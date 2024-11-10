الحراحشة: أطمح لجائزة هداف الدوري.. والمدرب سر صمود مغير السرحان

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

أكد مهاجم فريق مغير السرحان أحمد الحراحشة، أنه يطمح للمنافسة على جائزة هداف دوري المحترفين، رغم المنافسة القوية مع اللاعبين الذين يتقدمون عليه بالخبرات ويلعبون مع فرق تحتل مراكز متقدمة على سلم الترتيب.



وسجل الحراحشة 4 أهداف حتى اللحظة المحترفين، ويتقدم عليه فقط 3 لاعبين وهم: محمد العكش، يوسف أبو جلبوش ومهند سمرين، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي أيضا هو خدمة الفريق في الثبات بين الكبار لموسم آخر، علما أنه سجل هدفا آخرا هذا الموسم ببطولة الدرع في شباك الأهلي.



وأضاف الحراحشة في تصريحات لـ"الغد": "سر توهجي الموسم الحالي نابع من الثقة التي يمنحني إياها مدرب الفريق خالد الدبوبي، وإعطائي الفرصة للعب بصفة أساسية في غالبية المباريات، وأحاول أن أكون عند ثقة الجهاز الفني والإدارة والجماهير بشكل عام، وتسجيل الأهداف رغم المعيقات العديدة التي يمر بها النادي".



ولفت الحراحشة البالغ من العمر 21 عاما، إلى أن هدفه يتمثل في التطور أكثر في الفترة المقبلة، وتسجيل المزيد من الأهداف، ولفت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطني أملا بتمثيل "النشامى" في المرحلة المقبلة، في ظل ثقته بنفسه وقدرته على تحقيق هذا الأمر بالقريب العاجل".



وتابع: "أتجاهل العروض التي تصلني سواء بصفة رسمية أو شفوية، بسبب رغبتي بالتركيز مع مغير السرحان ومحاولة النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها الفرق هذا الموسم مع تهبيط 4 فرق بدلا من فريقين، لكن لدي طموح باللعب مع أكبر الأندية محليا أو خارجيا في المستقبل".



وبدأ الحراحشة مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي منشية بني حسن، بعد أن لاحظ والده موهبته، وانطلق في مهمة التواصل مع المدربين والأندية، وتدرج مع المنشية وصولا للفريق الأول بعمر 18 عاما في دوري الدرجة الأولى، قبل أن ينتقل لاحقا إلى فريق مغير السرحان الذي وجد فيه الروح الأسرية والراحة، في ظل اهتمام النادي بالمواهب الشابة ومنحها الفرصة".



واستطرد: "إدارة نادي مغير السرحان تنحت بالصخر من أجل تلبية متطلبات الفريق وتحديدا المالية، رغم الصعوبات التي تواجهها جميع الأندية هذا الموسم، وروح الفريق الواحد تجعلنا لا نفكر كثيرا بالعامل المالي من أجل تحقيق السمعة الطيبة لنا كلاعبين وللفريق بشكل عام".



وأشاد الحراحشة بمدرب الفريق خالد الدبوبي والدور الكبير الذي يقوم به مع اللاعبين في سبيل تقديم نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه السبب الرئيسي في صمود مغير السرحان بدوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، وأوضح أن عددا من اللاعبين يرغبون في الاستمرار مع النادي، بسبب وجوده على رأس الإدارة الفنية".



وواصل: "المعاناة الكبرى التي نواجهها تتمثل في عدم وجود ملاعب للتدريب، حيث يضطر الفريق للتدرب في أوقات مبكرة يوميا قبل ساعات الظهر لعدم توفر حجوزات وملاعب بأوقات مناسبة، ما يجعل مهمة التحضير لأي مباراة شاقة".



وكشف الحراحشة عن أهمية تجهيز ملعب الأمير علي في مدينة المفرق، لاستقبال مباريات دوري المحترفين بأسرع وقت، من أجل استضافة مغير السرحان مبارياته البيتية عليه، ما سينعكس بشكل إيجابي على الفريق بشكل عام في ظل مساندة كبيرة متوقعة من الجماهير.



وختم: "أتمنى زيادة الاهتمام بالأندية المحلية من أجل تأكيد نهوض الكرة الأردنية، وغياب البنية التحتية المثالية يجعل المهمة صعبة على اللاعبين في سبيل تحقيق أهدافهم المشروعة بالوصول لمراحل متقدمة خارجيا، وأرى أن اللاعب الأردني لديه الإمكانيات الكبيرة التي تخوله للعب بأندية مميزة لكنه يحتاج إلى الدعم".

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