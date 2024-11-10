ناد تركي يسعى لاقتناص محمد صلاح براتب خيالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير عن مساعي نادي رياضي شهير لضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، إلى صفوفه، مقابل عرض مغر.
الهلال يريد التعاقد مع صلاح قبل مونديال الأندية
وشرع نادي "غلطة سراي" التركي في مفاوضات مع وكيل صلاح، من أجل التعاقد معه، وفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية.
وأبدى النادي استعدادا لتقديم راتب بقيمة 20 مليون يورو لمحمد صلاح، دون احتساب مكافأة التوقيع، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه "ليفربول" الإنجليزي في الأول من يوليو/ تموز 2025.
ويعتمد نادي "غلطة سراي" التركي في عرضه لصلاح، على إسهامات الرعاة، التي ستغطي جزءا كبيرا من التكلفة، كما أنه يخطط لبيع مجموعة من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة، من أجل تغطية النفقات المتبقية لصفقة صلاح.
وكان محمد صلاح حقق، أمس السبت، رقما تهديفيا جديدا في أوروبا، بعد هدفه الذي أحرزه ضد نادي أستون فيلا، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.
وبذلك الهدف، أصبح صلاح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، بينما حقق هذا حاليا في كل من مواسمه الأربعة الأخيرة مع فريقه ليفربول. وكالات
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