جيوكيريس.. قاهر مانشستر سيتي الساعي لتقفي أثر أموريم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة
عمان - بعد أسبوعين مضطربين في حياة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، كان من المتوقع أن توفر فترة التوقف الدولية المقبلة، فرصة لالتقاط الأنفاس ولو قليلًا في ظل اقتراب نهاية عهد المدرب روبن أموريم وانتقاله المرتقب إلى مانشستر يونايتد.
كان من المنتظر أن تكون المباراة الأخيرة للمدرب في ملعب جوزيه ألفالادي بمثابة وداع هادئ، بعد الانتصار الساحق على مانشستر سيتي. لكن، بحلول الأسبوع المقبل، من المحتمل أن تبدأ أحداث جديدة في سرقة الأضواء، مع الأنباء التي تحيط بنجم الفريق فيكتور جيوكيريس، الذي يبدو مستعدًا لإثارة المزيد من الشائعات والأخبار داخل أروقة كرة القدم الأوروبية.
عادةً ما تشعر الأندية بقلق من تأثير فترة التوقف الدولية على نجومها، حيث يمكن أن تُتاح لهم الفرصة للحديث بصراحة بلغاتهم الأم في بيئات مألوفة، بعيدًا عن ضغوطات الأندية وتحت أنظار الإعلام المحلي. ومع ذلك، يبدو أن الإثارة الكبيرة مقبلة من أداء جيوكيريس المتوقع في المباريات المقبلة، حيث سيسعى إلى إثبات جدارته ومواصلة مستواه الاستثنائي على الساحة الدولية. فمن الواضح، أن النجم السويدي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويبدو أنه سيصبح لاعبًا رئيسيًا في تشكيل منتخب السويد لمستقبل كرة القدم في البلاد.
المنتخب السويدي الذي يلعب حاليا في المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، يبدو بعيدا عن مستوى اللاعبين الذين يمتلكهم، خصوصا مع الثنائي الهجومي القوي المتمثل في جيوكيريس وألكسندر أيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الثنائي تهديدًا حقيقيًا للخصوم، وخصوصا منتخبي سلوفاكيا وأذربيجان. وتكون هذه الفترة هي بداية لمرحلة جديدة للمنتخب السويدي، حيث يتطلع إلى الخروج من حقبة زلاتان إبراهيموفيتش، والاعتماد على قوة الثنائي النجمين بدلًا من الاعتماد على نجم فردي، كما كان الحال مع زلاتان.
وبالرغم من الفارق الكبير بين مستوى الدوري البرتغالي "بريمييرا ليجا" والدوري الإنجليزي الممتاز، لا يشعر أحد أن جيوكيريس يلعب دور الشريك الثانوي في هذا الثنائي الذهبي. فعلى الرغم من أن أيزاك يعتبر من أفضل المهاجمين في إنجلترا حاليًا، إلا أن جيوكيريس يمتلك كل المقومات التي تجعله، في حال انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، ندا حقيقيا لمهاجم نيوكاسل.
في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، كان من المتوقع أن يضع تألق جيوكيريس في موسمه الأول مع سبورتنج، قدمان ثابتتان له في الدوري الإنجليزي الممتاز. فالمستويات التي قدمها اللاعب في ذلك الموسم كانت كفيلة بجذب أنظار الأندية الإنجليزية، ولكن تمسك النادي البرتغالي بشرط فسخ العقد البالغ 100 مليون يورو، إضافة إلى تشديد الأندية الأوروبية الكبيرة على تقليل النفقات، حالا دون إتمام الصفقة في العام الحالي. وعليه، لم يكن هذا التأخير بسبب مستوى اللاعب أو قدرته على الأداء على مسرح أكبر، بل جاء نتيجة تغييرات اقتصادية جديدة في سوق كرة القدم.
في الوقت الذي يعاني فيه لاعبون آخرون من تأثير مثل هذا الجمود، حافظ جيوكيريس على مستواه واستمر في تألقه. فتميز هذا الموسم بمواصلة الأداء الرائع الذي قدمه في موسمه الأول مع سبورتنج، حيث سجل 28 هدفًا في جميع البطولات مع النادي والمنتخب، منها 16 هدفًا في 10 مباريات فقط بالدوري البرتغالي، إضافة إلى خمسة أهداف في أربع مباريات ضمن منافسات دوري الأبطال، وشمل ذلك ثلاثية رائعة ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي (4-1)، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.
