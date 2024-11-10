محامي فيليب يخاطب معان رافضا الاستراحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
فيليب يخاطب معان رافضا قصة "الاستراحة"
خاطب المدير الفني لفريق معان لكرة القدم أمين فيليب، إدارة النادي، معلنا رفضه للاستراحة التي منحتها إياه الإدارة وتستمر لمدة 10 أيام.
وكان معان طلب من فيليب الجلوس في منزله لمدة 10 أيام، في استراحة خاصة، لحين معرفة مصيره مع الفريق، الأمر الذي استدعى احتجابه عن مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق شباب العقبة، ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد.
خطاب فيليب لنادي معان، جاء عبر المحامي عماد حناينة، الذي طالب الإدارة بسرعة عودة المدرب لعمله في مدة أقصاها أسبوع.
وقال حناينة، في رده على استفسارات "الغد"، إنه خاطب معان، للتوضيح أن إجراء منح المدرب استراحة فيه الكثير من الشوائب، ولا بد من عودته لعمله أو الحصول على كامل مستحقاته المالية.
وبين الحناينة أن حوارا دار بينه وبين إدارة نادي معان، التي وجدت من الصعوبة منحه كامل مستحقاته، ليدور حوار حول إمكانية تقسيط المبلغ في حال قررت الإدارة رسميا الاستغناء عن المدرب العراقي، بانتظار أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اتضاحا في الصورة.
هادي الحوراني يعتزم مطالبة الفتح المغربي بمستحقاته
بدأ اللاعب هادي الحوراني، خطوات مقاضاة نادي الفتح الرباطي المغربي لكرة القدم، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، بعد رحيله عن الفريق.
وكان الحوراني احترف في فريق الفتح الموسم الماضي، من دون أن يجد مكانا في التشكيلة الأساسية، ما دفعه للرحيل عن الفريق، والانتقال لفريق الفيصلي، قبل أن يواجه صعوبة في الحصول على بطاقة انتقاله الدولية.
وقال المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب، في تصريح لـ"الغد"، إنه وبناء على رغبة الحوراني، بدأ بإجراءات مطالبة الفريق المغربي بالمستحقات المالية.
أبو خليفة يظهر في مباراة النصر السعودي
ظهر اللاعب الأردني الشاب أمين أبو خليفة، في كشف الاحتياط لفريق الرياض في مباراته الأخيرة أمام فريق النصر، في مباراة جرت ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
ويشكل هذا الظهور إنجازا للاعب الفئات السنية في نادي الرياض أبو خليفة، الذي انتقل حديثا للعب في صفوف الفريق السعودي.
ويشير تواجد أبو خليفة على مقاعد البدلاء، رغم صغر سنه، إلى قناعة الجهاز الفني لفريق الرياض بمستواه الفني، في مؤشر على ولادة نجم أردني جديد.
منار فريج تفقد فرصة المنافسة على أفضل مدرب في السعودية
فقدت مدربة النادي الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم منار فريج، فرصة الفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري السيدات السعودي لكرة القدم لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن ذهبت الجائزة لمدرب فريق الهلال للسيدات.
وسبق لفريج أن فازت بالجائزة أكثر من مرة، في موقف يجسد تفوقها في البطولة السعودية، ويعكس قدرات المدرب الأردني في مختلف المحافل.
ردة فعل رئيس نادي الرمثا بعد وداع بطولة الدرع
جاءت ردة فعل رئيس نادي الرمثا خالد سمارة لافتة، بعد الهجوم الذي تعرض له من عدد من جماهير النادي، على خلفية الخسارة أمام فريق السلط ببطولة الدرع، ما ترتب عليه وداع البطولة.
سمارة وفي قرار انفعالي، أعلن انسحابه من سباق الترشح مرة ثانية لرئاسة النادي، معتبرا أنه قدم الكثير للنادي، ولا بد أن تكون ردة فعل الجمهور منصفة.
وتجري انتخابات النادي يوم 18 من الشهر الحالي، بانتظار حسم سمارة قرار الترشح، من خلال تمسكه بالقرار أو العودة عنه، كما يتوقع البعض.
خطوة جديدة لتطوير الحكام
بدأت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، خطوة جديدة ومثالية، لتطوير الحكام في المرحلة المقبلة، وبناء جيل جديد قادر على التميز.
الخطوة تتمثل في تنظيم دورة للحكام المستجدين ذكوراً وإناثاً، خلال الشهر الحالي، حيث تشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية، تمهيدا لاختيار الحكام الأفضل القادرين على الانخراط في المجال التحكيمي.
وتهدف الخطوة لاكتشاف حكام جدد، وبالتالي استدامة العمل التحكيمي بما يواكب التطور في عالم التحكيم.
كواليس النجوم
. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الحسين إربد عارف الحاج، أجرى عملية في الكاحل أمس، تكللت بالنجاح.. اللاعب سيغيب عن الملاعب من 3 إلى 4 أشهر.
. مشورة فيها من الحكمة الكثيرة، نصحت أندية الدرجة الثانية بالتريث وعدم التوجه لتنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد الكرة، احتجاجا على قرار تهبيط 15 ناديا للدرجة الثالثة.. رؤساء أندية الثانية استجابوا للمشورة، وفضلوا التريث أملا في تدخل العقلاء لنزع فتيل الأزمة.
. الإدارة الجديدة لنادي الجزيرة، التقت الجهاز الفني لفريق الكرة أول من أمس، لبحث متطلباته خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار النتائج الأخيرة الجيدة للفريق.. الإدارة ينتظر أن تكون قد التقت أمس مع لاعبي الفريق.. رئيس النادي الجديد هشام غيث، يعد من الاشخاص المتابعين لتفاصيل نادي الجزيرة منذ سنوات طويلة.
. مسؤول في ناد بالمحترفين لكرة القدم، كشف عن تقاضي المدير الفني للفريق راتبا شهريا كبيرا، إلى جانب مبلغ كبير أيضا يدفع "من تحت الطاولة".
. عدد كبير من الأهالي كشفوا عن رغبة أبنائهم بالتقاط الصور مع نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، متسائلين عن آلية تحقيق ذلك.. أحدهم اقترح أن ينظم اتحاد كرة القدم تجمعا عاما للمنتخب الوطني بعد مباراتي العراق والكويت، يتم فيه لقاء جماهيري يجمع نجوم المنتخب مع عشاقهم، من أجل إتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية.. شعبية نجوم المنتخب ارتفعت بشكل كبير وملحوظ، عقب المشاركة الأخيرة في كأس آسيا التي شهدت تألقا واضحا للاعبين.. موسى التعمري يعد النجم الأكثر طلبا لالتقاط الصور.
. أندية بدأت تغبط ناديي الحسين إربد والوحدات، بسبب نتائجهما المميزة في دوري أبطال آسيا 2، وما يترتب عليها من مبالغ مالية جيدة تصب في صندوق الناديين، في وقت تعيش الأندية أزمات مالية خانقة.
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