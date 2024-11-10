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جيوكيريس.. قاهر مانشستر سيتي الساعي لتقفي أثر أموريم

11/10/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






عمان - بعد أسبوعين مضطربين في حياة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، كان من المتوقع أن توفر فترة التوقف الدولية المقبلة، فرصة لالتقاط الأنفاس ولو قليلًا في ظل اقتراب نهاية عهد المدرب روبن أموريم وانتقاله المرتقب إلى مانشستر يونايتد.
كان من المنتظر أن تكون المباراة الأخيرة للمدرب في ملعب جوزيه ألفالادي بمثابة وداع هادئ، بعد الانتصار الساحق على مانشستر سيتي. لكن، بحلول الأسبوع المقبل، من المحتمل أن تبدأ أحداث جديدة في سرقة الأضواء، مع الأنباء التي تحيط بنجم الفريق فيكتور جيوكيريس، الذي يبدو مستعدًا لإثارة المزيد من الشائعات والأخبار داخل أروقة كرة القدم الأوروبية.
عادةً ما تشعر الأندية بقلق من تأثير فترة التوقف الدولية على نجومها، حيث يمكن أن تُتاح لهم الفرصة للحديث بصراحة بلغاتهم الأم في بيئات مألوفة، بعيدًا عن ضغوطات الأندية وتحت أنظار الإعلام المحلي. ومع ذلك، يبدو أن الإثارة الكبيرة مقبلة من أداء جيوكيريس المتوقع في المباريات المقبلة، حيث سيسعى إلى إثبات جدارته ومواصلة مستواه الاستثنائي على الساحة الدولية. فمن الواضح، أن النجم السويدي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويبدو أنه سيصبح لاعبًا رئيسيًا في تشكيل منتخب السويد لمستقبل كرة القدم في البلاد.
المنتخب السويدي الذي يلعب حاليا في المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، يبدو بعيدا عن مستوى اللاعبين الذين يمتلكهم، خصوصا مع الثنائي الهجومي القوي المتمثل في جيوكيريس وألكسندر أيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الثنائي تهديدًا حقيقيًا للخصوم، وخصوصا منتخبي سلوفاكيا وأذربيجان. وتكون هذه الفترة هي بداية لمرحلة جديدة للمنتخب السويدي، حيث يتطلع إلى الخروج من حقبة زلاتان إبراهيموفيتش، والاعتماد على قوة الثنائي النجمين بدلًا من الاعتماد على نجم فردي، كما كان الحال مع زلاتان.
وبالرغم من الفارق الكبير بين مستوى الدوري البرتغالي "بريمييرا ليجا" والدوري الإنجليزي الممتاز، لا يشعر أحد أن جيوكيريس يلعب دور الشريك الثانوي في هذا الثنائي الذهبي. فعلى الرغم من أن أيزاك يعتبر من أفضل المهاجمين في إنجلترا حاليًا، إلا أن جيوكيريس يمتلك كل المقومات التي تجعله، في حال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، ندا حقيقيا لمهاجم نيوكاسل.
في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، كان من المتوقع أن يضع تألق جيوكيريس في موسمه الأول مع سبورتنج، قدمان ثابتتان له في الدوري الإنجليزي الممتاز. فالمستويات التي قدمها اللاعب في ذلك الموسم كانت كفيلة بجذب أنظار الأندية الإنجليزية، ولكن تمسك النادي البرتغالي بشرط فسخ العقد البالغ 100 مليون يورو، إضافة إلى تشديد الأندية الأوروبية الكبيرة على تقليل النفقات، حالا دون إتمام الصفقة في العام الحالي. وعليه، لم يكن هذا التأخير بسبب مستوى اللاعب أو قدرته على الأداء على مسرح أكبر، بل جاء نتيجة تغييرات اقتصادية جديدة في سوق كرة القدم.
في الوقت الذي يعاني فيه لاعبون آخرون من تأثير مثل هذا الجمود، حافظ جيوكيريس على مستواه واستمر في تألقه. فتميز هذا الموسم بمواصلة الأداء الرائع الذي قدمه في موسمه الأول مع سبورتنج، حيث سجل 28 هدفًا في جميع البطولات مع النادي والمنتخب، منها 16 هدفًا في 10 مباريات فقط بالدوري البرتغالي، إضافة إلى خمسة أهداف في أربع مباريات ضمن منافسات دوري الأبطال، وشمل ذلك ثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي (4-1)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
