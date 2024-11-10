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الحسين يكشف مدة غياب الحاج عن الملاعب

11/10/2024 2:35:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف نادي الحسين إربد عن مدة غياب لاعب فريق الكرة عارف الحاج عن الملاعب، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
وأجرى الحاج اليوم عملية جراحية لعلاج كسر في عظمة الشظية، وتكللت العملية بالنجاح، وتتحدد موعد عودته حسب استجابته للعلاج .

وتعرض الحاج للإصابة خلال مباراة ناساف كارشي الأوزبكي بدوري أبطال آسيا 2 الأربعاء الماضي، والتي فاز بها فريقه بهدفين لهدف.

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