لكن مساهمة جيوكيريس تتجاوز مجرد إحراز الأهداف، إذ يعتبر عنصرا محوريا في تقدم فريقه من الناحية الهجومية. فهو يتمتع بسرعة تساعد على نقل الفريق إلى الأمام بشكل فعال، وقوة بدنية تمكنه من القيادة الهجومية ومشاغلة المدافعين، كما يمتلك مهارات فنية عالية تجعله قادرا على التناغم مع زملائه، مثل بيدرو غونكالفيس الذي يعتبر خليفة برونو فرنانديز في الفريق، وفرانسيسكو ترينكاو.
ورغم أنه لا يتمتع بسرعة خاطفة كالنرويجي إيرلينج هالاند، إلا أن جيوكيريس يتميز بلمسة تهديفية قاتلة تجعله أفضل المهاجمين في الدوري البرتغالي حاليًا. وعلى عكس نجم مانشستر سيتي، يمتلك جيوكيريس دور الصانع في الهجوم، إذ أضاف 10 تمريرات حاسمة في الدوري الموسم الماضي، ما يعكس التطور الذي حققه في هذا الجانب، من أدائه منذ أيام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نادي كوفنتري سيتي.
ولكن ليست القوة البدنية هي التي تميز جيوكيريس فحسب، بل شخصيته الحازمة وطموحه الذي يبدو أنه سيقوده للبقاء في القمة. فعندما التقى سبورتنج بنادي بورتو في مباراة الكلاسيكو قبل أعياد الميلاد، لفت المهاجم السويدي الانتباه بشكل خاص، حتى أن المدافع البرتغالي المخضرم بيبي خصص له الاهتمام، في محاولة للحد من تأثيره. ومع ذلك، لم يتأثر جيوكيريس بالضغط، بل استمر في سيطرته، مسجلا هدفا مبكرا في الدقيقة 11 من المباراة، وساهم لاحقًا في تمرير كرة الهدف لزميله بيدرو غونكالفيس، بعد طرد بيبي نتيجة التوتر.
أما بخصوص المستقبل، فإن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو الوجهة الأكثر ترجيحًا لهذا اللاعب المتألق، خصوصا أن المدرب أموريم شدد على أهمية انضمام جيوكيريس لصفوف سبورتنج العام الماضي، رغم تردد الإدارة في دفع مبلغ قياسي قدره 20 مليون يورو لجلب لاعب من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.
هذه الثقة الكبيرة التي أظهرها أموريم، إضافة إلى تطور جيوكيريس اللافت تحت إشرافه، تجعلان الكثيرين يعتقدون أن عودة الثنائي معًا في مانشستر يونايتد تكون وشيكة. ومع ذلك، من المتوقع أن تسعى العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى الأخرى، إلى جذب اللاعب خلال صيف العام المقبل، مع احتمال أن يخفف سبورتنج من شرطه الجزائي المرتفع.
في الوقت الحالي، يبدو أن جيوكيريس سعيد بوجوده في لشبونة، حيث يواصل تحقيق الإنجازات داخل وخارج الملعب.
ومنذ أن ظهرت علاقته العاطفية مع الممثلة البرتغالية إينيس أجير، أبدت جماهير سبورتنج دعمها العاطفي للاعب ورفيقته، إذ غمرت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تطالبها بإقناع جيوكيريس بالبقاء في البرتغال. ولاقى هذا التفاعل الطريف دعمًا من المدرب أموريم الذي علق عليه بابتسامة، كاشفًا عن رضاه عن تصرفات جماهير الفريق.
لكن على الرغم من هذه المحاولات، من الصعب على سبورتنج إبقاء موهبة بحجم جيوكيريس بعد هذا الموسم. إذ إن اللاعب يمتلك كل المقومات ليصبح نجمًا عالميًا، ومن المرجح أن يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى، خصوصا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
في النهاية، فإن مسيرة جيوكيريس تتقدم بشكل سريع، وبالتأكيد سيظل مستقبل هذا النجم محط أنظار الجماهير ومتابعي كرة القدم في البرتغال وإنجلترا وخارجهما.
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