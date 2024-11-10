ناد تركي يسعى لاقتناص محمد صلاح براتب خيالي

كشفت تقارير عن مساعي نادي شهير لضم نجم المصري الدولي، محمد صلاح، إلى صفوفه، مقابل عرض مغر.

الهلال يريد التعاقد مع صلاح قبل مونديال الأندية

وشرع نادي "غلطة سراي" التركي في مفاوضات مع وكيل صلاح، من أجل التعاقد معه، وفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية.



وأبدى النادي استعدادا لتقديم راتب بقيمة 20 مليون يورو لمحمد صلاح، دون احتساب مكافأة التوقيع، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه "ليفربول" الإنجليزي في الأول من يوليو/ تموز 2025.

ويعتمد نادي "غلطة سراي" التركي في عرضه لصلاح، على إسهامات الرعاة، التي ستغطي جزءا كبيرا من التكلفة، كما أنه يخطط لبيع مجموعة من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، من أجل تغطية النفقات المتبقية لصفقة صلاح.





وكان محمد صلاح حقق، أمس السبت، رقما تهديفيا جديدا في أوروبا، بعد هدفه الذي أحرزه ضد نادي أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.



وبذلك الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، بينما حقق هذا حاليا في كل من مواسمه الأربعة الأخيرة مع فريقه ليفربول. وكالات