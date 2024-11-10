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أنشيلوتي يفتح الباب أمام استقدام لاعبين جدد بعد أزمة إصابات ريال مدريد

11/10/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أنه رغم قرار مجلس الإدارة في البداية بإغلاق الباب أمام التعزيزات في سوق الانتقالات الشتوية، فإن موجة الإصابات التي يتعرض لها وخصوصا في خط الدفاع، حيث أصيب أمام أوساسونا إيدر ميليتاو ولوكاس فازكيز عقب إصابة داني كارفاخال وديفيد ألابا، ستؤدي إلى تقييم صفقات اللاعبين في الأشهر المقبلة.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بعد فوز فريقه على ضيفه أوساسونا أول من أمس: "لا أعلم، سنقيم ذلك في الأشهر المقبلة. الآن لا يوجد شيء لنفعله. محاولة استعادة أكبر عدد من اللاعبين الممكنين وسنقيم بعد ذلك ما سيمكن فعله في يناير".
وأكد مدرب ريال مدريد أن راؤول اسينسيو، مدافع الفريق الثاني، سيبقى في الفريق الأول عقب خوض أول مباراة له أمام أوساسونا والتي قدم فيها أداء جيدا.
من ناحية أخرى، أكد أنشيلوتي عقب ثلاثية فينيسيوس جونيور في شباك أوساسونا أن "عدم الفوز بالكرة الذهبية أمر بسيط" لم يؤثر على لاعبه، وقال: "فينيسيوس بالنسبة لنا لاعب يحقق الفارق. قام بذلك مجددا اليوم. عدم الفوز بالكرة الذهبية أمر بسيط لم يؤثر عليه لما شاهدته اليوم".
من جهته، أوضح فينيسيوس أنه يشعر بأنه في "أفضل حالاته" جراء تعافيه خلال فترة التوقف الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما ظل في مدريد ولم يشارك في صفوف منتخب "السيليساو".
وفي تصريحات بعد المباراة، قال فينيسيوس: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية منذ فترة الاستراحة الأخيرة، حيث تمكنت من التواجد في مدريد بسبب الإصابة. لقد تعافيت جيدا وأشعر أنني في أفضل نسخة لي، يجب أن أستمر على هذا النحو لمساعدة الفريق، كما حدث الموسم الماضي أتمنى أن نتمكن من الفوز بأكبر عدد من الألقاب".
وأضاف: "اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية، وهو ما لم نفعله في المباريات القليلة الماضية، لكنني حزين أيضا من أجل ميليتاو ورودريجو ولوكاس. من المؤسف أن يحدث هذا لنا مرات عدة، هذا الموسم. آمل بأن نواصل الانتصارات من أجلهم وأن يعودوا في أقرب وقت ممكن".
وسلط فينيسيوس الضوء على دور مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي ذهب لاحتضانه احتفالا بعيد ميلاده بعد الهدف الأول.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (12 هدفا) هو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي سجل أهدافا أكثر من فينيسيوس منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في جميع المسابقات، فينيسيوس جونيور (9 أهداف).
في السياق ذاته، كسر البرازيلي إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد صمته، بعد إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي.
وقال ميليتاو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "شكرا لكم جميعا على الرسائل والاهتمام والدعم.. إنها مجرد معركة أخرى للفوز بها".
وأضاف: "أعرف بالفعل طريق العودة.. الاستسلام ليس جزءا من قصتي".
وغادر ميليتاو مباراة ريال أمام أوساسونا، وهو يبكي من شدة الألم، ممسكا بركبته.
وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا إيدر ميليتاو، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي، مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".
وواصل البيان: "سيخضع ميليتاو لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
وبناء على ذلك، تأكد غياب ميليتاو حتى انتهاء الموسم الحالي، علما أنه عاد مطلع هذا الموسم فقط من الإصابة نفسها، التي تعرض لها في مستهل الموسم الماضي.
إلى ذلك، أكد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، أن دوره مع الفريق حاليا، تغير عن الموسم الماضي، الذي توهج فيه بشدة.
