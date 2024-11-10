محامي فيليب يخاطب معان رافضا الاستراحة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فيليب يخاطب معان رافضا قصة "الاستراحة"

خاطب المدير الفني لفريق معان أمين فيليب، إدارة النادي، معلنا رفضه للاستراحة التي منحتها إياه الإدارة وتستمر لمدة 10 أيام.

وكان معان طلب من فيليب الجلوس في منزله لمدة 10 أيام، في استراحة خاصة، لحين معرفة مصيره مع الفريق، الأمر الذي استدعى احتجابه عن فريقه أول من أمس أمام فريق شباب العقبة، ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد.

خطاب فيليب لنادي معان، جاء عبر المحامي عماد حناينة، الذي طالب الإدارة بسرعة عودة المدرب لعمله في مدة أقصاها أسبوع.

وقال حناينة، في رده على استفسارات "الغد"، إنه خاطب معان، للتوضيح أن إجراء منح المدرب استراحة فيه الكثير من الشوائب، ولا بد من عودته لعمله أو الحصول على كامل مستحقاته المالية.

وبين الحناينة أن حوارا دار بينه وبين إدارة نادي معان، التي وجدت من الصعوبة منحه كامل مستحقاته، ليدور حوار حول إمكانية تقسيط المبلغ في حال قررت الإدارة رسميا الاستغناء عن المدرب العراقي، بانتظار أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اتضاحا في الصورة.

هادي الحوراني يعتزم مطالبة الفتح المغربي بمستحقاته

بدأ اللاعب هادي الحوراني، خطوات مقاضاة نادي الفتح الرباطي المغربي لكرة القدم، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، بعد رحيله عن الفريق.

وكان الحوراني احترف في فريق الفتح الموسم الماضي، من دون أن يجد مكانا في التشكيلة الأساسية، ما دفعه للرحيل عن الفريق، والانتقال لفريق الفيصلي، قبل أن يواجه صعوبة في الحصول على بطاقة انتقاله الدولية.

وقال المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب، في تصريح لـ"الغد"، إنه وبناء على رغبة الحوراني، بدأ بإجراءات مطالبة الفريق المغربي بالمستحقات المالية.

أبو خليفة يظهر في مباراة النصر السعودي

ظهر اللاعب الأردني الشاب أمين أبو خليفة، في كشف الاحتياط لفريق الرياض في مباراته الأخيرة أمام فريق النصر، في مباراة جرت ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويشكل هذا الظهور إنجازا للاعب الفئات السنية في نادي الرياض أبو خليفة، الذي انتقل حديثا للعب في صفوف الفريق السعودي.

ويشير تواجد أبو خليفة على مقاعد البدلاء، رغم صغر سنه، إلى قناعة الجهاز الفني لفريق الرياض بمستواه الفني، في مؤشر على ولادة نجم أردني جديد.

منار فريج تفقد فرصة المنافسة على أفضل مدرب في السعودية

فقدت مدربة النادي الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم منار فريج، فرصة الفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري السيدات السعودي لكرة القدم لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن ذهبت الجائزة لمدرب فريق الهلال للسيدات.

وسبق لفريج أن فازت بالجائزة أكثر من مرة، في موقف يجسد تفوقها في البطولة السعودية، ويعكس قدرات المدرب الأردني في مختلف المحافل.

ردة فعل رئيس نادي الرمثا بعد وداع بطولة الدرع

جاءت ردة فعل رئيس نادي الرمثا خالد سمارة لافتة، بعد الهجوم الذي تعرض له من عدد من جماهير النادي، على خلفية الخسارة أمام فريق السلط ببطولة الدرع، ما ترتب عليه وداع البطولة.

سمارة وفي قرار انفعالي، أعلن انسحابه من سباق الترشح مرة ثانية لرئاسة النادي، معتبرا أنه قدم الكثير للنادي، ولا بد أن تكون ردة فعل الجمهور منصفة.

وتجري انتخابات النادي يوم 18 من الشهر الحالي، بانتظار حسم سمارة قرار الترشح، من خلال تمسكه بالقرار أو العودة عنه، كما يتوقع البعض.

خطوة جديدة لتطوير الحكام

بدأت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، خطوة جديدة ومثالية، لتطوير الحكام في المرحلة المقبلة، وبناء جيل جديد قادر على التميز.

الخطوة تتمثل في تنظيم دورة للحكام المستجدين ذكوراً وإناثاً، خلال الشهر الحالي، حيث تشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية، تمهيدا لاختيار الحكام الأفضل القادرين على الانخراط في المجال التحكيمي.

وتهدف الخطوة لاكتشاف حكام جدد، وبالتالي استدامة العمل التحكيمي بما يواكب التطور في عالم التحكيم.

كواليس النجوم

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الحسين إربد عارف الحاج، أجرى عملية في الكاحل أمس، تكللت بالنجاح.. اللاعب سيغيب عن الملاعب من 3 إلى 4 أشهر.

. مشورة فيها من الحكمة الكثيرة، نصحت أندية الدرجة الثانية بالتريث وعدم التوجه لتنظيم اعتصام أمام مقر اتحاد الكرة، احتجاجا على قرار تهبيط 15 ناديا للدرجة الثالثة.. رؤساء أندية الثانية استجابوا للمشورة، وفضلوا التريث أملا في تدخل العقلاء لنزع فتيل الأزمة.

. الإدارة الجديدة لنادي الجزيرة، التقت الجهاز الفني لفريق الكرة أول من أمس، لبحث متطلباته خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار النتائج الأخيرة الجيدة للفريق.. الإدارة ينتظر أن تكون قد التقت أمس مع لاعبي الفريق.. رئيس النادي الجديد هشام غيث، يعد من الاشخاص المتابعين لتفاصيل نادي الجزيرة منذ سنوات طويلة.

. مسؤول في ناد بالمحترفين لكرة القدم، كشف عن تقاضي المدير الفني للفريق راتبا شهريا كبيرا، إلى جانب مبلغ كبير أيضا يدفع "من تحت الطاولة".

. عدد كبير من الأهالي كشفوا عن رغبة أبنائهم بالتقاط الصور مع نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، متسائلين عن آلية تحقيق ذلك.. أحدهم اقترح أن ينظم اتحاد كرة القدم تجمعا عاما للمنتخب الوطني بعد مباراتي العراق والكويت، يتم فيه لقاء جماهيري يجمع نجوم المنتخب مع عشاقهم، من أجل إتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية.. شعبية نجوم المنتخب ارتفعت بشكل كبير وملحوظ، عقب المشاركة الأخيرة في كأس آسيا التي شهدت تألقا واضحا للاعبين.. موسى التعمري يعد النجم الأكثر طلبا لالتقاط الصور.

. أندية بدأت تغبط ناديي الحسين إربد والوحدات، بسبب نتائجهما المميزة في دوري أبطال آسيا 2، وما يترتب عليها من مبالغ مالية جيدة تصب في صندوق الناديين، في وقت تعيش الأندية أزمات مالية خانقة.