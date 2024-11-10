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الأردنية لرياضة السيارات تعلن رسميا أسماء المشاركين في باها الأردن

11/10/2024 2:35:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات رسميا عن لائحة المشاركين في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن المحلي الذي تنطلق منافساته في العقبة مرورا بصحراء وادي رم، يوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبلين.
وسيقطع المشاركون مسافة تنافسية تبلغ 566.46 كم، عبر التضاريس الصحراوية المذهلة في منطقة وادي رم على مسار مدمج يبلغ طوله 775.31 كم.
ويشارك في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، 20 سائقا وسائقة من جمهورية التشيك، سلوفيكيا، السعودية، الإمارات، إسبانيا، ليتوانيا، الأرجنتين، الأوروغواي، قطر، البرازيل، بولندا، البرتغال، إيطاليا وكازاخستان.
كما يشارك في الجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، 16 دراجا من الأردن، قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، أستراليا وبريطانيا.
في حين يشارك في باها الأردن الوطني 11 سائقا من الأردن وفلسطين.
وللمرة الأولى تنظم الأردنية لرياضة السيارات مع منافسات باها الأردن ، رالي ملاحة صحراوي في وادي رم، كأكبر حدث رياضي يقام للمرة الأولى في الصحراء الأردنية ونظرا لجمالية المكان الفريد من نوعه، أطلق على الحدث "رالي وادي القمر"، ويشارك في الرالي 25 سائقا من الأردن، فلسطين وسورية.
ويقام باها الأردن للعام الحالي، بدعم من شركة زين الأردن والبنك الأردني الكويتي، كان ام، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، شركة تطوير العقبة (ADC)، محطة العقبة للسفن السياحية، شركة جرانتي للسياحة والسفر، راديو هلا، بلس اف ام، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
فئة الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها
ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا (سلوفيكيا) - (فورد اف 150 ايفو)، متعب القنون (السعودية) وملاحه وليد الشقاوي (السعودية) - (نيسان - باترول)، حمد الحربي (السعودية) وملاحه أليكسي كوزميتش (الإمارات)، إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، دييغو مارتينيز (الأرجنتين) وملاحه سيرجو لافوينتي (الأوروغواي)، مها الحملي (السعودية) وملاحها أوريول مينا فالديركوسى (إسبانيا) - (كان ام - ميرفك - اكس 3)، عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه ناصر الكواري (قطر) - (توروس تي 3 ماكس)، خليفة العطية (قطر) وملاحه اينيو بوزانو (البرازيل) - (توروس تي 3 ماكس)، راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام – ميرفك - اكس ار اس)، فرناندو ألفاريز (اسبانيا) وملاحه كزافييه بانسيري (فرنسا) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، أمريجو فينتورا (ايطاليا) وملاحته إريكا مينجوزي (ايطاليا)، (ياماها يو اكس زد 100 ار)، جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، أحمد الكواري (قطر) وملاحه أوغوستو سانز (الأرجنتين) - (ياماها يو اكس زد 100 ار)، دانية عقيل (السعودية) وملاحها سيباستيان ديلوناي (فرنسا) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، إبراهيم المهنا (السعودية) وملاحه فيصل السويح (السعودية) - (كان ام - ميرفك - اكس ار اس)، ماجد الثنيان (السعودية) وملاحه فهد السفياني (السعودية) - (نيسان باترول)، عبد الله الربان (قطر) وملاحه علي حسن (الإمارات) - (نيسان باترول)، محمد المير (قطر) وملاحه اليكسي مون (كازاخستان)- (نيسان باترول).
فئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها
محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450 اف)، عبد الله الشطي (الكويت) - (هوسكفارنا 450)، رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، عبد الحليم المغيرة (السعودية) - (دراجة كي تي ام رالي بايك)، عبد الله أبو عيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي ريبليك)، ومارتن شالميرز(استراليا) - (دراجة غاز- غاز- رالي ريبليك)، سلطان البلوشي (الإمارات) - (هوسكفارنا 450)، ستيفن هولت (بريطانيا) - (هوندا سي ار اف 450 اكس)، مروان الرحماني (الإمارات) - (كي تي ام 450 ار ار)، طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، عبد الله البطاينة (الأردن) - (هوندا سي ار اف 450 ار)، هيثم التويجري (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، هاني النوميسي (السعودية) - (ياماها - رابتور 700 )، عبد العزيز العطاوي (السعودية) - (ياماها رابتور 700).
