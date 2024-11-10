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الحسين إربد يلتقي الجزيرة بهدف العلامة الكاملة.. وبطاقة التأهل حائرة بين الوحدات وشباب الأردن

11/10/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتطلع فريق الحسين إربد للخروج بالعلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، عندما يلتقي نظيره الجزيرة عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى للبطولة.
ويبحث الحسين إربد، عن تسجيل الفوز الخامس على التوالي والابتعاد بصدارة المجموعة، بعد حسمها مسبقا بالفوز في جميع المباريات على فرق الوحدات، شباب العقبة، معان وشباب الأردن على التوالي، وضمانه أول مقعد في المربع الذهبي للبطولة.
وتتجه الأنظار نحو الملعب ذاته عند الساعة الثامنة والنصف مساء للقاء الوحدات وشباب الأردن، الذي سيتم من خلاله حسم البطاقة الرابعة واكتمال أضلاع المربع الذهبي للمسابقة، حيث يملك الوحدات في رصيده 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لفريق شباب الأردن. وشهدت المجموعة الثانية تأهل فريق الصريح متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، إلى جانب الوصيف فريق السلط وبرصيده 7 نقاط، فيما ودعت فرق الرمثا، الفيصلي، مغير السرحان والأهلي البطولة من الدور الأول.
الجزيرة × الحسين إربد
ينظر فريقا الجزيرة والحسين إربد لمواجهتهما لمنح فرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بصورة متكررة في بطولة دوري المحترفين، ومحاولة إبقاء جميع اللاعبين بالفورمة المطلوبة لتحقيق أهدافهما في الموسم الحالي، نظرا لعدم أهمية نقاط المواجهة بعد أن ودع الجزيرة البطولة من جهة، وحسم الحسين إربد صدارة المجموعة من جهة أخرى.
وكان الفريقان، التقيا في بطولة دوري المحترفين ضمن الجولة الأولى، إلا أن تلك المواجهة كانت بقيادة فنية مختلفة عند الطرفين، حيث كان البرتغالي تياجو موتينيو مدربا للحسين إربد، قبل قدوم مواطنه جواو موتا بدلا منه، فيما قاد الجزيرة المدرب عثمان الحسنات الذي تسلم المهمة من بعده محمود شلباية، علما أن النتيجة مالت لـ"الأصفر" بهدفين نظيفين.
ويتطلع الجزيرة لتسجيل مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاق أول هزيمة محلية للحسين إربد في الموسم الحالي، في ظل غيابات عديدة لدى المنافس متمثلة بالتحاق 8 لاعبين بصفوف المنتخب الوطني، إلى جانب إصابة نجم الفريق عارف الحاج، وتسجيل أول فوز له ببطولة الدرع.
ومن المتوقع أن يدفع مدرب الفريق محمود شلباية بتشكيلة مكونة من: قتيبة دعسان، علاء دية، أحمد الصغير، طلال الحواري، أنس بدوي، محمد أيوب، محمد صندوقة، حمزة الصيفي، خالد صياحين، أحمد أبو شعيرة ودييجو كالديرون.
وبدوره، يبحث الحسين إربد عن فوز جديد يعطيه دافعا معنويا قبل مواجهة نصف النهائي أمام السلط الأسبوع المقبل، بغض النظر عن غيابات لاعبيه العديدة، إلا أن الفريق يمتلك قائمة قادرة على تعويض الغيابات في جميع المراكز وحسم المواجهة.
ويبرز بقائمة فريق الحسين إربد الحالية كل من: محمود الكواملة، أدهم القرشي، يوسف حسان، أنس بني ياسين، محمد أبو السكر، وسيم ريالات، أحمد صبرة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، مجدي عطار، سيف الدين درويش وعبد الله العطار.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: إبراهيم الشرفات، المساعد الأول يوسف الشمايلة، المساعد الثاني فريد السقار، والحكم الرابع عمر سلمان.
شباب الأردن × الوحدات
يبحث فريقا شباب الأردن والوحدات عن بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة عن النسخة السابعة والثلاثين لبطولة درع الاتحاد، من خلال المواجهة المرتقبة بينهما في آخر مباريات الدور الأول بالبطولة.
ويحتاج شباب الأردن للفوز ولا غيره من أجل ضمان التأهل لنصف النهائي ومقابلة الصريح، فيما يكفي التعادل أو الفوز بالنسبة للوحدات من أجل العبور للدور التالي وإكمال سلسلة النتائج الإيجابية بالموسم الحالي، على الصعيدين المحلي والقاري.
ويقدم شباب الأردن مستويات جيدة في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب رائد عساف، الذي يبحث عن تأكيد ذلك من خلال الفوز والتأهل أملا بمواصلة التقدم في المسابقة، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: رشيد رفيد، ورد البري، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، محمد أبو طه، ثائر الديرباني، عون المحارمة، حمزة النعيم، خالد عصام، أيهم هشام وعبد المالك مفتاحي.
ومن جهته، يسعى الوحدات لتسجيل الفوز الرابع على التوالي وبلوغ نصف النهائي، وتكرار نتيجة الفوز على شباب الأردن، بعد أن تغلب عليه ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين بهدفين نظيفين، من دون التفكير بنتيجة التعادل، والتي تساهم في قبول الفريق هدفا قاتلا وإخراجه من البطولة.
ويعول المدرب رأفت علي في خياراته على كل من: أحمد جعيدي، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، كرم أبو قدوم، مروان إفلاح، محمود شوكت، محمد موالي، صالح راتب، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمود السوالمة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني قيس خميس، والحكم الرابع عبر الرحمن شتيوي.

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