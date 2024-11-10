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فتح باب التسجيل لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

11/10/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات " Run Jordan"عن فتح باب التسجيل للنسخة الثامنة عشرة " لأيلة نصف ماراثون البحر الأحمر"، والذي سيقام تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد يوم الجمعة 6 الشهر المقبل، في مدينة العقبة.
وفتحت الجمعية الأردنية للماراثونات باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، مع إتاحة الفرصة للراغبين بالتسجيل في عمان حتى يوم الأربعاء 4 الشهر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً. كما يمكن التسجيل في العقبة من خلال مكتب التسجيل الكائن في ساحة الثورة العربية الكبرى، من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، خلال الفترة من 30 الحالي وحتى 5 الشهر المقبل.
ويأتي أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر بنسخته الثامنة عشرة، استكمالاً لسلسلة نجاحات الجمعية الأردنية للماراثونات في تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع الأردني ورفع الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجري ونمط الحياة الصحي، إلى جانب تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية المختلفة تحت شعار "اركض لغايات نبيلة".
وقالت لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات: "إن أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يعود بنسخته الثامنة عشرة ليجسد رؤية الجمعية الأردنية للماراثونات في تعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي"، لافتة إلى أن الجميعة تتطلع إلى استقبال أبطال الأردن في رياضة الجري ومشاركة واسعة من العدائين العرب والأجانب، حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لزوار العقبة للاستمتاع بجمالها ودعم السياحة الرياضية.
كما أكدت التزام الجمعية بمبادئ التكافل، حيث سيتم تخصيص 20 % من رسوم التسجيل لدعم أهلنا في غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مما يضفي بعدًا إنسانيًا أكبر على هذا الحدث الوطني.
يشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشمل ثلاثة سباقات هي: نصف ماراثون (21 كم) وهو السباق الرئيسي الذي سينطلق عند الساعة 7 صباحاً من مشروع واحة أيلة الشارع المقابل لفندق حياة ريجنسي، وسيكون الانطلاق في شارع الفاروق قبل بوابة الجولف لمشروع واحة أيلة لسباقي الـ10 كم عند الساعة 9:00 صباحاً وسباق الأطفال، عند الساعة 9:30 صباحاً.

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