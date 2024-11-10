الأردنية لرياضة السيارات تعلن رسميا أسماء المشاركين في باها الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات رسميا عن لائحة المشاركين في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن المحلي الذي تنطلق منافساته في العقبة مرورا بصحراء وادي رم، يوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبلين.
وسيقطع المشاركون مسافة تنافسية تبلغ 566.46 كم، عبر التضاريس الصحراوية المذهلة في منطقة وادي رم على مسار مدمج يبلغ طوله 775.31 كم.
ويشارك في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، 20 سائقا وسائقة من جمهورية التشيك، سلوفيكيا، السعودية، الإمارات، إسبانيا، ليتوانيا، الأرجنتين، الأوروغواي، قطر، البرازيل، بولندا، البرتغال، إيطاليا وكازاخستان.
كما يشارك في الجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، 16 دراجا من الأردن، قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، أستراليا وبريطانيا.
في حين يشارك في باها الأردن الوطني 11 سائقا من الأردن وفلسطين.
وللمرة الأولى تنظم الأردنية لرياضة السيارات مع منافسات باها الأردن ، رالي ملاحة صحراوي في وادي رم، كأكبر حدث رياضي يقام للمرة الأولى في الصحراء الأردنية ونظرا لجمالية المكان الفريد من نوعه، أطلق على الحدث "رالي وادي القمر"، ويشارك في الرالي 25 سائقا من الأردن، فلسطين وسورية.
ويقام باها الأردن للعام الحالي، بدعم من شركة زين الأردن والبنك الأردني الكويتي، كان ام، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، شركة تطوير العقبة (ADC)، محطة العقبة للسفن السياحية، شركة جرانتي للسياحة والسفر، راديو هلا، بلس اف ام، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
فئة الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها
ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا (سلوفيكيا) - (فورد اف 150 ايفو)، متعب القنون (السعودية) وملاحه وليد الشقاوي (السعودية) - (نيسان - باترول)، حمد الحربي (السعودية) وملاحه أليكسي كوزميتش (الإمارات)، إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، دييغو مارتينيز (الأرجنتين) وملاحه سيرجو لافوينتي (الأوروغواي)، مها الحملي (السعودية) وملاحها أوريول مينا فالديركوسى (إسبانيا) - (كان ام - ميرفك - اكس 3)، عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه ناصر الكواري (قطر) - (توروس تي 3 ماكس)، خليفة العطية (قطر) وملاحه اينيو بوزانو (البرازيل) - (توروس تي 3 ماكس)، راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام – ميرفك - اكس ار اس)، فرناندو ألفاريز (اسبانيا) وملاحه كزافييه بانسيري (فرنسا) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، أمريجو فينتورا (ايطاليا) وملاحته إريكا مينجوزي (ايطاليا)، (ياماها يو اكس زد 100 ار)، جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، أحمد الكواري (قطر) وملاحه أوغوستو سانز (الأرجنتين) - (ياماها يو اكس زد 100 ار)، دانية عقيل (السعودية) وملاحها سيباستيان ديلوناي (فرنسا) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، إبراهيم المهنا (السعودية) وملاحه فيصل السويح (السعودية) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، ماجد الثنيان (السعودية) وملاحه فهد السفياني (السعودية) - (نيسان باترول)، عبد الله الربان (قطر) وملاحه علي حسن (الإمارات) - (نيسان باترول)، محمد المير (قطر) وملاحه اليكسي مون (كازاخستان)- (نيسان باترول).
فئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها
محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450 اف)، عبد الله الشطي (الكويت) - (هوسكفارنا 450)، رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، عبد الحليم المغيرة (السعودية) - (دراجة كي تي ام رالي بايك)، عبد الله أبو عيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي ريبليك)، ومارتن شالميرز(استراليا) - (دراجة غاز- غاز- رالي ريبليك)، سلطان البلوشي (الإمارات) - (هوسكفارنا 450)، ستيفن هولت (بريطانيا) - (هوندا سي ار اف 450 اكس)، مروان الرحماني (الإمارات) - (كي تي ام 450 ار ار)، طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، عبد الله البطاينة (الأردن) - (هوندا سي ار اف 450 ار)، هيثم التويجري (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، هاني النوميسي (السعودية) - (ياماها - رابتور 700 )، عبد العزيز العطاوي (السعودية) - (ياماها رابتور 700).
