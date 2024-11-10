فتح باب التسجيل لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات " Run Jordan"عن فتح باب التسجيل للنسخة الثامنة عشرة " لأيلة نصف ماراثون
البحر الأحمر"، والذي سيقام تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد يوم الجمعة 6 الشهر المقبل، في مدينة العقبة.
وفتحت الجمعية الأردنية للماراثونات باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، مع إتاحة الفرصة للراغبين بالتسجيل في عمان حتى يوم الأربعاء 4 الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً. كما يمكن التسجيل في العقبة من خلال مكتب التسجيل الكائن في ساحة الثورة العربية الكبرى، من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، خلال الفترة من 30 الحالي وحتى 5 الشهر المقبل.
ويأتي أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر بنسخته الثامنة عشرة، استكمالاً لسلسلة نجاحات الجمعية الأردنية للماراثونات في تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع الأردني ورفع الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجري ونمط الحياة الصحي، إلى جانب تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية المختلفة تحت شعار "اركض لغايات نبيلة".
وقالت لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات: "إن أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يعود بنسخته الثامنة عشرة ليجسد رؤية الجمعية الأردنية للماراثونات في تعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي"، لافتة إلى أن الجميعة تتطلع إلى استقبال أبطال الأردن في رياضة الجري ومشاركة واسعة من العدائين العرب والأجانب، حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لزوار العقبة للاستمتاع بجمالها ودعم السياحة الرياضية.
كما أكدت التزام الجمعية بمبادئ التكافل، حيث سيتم تخصيص 20 % من رسوم التسجيل لدعم أهلنا في غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مما يضفي بعدًا إنسانيًا أكبر على هذا الحدث الوطني.
يشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشمل ثلاثة سباقات هي: نصف ماراثون (21 كم) وهو السباق الرئيسي الذي سينطلق عند الساعة 7 صباحاً من مشروع واحة أيلة الشارع المقابل لفندق حياة ريجنسي، وسيكون الانطلاق في شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة أيلة لسباقي الـ10 كم عند الساعة 9:00 صباحاً وسباق الأطفال، عند الساعة 9:30 صباحاً.
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