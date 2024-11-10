السلة يختتم معسكره بمواجهة الزمالك اليوم .. والإصابات تفتك باللاعبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة معسكره التدريبي في "القاهرة" بمواجهة فريق الزمالك المصري عند الساعة 7 من مساء اليوم في صالة الزمالك، ضمن إطار تحضيراته لمواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025".
وكان "صقور الأردن"، تعرض إلى خسارته الودية الثانية تواليا في معسكره التحضيري، والتي جاءت أمام فريق النادي الأهلي بنتيجة (55-77)، وسبقها بالخسارة أمام فريق الجزيرة بنتيجة (58-63)، والتعادل مع فريق القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة.
وانضم صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم ولاعبي الجناح هاشم عباس وأشرف الهندي إلى قائمة المصابين التي تضم لاعب الجناح أمين أبو حواس ولاعب الارتكاز محمد شاهر، حيث ينتظر أن يخضع الهندي وعباس إلى فحوصات طبية للوقوف على تفاصيل إصابتيهما على مستوى الكاحل، فيما تبدو إصابة فريدي طفيفة ويشارك اليوم في المباراة الأخيرة لـ"صقور الأردن" في المعسكر التدريبي.
وشهدت مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الأهلي المصري، الظهور الأول للمجنس الأميركي دار تاكر، الذي التحق بالوفد الأردني المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، بديلا عن مواطنه رونديه جيفرسون، تأهبا لتمثيل "صقور الأردن" في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، التي تقام بالفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمشاركة منتخبات، قطر وفلسطين وسورية.
وسيتواجد تاكر أيضا مع منتخب السلة لتمثيله في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي يستقبل فيها المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الفلسطيني صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة كلا من اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فريدي إبراهيم، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان، أمين أبو حواس والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.
ويأتي هذا المعسكر في إطار رؤية الجهاز الفني لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتطبيق جملة من أساليب وخطط اللعب المتنوعة، إلى جانب الوقوف على الأخطاء والعمل على تلافيها وتعزيز الإيجابيات، فضلا عن تحسين نسب التصويب.
ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الحالية من التصفيات تلعب طبقا لنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
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