المشاركون في باها الأردن الوطني
هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار (بلاك أيرس)، حسن الكايد (فلسطين) وملاحه محمد أبو جابر (فلسطين) - (ميتسوبيشي هانتر)، جمعة فيروان (فلسطين) ملاحه معاذ العرجا (الأردن) - (نيسان نيفارا)، محمود معابدة (فلسطين) وملاحه اسامة البطل (فلسطين)- (بي ام دبليو - باغي)، محمود الجابرين (فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين) - (هيونداي ال 200)، إبراهيم الحوتري (فلسطين) وملاحه يونس كاتتزي (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، عدنان تياها وملاحه خالد تياها - (فلسطين) - (ميتسوبيشي باغي)، عامر عصيبي (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، أنور الدادا (فلسطين) وملاحه ياسر الشيخ (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، ومحمد الصانع (فلسطين)، فادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - ميرفك)، طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام – ميرفك).
المشاركون في رالي وادي القمر للملاحة
عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) - (سوزوكي - جيمي)، سامر يرفاس (الأردن) وملاحه خالد ملكاوي (الأردن) (تويوتا توندرا) - (فريق البنك الأردني الكويتي1)، يحيى صوبر (الأردن) وملاحه ابراهيم حمات (الأردن) - (تويوتا هايلوكس) - (فريق بنك الإسكان)، عمران شابسوغه (الأردن) وملاحه زيد شابسوغة (الأردن) - (تويوتا - فورتشنر) - (فريق المركزية تويوتا)، محمد العموري (الأردن) وملاحه زيدان العموري (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، إبراهيم البشيتي (الأردن) وملاحه أيمن الجعبري (الأردن)-(تويوتا - نافارا)، كريم الشهواني (الأردن) وملاحه أحمد عبد العزيز (الأردن) -(سوزوكي ساموراي) - (فريق البنك الأردني الكويتي2)، حامد الزلابيح (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، عطاف غرايبة (فلسطين) وملاحها علاء ضميدي (فلسطين)- (جيب رانغلر)، فرح زكريا (الأردن) وملاحها سيف الدين العساف (الأردن) - (فورد)، بلال جاركجي (سورية) وملاحه أحمد حريبات (الأردن- (تويوتا – فورتشنر)، زيد ناصيف (الأردن) وملاحته بانا يغمور (الأردن) - (ميتسوبيشي باجيرو)، يوسف هلالات (الأردن) وملاحه بدرهلالات (الأردن) - (جيب رانغلر)، وعزت دبلان (الأردن) وملاحه حسين ذيب (الأردن) -(تويوتا - فورتشنر)، موسى شابسوغة (الأردن) وملاحه يوسف عودة (الأردن) - (دايهاتسو- فيروزا)، طارق مشربش (الأردن) وملاحه معاذ عليان (الأردن) - (فورد اف 150)، محمد سنان (الأردن) وملاحه مريان الشيشاني (الأردن) - (جاك - سييرا)، معاذ رماضنة (الأردن) وملاحه علي أبو عيد (الأردن) - (ماكسيوس - تي 90)، رامي عبد الفتاح (الأردن) وملاحه صدام زبن (الأردن) - (فورد اف 150)، معاذ شبانة (الأردن) وملاحه أحمد كلباني (الأردن) - (فورد اف 150)، محمد العماري (سورية) -(بي ام دبليو اكس 5)، نور الدين فريحات (الأردن) - وملاحه طلال ملحس (الأردن)- (جي ام سي - سيررا)، خالد صوالحي (الأردن) وملاحه قصي موسى (الأردن)- (دودج)، أسد ارشيد (فلسطين) وملاحه حازم عجلوني (الأردن) - (تويوتا - فورتشنر)، عدنان سلهب (فلسطين) وملاحه علاء سلهب (فلسطين) - ( شفروليه - سيلفرادو).
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