رغم خسارة السيتي غوارديولا يقدم النصيحة للاعب الخصم

فرغ بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي غضبه من هزيمة فريقه أمام برايتون يوم السبت بالذهاب إلى الهولندي يان بول فان هيك مدافع الخصم بعد اللقاء موجها إليه نصائح التقليل من "إهدار الوقت".

ومني مانشستر سيتي بخسارته الرابعة تواليا في جميع المسابقات يوم السبت بعد الخسارة أمام برايتون وهي السلسلة الأطول في مسيرة مدربه الإسباني.

ورصدت العدسات غوارديولا وهو يتحدث بحماس مفرط مع المدافع الهولندي بعد المباراة ليكشف المدرب الإسباتي لاحقا ما قال للأخير.



وقال بيب عقب المباراة: قلت له أنت مدافع قوي وتدخل بعنف على هالاند وهو يجابهك ويتحمل قوتك لكن عندما يحدث العكس لا تسقط على الأرض بل تحمل أنت كذلك، أنت تسحبه طيلة المباراة وعندما تنتهي المعركة يجب أن تكون حاضرا أليس كذلك، لكنه لعب مباراة كبيرة وأبارك لنادي برايتون.