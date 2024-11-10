فليك يطلب من برشلونة التعاقد مع ألفونسو ديفيز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الإدارة بسرعة التعاقد مع نجمه السابق ألفونسو ديفيز الذي يرغب ريال مدريد كذلك بضمه.
ويعيش برشلونة أياما جميلة برفقة المدرب الألماني فليك، إذ يتصدر الدوري بـ33 نقطة من 12 مباراة وفارق 3 نقاط مؤقتا عن ريال مدريد، إذ يلعب الفريق يوم الأحد مباراة أمام ريال سوسييداد.
ووفقا لـ "بيلد" الألمانية و"سبورت" الكتالونية فإن فليك طلب من الإدارة ضرورة إنهاء التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني خاصة وأن عقد ينتهي الصيف المقبل.
ولا يخفى اهتمام ريال مدريد بالظهير الأيسر منذ أعوام الذي طالما رغب "الميرنغي" في التعاقد معه خلفا للفرنسي فيرلان ميندي الذي يتعرض إلى الإصابات كثيرا.
ولعب ديفيز تحت إدارة فليك 70 مباراة منذ 2019 حتى 2021، سجل فيها 3 أهداف وصنع 10 كما حقق سداسية تاريخية بالإضافة إلى الفوز ببطولات أخرى.
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