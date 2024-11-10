الحسين إربد يلتقي الجزيرة بهدف العلامة الكاملة.. وبطاقة التأهل حائرة بين الوحدات وشباب الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتطلع فريق الحسين إربد للخروج بالعلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، عندما يلتقي نظيره الجزيرة عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى للبطولة.
ويبحث الحسين إربد، عن تسجيل الفوز الخامس على التوالي والابتعاد بصدارة المجموعة، بعد حسمها مسبقا بالفوز في جميع المباريات على فرق الوحدات، شباب العقبة، معان وشباب الأردن على التوالي، وضمانه أول مقعد في المربع الذهبي للبطولة.
وتتجه الأنظار نحو الملعب ذاته عند الساعة الثامنة والنصف مساء للقاء الوحدات وشباب الأردن، الذي سيتم من خلاله حسم البطاقة الرابعة واكتمال أضلاع المربع الذهبي للمسابقة، حيث يملك الوحدات في رصيده 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لفريق شباب الأردن. وشهدت المجموعة الثانية تأهل فريق الصريح متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، إلى جانب الوصيف فريق السلط وبرصيده 7 نقاط، فيما ودعت فرق الرمثا، الفيصلي، مغير السرحان والأهلي البطولة من الدور الأول.
الجزيرة × الحسين إربد
ينظر فريقا الجزيرة والحسين إربد لمواجهتهما لمنح فرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بصورة متكررة في بطولة دوري المحترفين، ومحاولة إبقاء جميع اللاعبين بالفورمة المطلوبة لتحقيق أهدافهما في الموسم الحالي، نظرا لعدم أهمية نقاط المواجهة بعد أن ودع الجزيرة البطولة من جهة، وحسم الحسين إربد صدارة المجموعة من جهة أخرى.
وكان الفريقان، التقيا في بطولة دوري المحترفين ضمن الجولة الأولى، إلا أن تلك المواجهة كانت بقيادة فنية مختلفة عند الطرفين، حيث كان البرتغالي تياجو موتينيو مدربا للحسين إربد، قبل قدوم مواطنه جواو موتا بدلا منه، فيما قاد الجزيرة المدرب عثمان الحسنات الذي تسلم المهمة من بعده محمود شلباية، علما أن النتيجة مالت لـ"الأصفر" بهدفين نظيفين.
ويتطلع الجزيرة لتسجيل مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاق أول هزيمة محلية للحسين إربد في الموسم الحالي، في ظل غيابات عديدة لدى المنافس متمثلة بالتحاق 8 لاعبين بصفوف المنتخب الوطني، إلى جانب إصابة نجم الفريق عارف الحاج، وتسجيل أول فوز له ببطولة الدرع.
ومن المتوقع أن يدفع مدرب الفريق محمود شلباية بتشكيلة مكونة من: قتيبة دعسان، علاء دية، أحمد الصغير، طلال الحواري، أنس بدوي، محمد أيوب، محمد صندوقة، حمزة الصيفي، خالد صياحين، أحمد أبو شعيرة ودييجو كالديرون.
وبدوره، يبحث الحسين إربد عن فوز جديد يعطيه دافعا معنويا قبل مواجهة نصف النهائي أمام السلط الأسبوع المقبل، بغض النظر عن غيابات لاعبيه العديدة، إلا أن الفريق يمتلك قائمة قادرة على تعويض الغيابات في جميع المراكز وحسم المواجهة.
ويبرز بقائمة فريق الحسين إربد الحالية كل من: محمود الكواملة، أدهم القرشي، يوسف حسان، أنس بني ياسين، محمد أبو السكر، وسيم ريالات، أحمد صبرة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، مجدي عطار، سيف الدين درويش وعبد الله العطار.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: إبراهيم الشرفات، المساعد الأول يوسف الشمايلة، المساعد الثاني فريد السقار، والحكم الرابع عمر سلمان.
شباب الأردن × الوحدات
يبحث فريقا شباب الأردن والوحدات عن بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة عن النسخة السابعة والثلاثين لبطولة درع الاتحاد، من خلال المواجهة المرتقبة بينهما في آخر مباريات الدور الأول بالبطولة.
ويحتاج شباب الأردن للفوز ولا غيره من أجل ضمان التأهل لنصف النهائي ومقابلة الصريح، فيما يكفي التعادل أو الفوز بالنسبة للوحدات من أجل العبور للدور التالي وإكمال سلسلة النتائج الإيجابية بالموسم الحالي، على الصعيدين المحلي والقاري.
ويقدم شباب الأردن مستويات جيدة في الآونة الأخيرة تحت قيادة المدرب رائد عساف، الذي يبحث عن تأكيد ذلك من خلال الفوز والتأهل أملا بمواصلة التقدم في المسابقة، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: رشيد رفيد، ورد البري، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، محمد أبو طه، ثائر الديرباني، عون المحارمة، حمزة النعيم، خالد عصام، أيهم هشام وعبد المالك مفتاحي.
ومن جهته، يسعى الوحدات لتسجيل الفوز الرابع على التوالي وبلوغ نصف النهائي، وتكرار نتيجة الفوز على شباب الأردن، بعد أن تغلب عليه ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين بهدفين نظيفين، من دون التفكير بنتيجة التعادل، والتي تساهم في قبول الفريق هدفا قاتلا وإخراجه من البطولة.
ويعول المدرب رأفت علي في خياراته على كل من: أحمد جعيدي، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، كرم أبو قدوم، مروان إفلاح، محمود شوكت، محمد موالي، صالح راتب، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمود السوالمة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني قيس خميس، والحكم الرابع عبر الرحمن شتيوي.
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