الحراحشة: أطمح لجائزة هداف الدوري.. والمدرب سر صمود مغير السرحان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
أكد مهاجم فريق مغير السرحان أحمد الحراحشة، أنه يطمح للمنافسة على جائزة هداف دوري المحترفين، رغم المنافسة القوية مع اللاعبين الذين يتقدمون عليه بالخبرات ويلعبون مع فرق تحتل مراكز متقدمة على سلم الترتيب.
وسجل الحراحشة 4 أهداف حتى اللحظة بدوري المحترفين، ويتقدم عليه فقط 3 لاعبين وهم: محمد العكش، يوسف أبو جلبوش ومهند سمرين، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي أيضا هو خدمة الفريق في الثبات بين الكبار لموسم آخر، علما أنه سجل هدفا آخرا هذا الموسم ببطولة الدرع في شباك الأهلي.
وأضاف الحراحشة في تصريحات لـ"الغد": "سر توهجي الموسم الحالي نابع من الثقة التي يمنحني إياها مدرب الفريق خالد الدبوبي، وإعطائي الفرصة للعب بصفة أساسية في غالبية المباريات، وأحاول أن أكون عند ثقة الجهاز الفني والإدارة والجماهير بشكل عام، وتسجيل الأهداف رغم المعيقات العديدة التي يمر بها النادي".
ولفت الحراحشة البالغ من العمر 21 عاما، إلى أن هدفه يتمثل في التطور أكثر في الفترة المقبلة، وتسجيل المزيد من الأهداف، ولفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني أملا بتمثيل "النشامى" في المرحلة المقبلة، في ظل ثقته بنفسه وقدرته على تحقيق هذا الأمر بالقريب العاجل".
وتابع: "أتجاهل العروض التي تصلني سواء بصفة رسمية أو شفوية، بسبب رغبتي بالتركيز مع مغير السرحان ومحاولة النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها الفرق هذا الموسم مع تهبيط 4 فرق بدلا من فريقين، لكن لدي طموح باللعب مع أكبر الأندية محليا أو خارجيا في المستقبل".
وبدأ الحراحشة مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي منشية بني حسن، بعد أن لاحظ والده موهبته، وانطلق في مهمة التواصل مع المدربين والأندية، وتدرج مع المنشية وصولا للفريق الأول بعمر 18 عاما في دوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل لاحقا إلى فريق مغير السرحان الذي وجد فيه الروح الأسرية والراحة، في ظل اهتمام النادي بالمواهب الشابة ومنحها الفرصة".
واستطرد: "إدارة نادي مغير السرحان تنحت بالصخر من أجل تلبية متطلبات الفريق وتحديدا المالية، رغم الصعوبات التي تواجهها جميع الأندية هذا الموسم، وروح الفريق الواحد تجعلنا لا نفكر كثيرا بالعامل المالي من أجل تحقيق السمعة الطيبة لنا كلاعبين وللفريق بشكل عام".
وأشاد الحراحشة بمدرب الفريق خالد الدبوبي والدور الكبير الذي يقوم به مع اللاعبين في سبيل تقديم نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه السبب الرئيسي في صمود مغير السرحان بدوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، وأوضح أن عددا من اللاعبين يرغبون في الاستمرار مع النادي، بسبب وجوده على رأس الإدارة الفنية".
وواصل: "المعاناة الكبرى التي نواجهها تتمثل في عدم وجود ملاعب للتدريب، حيث يضطر الفريق للتدرب في أوقات مبكرة يوميا قبل ساعات الظهر لعدم توفر حجوزات وملاعب بأوقات مناسبة، ما يجعل مهمة التحضير لأي مباراة شاقة".
وكشف الحراحشة عن أهمية تجهيز ملعب الأمير علي في مدينة المفرق، لاستقبال مباريات دوري المحترفين بأسرع وقت، من أجل استضافة مغير السرحان مبارياته البيتية عليه، ما سينعكس بشكل إيجابي على الفريق بشكل عام في ظل مساندة كبيرة متوقعة من الجماهير.
وختم: "أتمنى زيادة الاهتمام بالأندية المحلية من أجل تأكيد نهوض الكرة الأردنية، وغياب البنية التحتية المثالية يجعل المهمة صعبة على اللاعبين في سبيل تحقيق أهدافهم المشروعة بالوصول لمراحل متقدمة خارجيا، وأرى أن اللاعب الأردني لديه الإمكانيات الكبيرة التي تخوله للعب بأندية مميزة لكنه يحتاج إلى الدعم".
اقرأ أيضاً:
مغير السرحان يتجاوز الأهلي بدرع الاتحاد
MENAFN10112024000072011014ID1108870167