المشاركون في باها الأردن الوطني
هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار (بلاك أيرس)، حسن الكايد (فلسطين) وملاحه محمد أبو جابر (فلسطين) - (ميتسوبيشي هانتر)، جمعة فيروان (فلسطين) ملاحه معاذ العرجا (الأردن) - (نيسان نيفارا)، محمود معابدة (فلسطين) وملاحه اسامة البطل (فلسطين)- (بي ام دبليو - باغي)، محمود الجابرين (فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين) - (هيونداي ال 200)، إبراهيم الحوتري (فلسطين) وملاحه يونس كاتتزي (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، عدنان تياها وملاحه خالد تياها - (فلسطين) - (ميتسوبيشي باغي)، عامر عصيبي (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، أنور الدادا (فلسطين) وملاحه ياسر الشيخ (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، ومحمد الصانع (فلسطين)، فادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - ميرفك)، طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام – ميرفك).
المشاركون في رالي وادي القمر للملاحة
عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) - (سوزوكي - جيمي)، سامر يرفاس (الأردن) وملاحه خالد ملكاوي (الأردن) (تويوتا توندرا) - (فريق البنك الأردني الكويتي1)، يحيى صوبر (الأردن) وملاحه ابراهيم حمات (الأردن) - (تويوتا هايلوكس) - (فريق بنك الإسكان)، عمران شابسوغه (الأردن) وملاحه زيد شابسوغة (الأردن) - (تويوتا - فورتشنر) - (فريق المركزية تويوتا)، محمد العموري (الأردن) وملاحه زيدان العموري (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، إبراهيم البشيتي (الأردن) وملاحه أيمن الجعبري (الأردن)-(تويوتا - نافارا)، كريم الشهواني (الأردن) وملاحه أحمد عبد العزيز (الأردن) -(سوزوكي ساموراي) - (فريق البنك الأردني الكويتي2)، حامد الزلابيح (الأردن) - (تويوتا هايلوكس)، عطاف غرايبة (فلسطين) وملاحها علاء ضميدي (فلسطين)- (جيب رانغلر)، فرح زكريا (الأردن) وملاحها سيف الدين العساف (الأردن) - (فورد)، بلال جاركجي (سورية) وملاحه أحمد حريبات (الأردن- (تويوتا – فورتشنر)، زيد ناصيف (الأردن) وملاحته بانا يغمور (الأردن) - (ميتسوبيشي باجيرو)، يوسف هلالات (الأردن) وملاحه بدرهلالات (الأردن) - (جيب رانغلر)، وعزت دبلان (الأردن) وملاحه حسين ذيب (الأردن) -(تويوتا - فورتشنر)، موسى شابسوغة (الأردن) وملاحه يوسف عودة (الأردن) - (دايهاتسو- فيروزا)، طارق مشربش (الأردن) وملاحه معاذ عليان (الأردن) - (فورد اف 150)، محمد سنان (الأردن) وملاحه مريان الشيشاني (الأردن) - (جاك - سييرا)، معاذ رماضنة (الأردن) وملاحه علي أبو عيد (الأردن) - (ماكسيوس - تي 90)، رامي عبد الفتاح (الأردن) وملاحه صدام زبن (الأردن) - (فورد اف 150)، معاذ شبانة (الأردن) وملاحه أحمد كلباني (الأردن) - (فورد اف 150)، محمد العماري (سورية) -(بي ام دبليو اكس 5)، نور الدين فريحات (الأردن) - وملاحه طلال ملحس (الأردن)- (جي ام سي - سيررا)، خالد صوالحي (الأردن) وملاحه قصي موسى (الأردن)- (دودج)، أسد ارشيد (فلسطين) وملاحه حازم عجلوني (الأردن) - (تويوتا - فورتشنر)، عدنان سلهب (فلسطين) وملاحه علاء سلهب (فلسطين) - ( شفروليه - سيلفرادو).

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