أنشيلوتي يفتح الباب أمام استقدام لاعبين جدد بعد أزمة إصابات ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي، أنه رغم قرار مجلس الإدارة في البداية بإغلاق الباب أمام التعزيزات في سوق الانتقالات الشتوية، فإن موجة الإصابات التي يتعرض لها وخصوصا في خط الدفاع، حيث أصيب أمام أوساسونا إيدر ميليتاو ولوكاس فازكيز عقب إصابة داني كارفاخال وديفيد ألابا، ستؤدي إلى تقييم صفقات
اللاعبين في الأشهر المقبلة.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بعد فوز فريقه على ضيفه أوساسونا أول من أمس: "لا أعلم، سنقيم ذلك في الأشهر المقبلة. الآن لا يوجد شيء لنفعله. محاولة استعادة أكبر عدد من اللاعبين الممكنين وسنقيم بعد ذلك ما سيمكن فعله في يناير".
وأكد مدرب ريال مدريد أن راؤول اسينسيو، مدافع الفريق الثاني، سيبقى في الفريق الأول عقب خوض أول مباراة له أمام أوساسونا والتي قدم فيها أداء جيدا.
من ناحية أخرى، أكد أنشيلوتي عقب ثلاثية فينيسيوس جونيور في شباك أوساسونا أن "عدم الفوز بالكرة الذهبية أمر بسيط" لم يؤثر على لاعبه، وقال: "فينيسيوس بالنسبة لنا لاعب يحقق الفارق. قام بذلك مجددا اليوم. عدم الفوز بالكرة الذهبية أمر بسيط لم يؤثر عليه لما شاهدته اليوم".
من جهته، أوضح فينيسيوس أنه يشعر بأنه في "أفضل حالاته" جراء تعافيه خلال فترة التوقف الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما ظل في مدريد ولم يشارك في صفوف منتخب "السيليساو".
وفي تصريحات بعد المباراة، قال فينيسيوس: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية منذ فترة الاستراحة الأخيرة، حيث تمكنت من التواجد في مدريد بسبب الإصابة. لقد تعافيت جيدا وأشعر أنني في أفضل نسخة لي، يجب أن أستمر على هذا النحو لمساعدة الفريق، كما حدث الموسم الماضي أتمنى أن نتمكن من الفوز بأكبر عدد من الألقاب".
وأضاف: "اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية، وهو ما لم نفعله في المباريات القليلة الماضية، لكنني حزين أيضا من أجل ميليتاو ورودريجو ولوكاس. من المؤسف أن يحدث هذا لنا مرات عدة، هذا الموسم. آمل بأن نواصل الانتصارات من أجلهم وأن يعودوا في أقرب وقت ممكن".
وسلط فينيسيوس الضوء على دور مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي ذهب لاحتضانه احتفالا بعيد ميلاده بعد الهدف الأول.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (12 هدفا) هو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي سجل أهدافا أكثر من فينيسيوس منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في جميع المسابقات، فينيسيوس جونيور (9 أهداف).
في السياق ذاته، كسر البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد صمته، بعد إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي.
وقال ميليتاو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "شكرا لكم جميعا على الرسائل والاهتمام والدعم.. إنها مجرد معركة أخرى للفوز بها".
وأضاف: "أعرف بالفعل طريق العودة.. الاستسلام ليس جزءا من قصتي".
وغادر ميليتاو مباراة ريال أمام أوساسونا، وهو يبكي من شدة الألم، ممسكا بركبته.
وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إيدر ميليتاو، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي، مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".
وواصل البيان: "سيخضع ميليتاو لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
وبناء على ذلك، تأكد غياب ميليتاو حتى انتهاء الموسم الحالي، علما أنه عاد مطلع هذا الموسم فقط من الإصابة نفسها، التي تعرض لها في مستهل الموسم الماضي.
إلى ذلك، أكد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، أن دوره مع الفريق حاليا، تغير عن الموسم الماضي، الذي توهج فيه بشدة.