لكن مساهمة جيوكيريس تتجاوز مجرد إحراز الأهداف، إذ يعتبر عنصرا محوريا في تقدم فريقه من الناحية الهجومية. فهو يتمتع بسرعة تساعد على نقل الفريق إلى الأمام بشكل فعال، وقوة بدنية تمكنه من القيادة الهجومية ومشاغلة المدافعين، كما يمتلك مهارات فنية عالية تجعله قادرا على التناغم مع زملائه، مثل بيدرو غونكالفيس الذي يعتبر خليفة برونو فرنانديز في الفريق، وفرانسيسكو ترينكاو.
ورغم أنه لا يتمتع بسرعة خاطفة كالنرويجي إيرلينج هالاند، إلا أن جيوكيريس يتميز بلمسة تهديفية قاتلة تجعله أفضل المهاجمين في الدوري البرتغالي حاليًا. وعلى عكس نجم مانشستر سيتي، يمتلك جيوكيريس دور الصانع في الهجوم، إذ أضاف 10 تمريرات حاسمة في الدوري الموسم الماضي، ما يعكس التطور الذي حققه في هذا الجانب، من أدائه منذ أيام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نادي كوفنتري سيتي.
ولكن ليست القوة البدنية هي التي تميز جيوكيريس فحسب، بل شخصيته الحازمة وطموحه الذي يبدو أنه سيقوده للبقاء في القمة. فعندما التقى سبورتنج بنادي بورتو في مباراة الكلاسيكو قبل أعياد الميلاد، لفت المهاجم السويدي الانتباه بشكل خاص، حتى أن المدافع البرتغالي المخضرم بيبي خصص له الاهتمام، في محاولة للحد من تأثيره. ومع ذلك، لم يتأثر جيوكيريس بالضغط، بل استمر في سيطرته، مسجلا هدفا مبكرا في الدقيقة 11 من المباراة، وساهم لاحقًا في تمرير كرة الهدف لزميله بيدرو غونكالفيس، بعد طرد بيبي نتيجة التوتر.
أما بخصوص المستقبل، فإن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو الوجهة الأكثر ترجيحًا لهذا اللاعب المتألق، خصوصا أن المدرب أموريم شدد على أهمية انضمام جيوكيريس لصفوف سبورتنج العام الماضي، رغم تردد الإدارة في دفع مبلغ قياسي قدره 20 مليون يورو لجلب لاعب من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.
هذه الثقة الكبيرة التي أظهرها أموريم، إضافة إلى تطور جيوكيريس اللافت تحت إشرافه، تجعلان الكثيرين يعتقدون أن عودة الثنائي معًا في مانشستر يونايتد تكون وشيكة. ومع ذلك، من المتوقع أن تسعى العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى الأخرى، إلى جذب اللاعب خلال صيف العام المقبل، مع احتمال أن يخفف سبورتنج من شرطه الجزائي المرتفع.
في الوقت الحالي، يبدو أن جيوكيريس سعيد بوجوده في لشبونة، حيث يواصل تحقيق الإنجازات داخل وخارج الملعب.
ومنذ أن ظهرت علاقته العاطفية مع الممثلة البرتغالية إينيس أجير، أبدت جماهير سبورتنج دعمها العاطفي للاعب ورفيقته، إذ غمرت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تطالبها بإقناع جيوكيريس بالبقاء في البرتغال. ولاقى هذا التفاعل الطريف دعمًا من المدرب أموريم الذي علق عليه بابتسامة، كاشفًا عن رضاه عن تصرفات جماهير الفريق.
لكن على الرغم من هذه المحاولات، من الصعب على سبورتنج إبقاء موهبة بحجم جيوكيريس بعد هذا الموسم. إذ إن اللاعب يمتلك كل المقومات ليصبح نجمًا عالميًا، ومن المرجح أن يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى، خصوصا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
في النهاية، فإن مسيرة جيوكيريس تتقدم بشكل سريع، وبالتأكيد سيظل مستقبل هذا النجم محط أنظار الجماهير ومتابعي كرة القدم في البرتغال وإنجلترا وخارجهما.

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