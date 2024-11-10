Sunday, 10 November 2024 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم خسارة السيتي غوارديولا يقدم النصيحة للاعب الخصم

11/10/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

فرغ بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي غضبه من هزيمة فريقه أمام برايتون يوم السبت بالذهاب إلى الهولندي يان بول فان هيك مدافع الخصم بعد اللقاء موجها إليه نصائح التقليل من "إهدار الوقت".
ومني مانشستر سيتي بخسارته الرابعة تواليا في جميع المسابقات يوم السبت بعد الخسارة أمام برايتون وهي السلسلة الأطول في مسيرة مدربه الإسباني.

ورصدت العدسات غوارديولا وهو يتحدث بحماس مفرط مع المدافع الهولندي بعد المباراة ليكشف المدرب الإسباتي لاحقا ما قال للأخير.

وقال بيب عقب المباراة: قلت له أنت مدافع قوي وتدخل بعنف على هالاند وهو يجابهك ويتحمل قوتك لكن عندما يحدث العكس لا تسقط على الأرض بل تحمل أنت كذلك، أنت تسحبه طيلة المباراة وعندما تنتهي المعركة يجب أن تكون حاضرا أليس كذلك، لكنه لعب مباراة كبيرة وأبارك لنادي برايتون.

MENAFN10112024000072011014ID1108870163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث