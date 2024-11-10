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فليك يطلب من برشلونة التعاقد مع ألفونسو ديفيز

11/10/2024 2:35:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طالب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الإدارة بسرعة التعاقد مع نجمه السابق ألفونسو ديفيز الذي يرغب ريال مدريد كذلك بضمه.

ويعيش برشلونة أياما جميلة برفقة المدرب الألماني فليك، إذ يتصدر الدوري بـ33 نقطة من 12 مباراة وفارق 3 نقاط مؤقتا عن ريال مدريد، إذ يلعب الفريق يوم الأحد مباراة أمام ريال سوسييداد.

ووفقا لـ "بيلد" الألمانية و"سبورت" الكتالونية فإن فليك طلب من الإدارة ضرورة إنهاء التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني خاصة وأن عقد ينتهي الصيف المقبل.

ولا يخفى اهتمام ريال مدريد بالظهير الأيسر منذ أعوام الذي طالما رغب "الميرنغي" في التعاقد معه خلفا للفرنسي فيرلان ميندي الذي يتعرض إلى الإصابات كثيرا.

ولعب ديفيز تحت إدارة فليك 70 مباراة منذ 2019 حتى 2021، سجل فيها 3 أهداف وصنع 10 كما حقق سداسية تاريخية بالإضافة إلى الفوز ببطولات أخرى.

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