وسجل بيلينجهام هدفا جميلا في انتصار ريال أول من أمس، وقال في تصريحات لقناة ريال مدريد: "قدمت مباراة كما هو معتاد، لكن هذه المرة سجلت هدفا، هناك بعض الضغوط لأنني سجلت العديد من الأهداف الموسم الماضي، لكن دوري تغير هذا الموسم".
وأضاف: "سأفعل أي شيء من أجل مصلحة الفريق، أصبحت أقل أنانية، وأرغب في الاستمرار على هذا النهج، هدفي هو المساعدة بأي طريقة ممكنة".
وأشاد بيلينجهام بزميله فينيسيوس، الذي سجل ثلاثية ضد أوساسونا، قائلا: "فينيسيوس يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، كانت الأسابيع الأخيرة صعبة على الجميع وعليه أيضا".
وشدد: "علاقتي به جيدة، وأشعر بفخر كبير للطريقة التي يتصرف بها في اللعب؛ إنه قائد لنا، ونستمد منه الإلهام، عندما يلعب بهذا الشكل، يكون من الصعب إيقافه".
وأكمل: "نعم، كانت هذه أفضل مباراة لنا هذا الموسم، الضغط العالي، السيطرة على الكرة، صنعنا العديد من الفرص، كل شيء يتضح من الطريقة التي بدأنا بها المباراة، كنا أقوياء واستمررنا، جميع اللاعبين تألقوا اليوم".
واختتم بالحديث عن الإصابات التي ضربت الفريق: "من المؤلم رؤية هذه الإصابات، خصوصا إصابة ميليتاو، لقد قاتل كثيرا ليعود ويكون هنا معنا، ما حدث له يفطر القلب".
ورشح جوتي هيرنانديز، قائد ريال مدريد السابق، نجما مرموقا لتعويض غياب ميليتاو.
ويعاني ريال مدريد من نقص واضح في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب دافيد ألابا لمعاناته من الإصابة نفسها، بينما تكررت إصابة ميليتاو للمرة الثانية.
وقال جوتي في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "سأختار سيرجيو راموس للانضمام إلى ريال مدريد كلاعب حر الآن، لن يكلفنا ذلك أي يورو".
وأضاف: "هناك العديد من الإصابات، ريال مدريد يحتاج إلى مدافع، وسيرجيو منفتح على العودة من دون مقابل. أرى هذا يحدث".
ولا يرتبط راموس بأي نادٍ حاليًا، منذ رحيله عن إشبيلية في الصيف الماضي، وبالتالي يمكنه التوقيع لريال مدريد منذ الآن، وليس الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية.
ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد، صوب باريس سان جيرمان، في صيف العام 2021، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو، وعدم التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقدٍ جديد.
أما المدافع الشاب راؤول أسينسيو، فأكد أنه حقق حلم حياته بالمشاركة في مباراة رسمية مع "الميرينجي".
ودخل أسينسيو (21 عامًا) بديلًا في الشوط الأول، وبعد مرور 12 دقيقة فقط صنع أسينسيو هدفه الأول بقميص الميرنجي، عندما مرر كرة طولية متقنة لبيلينجهام وساعده على تسجيل هدفه الأول هذا الموسم.
وقال أسينسيو في تصريحات عقب المباراة: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا الإحساس، كنت أشاهد ريال على شاشة التلفاز طوال هذا الوقت، والآن أنا هنا في الملعب أشارك مع الفريق".
وأضاف: "اليوم حققت حلمي باللعب لريال مدريد. من السهل جدًا اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم".
وتابع: "بعد هدف بيلينجهام، أقدر لفتة زملائي في الفريق والجميع هنأني، إنهم بمثابة عائلة عظيمة".
وأكمل: "أنا مدافع جاد وقوي. سأحتفظ بهذا الفوز لبقية حياتي".
واستعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة مرتين في "سانتياجو برنابيو" أمام برشلونة (4-0) وميلان (3-1)، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول الليجا، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 21 نقطة في المركز الخامس. -(وكالات)
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