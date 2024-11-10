رغم خسارة السيتي غوارديولا يقدم النصيحة للاعب الخصم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرغ بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي غضبه من هزيمة فريقه أمام برايتون يوم السبت بالذهاب إلى الهولندي يان بول فان هيك مدافع الخصم بعد اللقاء موجها إليه نصائح التقليل من "إهدار الوقت".
ومني مانشستر سيتي بخسارته الرابعة تواليا في جميع المسابقات يوم السبت بعد الخسارة أمام برايتون وهي السلسلة الأطول في مسيرة مدربه الإسباني.
ورصدت العدسات غوارديولا وهو يتحدث بحماس مفرط مع المدافع الهولندي بعد المباراة ليكشف المدرب الإسباتي لاحقا ما قال للأخير.
وقال بيب عقب المباراة: قلت له أنت مدافع قوي وتدخل بعنف على هالاند وهو يجابهك ويتحمل قوتك لكن عندما يحدث العكس لا تسقط على الأرض بل تحمل أنت كذلك، أنت تسحبه طيلة المباراة وعندما تنتهي المعركة يجب أن تكون حاضرا أليس كذلك، لكنه لعب مباراة كبيرة وأبارك لنادي برايتون.
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