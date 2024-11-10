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الفيصلي يغرق في أزمات متلاحقة.. والجمهور ينشد الحلول

11/10/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - لم يكد فريق الفيصلي يستفيق من صدمة ضياع 15 نقطة في 9 أسابيع بدوري المحترفين، حتى يتعرض لأزمة جديدة تمثلت في مغادرة الفريق لبطولة الدرع، بعد الخسارة الأخيرة أمام الصريح.
وشكل تراجع مستوى الفيصلي، عدم استقراره فنيا، وتفاقم أزماته المتلاحقة في الموسم الحالي، صدمة كبيرة لجمهوره المعتاد على البطولة والألقاب، ما دفع هذا الجمهور الكبير، للبحث عن الحلول التي يمكن أن توقف سلسلة هذه النتائج السلبية غير المعتادة.
وراح جمهور الفيصلي الغاضب، يبحث عن الحلول بالتزامن عن أخبار من مصادر متطابقة، أن عددا من أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي لا يفكرون بالاستقالة رغم هذه الكوراث التي تحل بالنادي، ما زاد من حالة غضب الجمهور الذي يطالب بحلول فورية وسريعة قدر الإمكان.
وكان عضوا الإدارة عبد المحسن المعايطة وفوزي العجارمة، قدما استقالتهما رسميا من أمانة السر، وكان العضو أحمد عواد، قدم استقالته رسميا من الإدارة قبل أيام.
ورغم استعانة الإدارة بابن النادي جمال أبو عابد لوقف نزيف النقاط وتحسين الصورة الفنية، إلا أن التراجع من خلال التعادل مع فريق الرمثا بالدوري والخسارة أمام الصريح في الدرع، يدل أن هناك مشكلة كبيرة في منظومة الفيصلي لا يتحملها الجهاز الفني واللاعبين فقط، بل الإدارة أيضا التي لم تحافظ على الاستقرار الفني منذ بداية الموسم، من خلال تغيير المدربين، وعدم التعاقد مع لاعبين مميزين.
وصبت الجماهير جام غضبها على الإدارة من خلال الهتافات على المدرجات، والمنادة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل هذه الإدارة التي لم يسبق للفيصلي وأن مر بهذه الظروف كما هو في عهد الإدارة الحالية.
وطلب عضو الإدارة الأسبق محمد الفايز، من الجميع التكاتف لخدمة الفيصلي لإعادة بريقه، في ظل النتائج الفنية التي لا ترضي محبي الزعيم، مطالبا الجميع إدارة وجماهير بمساندة "الأزرق" في هذه المرحلة، للخروج من شبح النتائج السيئة.
وأردف في حديثه لـ"الغد": "العمل في إدارة الفيصلي شرف لكل عضو، والمطلوب أن يكون جميع الأعضاء على قدر المسؤولية والتحدي، وأن يكون هناك عمل مؤسسي في مختلف القطاعات".
وعبر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد الزعبي عن استيائه من تعامل مجلس إدارة النادي مع ملف إدارة فريق الكرة للموسم الحالي، مطالبا إياها بالتخلي عن الكراسي بأسرع وقت، وجلب لجنة مؤقتة قادرة على تحمل المسؤولية.
وقال المشجع خالد العجارمة: "يمر الفيصلي في ظروف صعبة غير مسبوقة ويحتاج لوقفة حقيقية من محبيه، ولا بد من استقالة الإدارة الحالية والبحث عن لجنة مؤقتة من أبناء الفيصلي المخلصين، وإعادة النظر في منظومة الفريق خلال فترة القيد الثانية، لتدارك ما يمكن تداركه".
وأكد المتابع وابن الفيصلي عامر العبدالات، أن الفيصلي يمر بفترة صعبة جدا وهو في خطر بكل صراحة، وأضاف: "على الجميع أن يبتعد عن المصالح الشخصية والتفرغ لخدمة النادي، حيث يحتاج حاليا لتضافر الجهود من أجل العودة السريعة لوضع الزعيم الطبيعي".
وزاد: "الانتخابات أثرت على منظومة النادي وانعكست على فريق كرة القدم، والقوات المحمولة لم تخدم الفيصلي بل كانت إحدى أسباب تراجعه، اختيار لجنة فنية من أبناء النادي وإعادة تقيم الفريق خلال فترة التوقف بين المرحلتين، والتعاقد مع لاعبين مميزين يخدمون الفريق والاستغناء عن اللاعبين الذين لا يتناسبون مع الفريق، هي الحلول لإعادة الفيصلي إلى المنافسة على البطولة المتاحة " كأس الأردن"".
ويرى المشجع معاذ محمود، أن الفيصلي ليس بخير ويمر بأزمة حقيقية، وأي ناد في العالم يرتكز على ثلاثة أعمدة الإدارة، اللاعبين والجماهير، وهذه الأطراف الثلاثة حاليا، من أسباب هذه الأزمة التي تحتاج إلى حل سريع يعيد الفيصلي إلى منصات التتويج.
وقال المشجع محمود المجالي: "إن الغالبية العظمى باتت تتحدث عن وضع الفيصلي الصعب وأن هناك أزمة تتحملها الإدارة، اللاعبين والجهاز الفني، وهذا دليل على أن الفريق دخل في نفق مظلم وعلى الجميع التكاتف لإخراج الفريق من هذا النفق".

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