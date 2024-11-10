الحسين يكشف مدة غياب الحاج عن الملاعب
التاريخ
11/10/2024 2:35:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف نادي الحسين إربد عن مدة غياب لاعب فريق الكرة عارف الحاج عن الملاعب، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
وأجرى الحاج اليوم عملية جراحية لعلاج كسر في عظمة الشظية، وتكللت العملية بالنجاح، وتتحدد موعد عودته حسب استجابته للعلاج .
وتعرض الحاج للإصابة خلال مباراة
ناساف كارشي الأوزبكي بدوري
أبطال آسيا 2 الأربعاء الماضي، والتي فاز بها فريقه بهدفين لهدف.
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