفادة، خاصة في ظل الاتفاقية الموقعة بين غرف الصناعة الأردنية ومجلس الأعمال العراقي، لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري وإنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات.
وأكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق باعتباره شريكا اقتصاديا مهما للمملكة، نظراً إلى وجود العديد من المشروعات المشتركة الكبيرة بين الجانبين، منها الشروع في إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، والتي تعتبر خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تعيق عمق تلك الاستفادة، والتي جاءت أبرزها فيما يتعلق بالعقبات الإدارية والجمركية، والتي تساهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه.

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