وسجل بيلينجهام هدفا جميلا في انتصار ريال أول من أمس، وقال في تصريحات لقناة ريال مدريد: "قدمت مباراة كما هو معتاد، لكن هذه المرة سجلت هدفا، هناك بعض الضغوط لأنني سجلت العديد من الأهداف الموسم الماضي، لكن دوري تغير هذا الموسم".
وأضاف: "سأفعل أي شيء من أجل مصلحة الفريق، أصبحت أقل أنانية، وأرغب في الاستمرار على هذا النهج، هدفي هو المساعدة بأي طريقة ممكنة".
وأشاد بيلينجهام بزميله فينيسيوس، الذي سجل ثلاثية ضد أوساسونا، قائلا: "فينيسيوس يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، كانت الأسابيع الأخيرة صعبة على الجميع وعليه أيضا".
وشدد: "علاقتي به جيدة، وأشعر بفخر كبير للطريقة التي يتصرف بها في اللعب؛ إنه قائد لنا، ونستمد منه الإلهام، عندما يلعب بهذا الشكل، يكون من الصعب إيقافه".
وأكمل: "نعم، كانت هذه أفضل مباراة لنا هذا الموسم، الضغط العالي، السيطرة على الكرة، صنعنا العديد من الفرص، كل شيء يتضح من الطريقة التي بدأنا بها المباراة، كنا أقوياء واستمررنا، جميع اللاعبين تألقوا اليوم".
واختتم بالحديث عن الإصابات التي ضربت الفريق: "من المؤلم رؤية هذه الإصابات، خصوصا إصابة ميليتاو، لقد قاتل كثيرا ليعود ويكون هنا معنا، ما حدث له يفطر القلب".
ورشح جوتي هيرنانديز، قائد ريال مدريد السابق، نجما مرموقا لتعويض غياب ميليتاو.
ويعاني ريال مدريد من نقص واضح في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب دافيد ألابا لمعاناته من الإصابة نفسها، بينما تكررت إصابة ميليتاو للمرة الثانية.
وقال جوتي في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "سأختار سيرجيو راموس للانضمام إلى ريال مدريد كلاعب حر الآن، لن يكلفنا ذلك أي يورو".
وأضاف: "هناك العديد من الإصابات، ريال مدريد يحتاج إلى مدافع، وسيرجيو منفتح على العودة من دون مقابل. أرى هذا يحدث".
ولا يرتبط راموس بأي نادٍ حاليًا، منذ رحيله عن إشبيلية في الصيف الماضي، وبالتالي يمكنه التوقيع لريال مدريد منذ الآن، وليس الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية.
ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد، صوب باريس سان جيرمان، في صيف العام 2021، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو، وعدم التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقدٍ جديد.
أما المدافع الشاب راؤول أسينسيو، فأكد أنه حقق حلم حياته بالمشاركة في مباراة رسمية مع "الميرينجي".
ودخل أسينسيو (21 عامًا) بديلًا في الشوط الأول، وبعد مرور 12 دقيقة فقط صنع أسينسيو هدفه الأول بقميص الميرنجي، عندما مرر كرة طولية متقنة لبيلينجهام وساعده على تسجيل هدفه الأول هذا الموسم.
وقال أسينسيو في تصريحات عقب المباراة: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا الإحساس، كنت أشاهد ريال على شاشة التلفاز طوال هذا الوقت، والآن أنا هنا في الملعب أشارك مع الفريق".
وأضاف: "اليوم حققت حلمي باللعب لريال مدريد. من السهل جدًا اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم".
وتابع: "بعد هدف بيلينجهام، أقدر لفتة زملائي في الفريق والجميع هنأني، إنهم بمثابة عائلة عظيمة".
وأكمل: "أنا مدافع جاد وقوي. سأحتفظ بهذا الفوز لبقية حياتي".
واستعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة مرتين في "سانتياجو برنابيو" أمام برشلونة (4-0) وميلان (3-1)، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول الليجا، في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 21 نقطة في المركز الخامس. -(وكالات)

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