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السلة يختتم معسكره بمواجهة الزمالك اليوم .. والإصابات تفتك باللاعبين

11/10/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة معسكره التدريبي في "القاهرة" بمواجهة فريق الزمالك المصري عند الساعة 7 من مساء اليوم في صالة الزمالك، ضمن إطار تحضيراته لمواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025".
وكان "صقور الأردن"، تعرض إلى خسارته الودية الثانية تواليا في معسكره التحضيري، والتي جاءت أمام فريق النادي الأهلي بنتيجة (55-77)، وسبقها بالخسارة أمام فريق الجزيرة بنتيجة (58-63)، والتعادل مع فريق القناة المصري (61-61)، بعد اتفاق الفريقين على عدم استكمال المباراة.
وانضم صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم ولاعبي الجناح هاشم عباس وأشرف الهندي إلى قائمة المصابين التي تضم لاعب الجناح أمين أبو حواس ولاعب الارتكاز محمد شاهر، حيث ينتظر أن يخضع الهندي وعباس إلى فحوصات طبية للوقوف على تفاصيل إصابتيهما على مستوى الكاحل، فيما تبدو إصابة فريدي طفيفة ويشارك اليوم في المباراة الأخيرة لـ"صقور الأردن" في المعسكر التدريبي.
وشهدت مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الأهلي المصري، الظهور الأول للمجنس الأميركي دار تاكر، الذي التحق بالوفد الأردني المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، بديلا عن مواطنه رونديه جيفرسون، تأهبا لتمثيل "صقور الأردن" في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، التي تقام بالفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمشاركة منتخبات، قطر وفلسطين وسورية.
وسيتواجد تاكر أيضا مع منتخب السلة لتمثيله في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي يستقبل فيها المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الفلسطيني صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة كلا من اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فريدي إبراهيم، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان، أمين أبو حواس والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.
ويأتي هذا المعسكر في إطار رؤية الجهاز الفني لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتطبيق جملة من أساليب وخطط اللعب المتنوعة، إلى جانب الوقوف على الأخطاء والعمل على تلافيها وتعزيز الإيجابيات، فضلا عن تحسين نسب التصويب.
ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الحالية من التصفيات تلعب طبقا لنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

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