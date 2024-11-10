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الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: طموحات وتحديات

11/10/2024 2:35:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



م. فادي سوداح*

عمان- هل يمكن أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الطب ويجعل العلاج أسرع وأكثر دقة؟ الذكاء الاصطناعي AI - Artificial Intelligence يزداد استخدامه في المجال الطبي، لكن الفكرة نفسها ليست جديدة تمامًا. الأدوات المعتمدة على النصوص مثل ChatGPT أصبحت مؤخرًا في دائرة الضوء، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الصور موجودة منذ سنوات عديدة. في مجال الأشعة، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في مهام مثل التعرف على الصور، وغالبًا ما يعمل في الخلفية دون أن يدرك الأطباء وجوده. تعتمد أجهزة الفحص الحديثة، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي MRI والأشعة المقطعية CT-Scan، على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وزيادة كفاءة العمليات.
البداية في استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب: بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي منذ السبعينيات. ومن الأمثلة المبكرة البارزة على ذلك نظام MYCIN، الذي تم تطويره في جامعة ستانفورد عام 1972، والذي استخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص العدوى البكتيرية وتقديم توصيات بالعلاج. كان هذا النظام يمثل خطوة مهمة في دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية.
الفوائد العملية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف من أعباء العمل للأطباء والفرق الطبية. على سبيل المثال، يمكنه إعادة بناء الصور الطبية بشكل أسرع وبجودة أكبر، مما يجعل عمليات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر فعالية. يُستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا في مراقبة المعدات وتوقع الأعطال المحتملة، مما يساعد في منع المشاكل التقنية قبل وقوعها. وبينما تبدو بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسيطة، إلا أنها تُحدث فرقًا كبيرًا في العمليات اليومية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، الذي ينشئ محتوى جديدًا بناءً على الأنماط المكتسبة، أثبت أيضًا فعاليته في المجال الطبي. يستخدم أطباء الأشعة هذه التقنية لتبسيط العمليات المعقدة وتسريع إنتاج الصور الطبية. لكن التحديات تظل قائمة، مثل ضرورة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات عالية الجودة لتجنب الأخطاء. استخدام هذه الأنظمة بفعالية في بيئات مختلفة أمر بالغ الأهمية، لأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المدرب على بيانات محلية قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة عند نقله إلى مناطق أخرى. هذا يوضح الحاجة إلى أنظمة قابلة للتكيف عالميًا.
التحديات والمخاوف: رغم الفوائد، يواجه الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي شكوكًا وتنظيمات صارمة. حماية خصوصية البيانات وأمنها تمثلان مصدر قلق كبير. يخشى الأفراد من كيفية استخدام معلوماتهم الطبية الشخصية، خصوصًا مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات. قد يكون من المفيد التأكيد أكثر على أهمية خصوصية البيانات والاعتبارات الأخلاقية، حيث إنها عادة ما تكون من القضايا الرئيسية. يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة، ولكن يجب دائمًا أن نضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل يحترم حقوق الأفراد ويعزز الثقة في النظام الصحي. من المهم التأكد من أن بيانات المرضى مجهولة الهوية بشكل مناسب وتُستخدم بشكل مسؤول.
الترويج المبالغ فيه والواقع: على الرغم من التطورات، هناك الكثير من الترويج المبالغ فيه حول الذكاء الاصطناعي، وليس كل ما يُقال عنه دقيق. بعض الادعاءات الكبيرة، مثل التنبؤ بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائف طبية معينة، هي غير واقعية. شهد المجال الطبي وعودًا مبالغ فيها لم تتحقق، مثل الفكرة بأن الذكاء الاصطناعي سيحل بالكامل محل أطباء الأشعة. الواقع هو أن الذكاء الاصطناعي قد تحسن، لكنه لا يمكنه أن يحل محل الخبرة البشرية بشكل كامل.
الاستثمارات والتوجهات: يستمر النمو في الذكاء الاصطناعي بفضل الاستثمارات الضخمة، لكن المستثمرين غالبًا ما يبحثون عن قصص نمو مثيرة. عندما تكون الأفكار عملية ولكن غير ملفتة للنظر، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة السجلات الطبية، يصعب جذب التمويل لها. ونتيجة لذلك، تُهدر الأموال أحيانًا على مشاريع باهظة لكنها غير عملية. ومع ذلك، تحتاج التحديات الحقيقية في الطب إلى حلول ذكية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم ذلك إذا تم توجيه الموارد بشكل صحيح.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب: لتنفيذ الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، من الضروري التغلب على العقبات التقنية والالتزام بالتنظيمات الصارمة. رغم أن هذه القوانين قد تبطئ تبني الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ضرورية لضمان سلامة المرضى وحماية بياناتهم. يحتاج المنظمون إلى تجهيز أنفسهم بشكل جيد لإدارة هذه التكنولوجيا، بما في ذلك توفر الأدوات المناسبة والخبرة الكافية. المجال الطبي يخضع لمعايير صارمة، ويستغرق الأمر وقتًا لتقبل الأدوات الجديدة ودمجها في النظام.
التفاؤل الحذر: هناك تفاؤل حذر بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا إيجابيًا في الطب. رغم العقبات، فإن الضغط للابتكار كبير، خاصة مع الاحتياجات المتزايدة في قطاع الصحة. في النهاية، ستثبت التطبيقات المفيدة للذكاء الاصطناعي قيمتها، حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع. يجب أن يكون التركيز على نشر الذكاء الاصطناعي بطرق تُحسن النتائج الصحية وتدعم الأطباء، وليس فقط لمجرد الاستفادة من الضجة الإعلامية.
أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب: خلال السنوات الخمس الماضية، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص المبكر للأمراض، تسريع تطوير الأدوية، وتعزيز دقة الجراحة الروبوتية. كما ساهم في إدارة السجلات الطبية بفعالية، التنبؤ بتفشي الأمراض، تقديم استشارات طبية افتراضية، تخصيص الرعاية الصحية، تحسين سير العمل في المستشفيات، ومراقبة المرضى عن بُعد لتعزيز جودة الرعاية الصحية.
*خبير في مجال البيانات وحماية المعلومات

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