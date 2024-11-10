الفيصلي يغرق في أزمات متلاحقة.. والجمهور ينشد الحلول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - لم يكد فريق الفيصلي يستفيق من صدمة ضياع 15 نقطة في 9 أسابيع بدوري
المحترفين، حتى يتعرض لأزمة جديدة تمثلت في مغادرة الفريق لبطولة الدرع، بعد الخسارة الأخيرة أمام الصريح.
وشكل تراجع مستوى الفيصلي، عدم استقراره فنيا، وتفاقم أزماته المتلاحقة في الموسم الحالي، صدمة كبيرة لجمهوره المعتاد على البطولة والألقاب، ما دفع هذا الجمهور الكبير، للبحث عن الحلول التي يمكن أن توقف سلسلة هذه النتائج السلبية غير المعتادة.
وراح جمهور الفيصلي الغاضب، يبحث عن الحلول بالتزامن عن أخبار من مصادر متطابقة، أن عددا من أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي لا يفكرون بالاستقالة رغم هذه الكوراث التي تحل بالنادي، ما زاد من حالة غضب الجمهور الذي يطالب بحلول فورية وسريعة قدر الإمكان.
وكان عضوا الإدارة عبد المحسن المعايطة وفوزي العجارمة، قدما استقالتهما رسميا من أمانة السر، وكان العضو أحمد عواد، قدم استقالته رسميا من الإدارة قبل أيام.
ورغم استعانة الإدارة بابن النادي جمال أبو عابد لوقف نزيف النقاط وتحسين الصورة الفنية، إلا أن التراجع من خلال التعادل مع فريق الرمثا بالدوري والخسارة أمام الصريح في الدرع، يدل أن هناك مشكلة كبيرة في منظومة الفيصلي لا يتحملها الجهاز الفني واللاعبين فقط، بل الإدارة أيضا التي لم تحافظ على الاستقرار الفني منذ بداية الموسم، من خلال تغيير المدربين، وعدم التعاقد مع لاعبين مميزين.
وصبت الجماهير جام غضبها على الإدارة من خلال الهتافات على المدرجات، والمنادة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرحيل هذه الإدارة التي لم يسبق للفيصلي وأن مر بهذه الظروف كما هو في عهد الإدارة الحالية.
وطلب عضو الإدارة الأسبق محمد الفايز، من الجميع التكاتف لخدمة الفيصلي لإعادة بريقه، في ظل النتائج الفنية التي لا ترضي محبي الزعيم، مطالبا الجميع إدارة وجماهير بمساندة "الأزرق" في هذه المرحلة، للخروج من شبح النتائج السيئة.
وأردف في حديثه لـ"الغد": "العمل في إدارة الفيصلي شرف لكل عضو، والمطلوب أن يكون جميع الأعضاء على قدر المسؤولية والتحدي، وأن يكون هناك عمل مؤسسي في مختلف القطاعات".
وعبر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد الزعبي عن استيائه من تعامل مجلس إدارة النادي مع ملف إدارة فريق الكرة للموسم الحالي، مطالبا إياها بالتخلي عن الكراسي بأسرع وقت، وجلب لجنة مؤقتة قادرة على تحمل المسؤولية.
وقال المشجع خالد العجارمة: "يمر الفيصلي في ظروف صعبة غير مسبوقة ويحتاج لوقفة حقيقية من محبيه، ولا بد من استقالة الإدارة الحالية والبحث عن لجنة مؤقتة من أبناء الفيصلي المخلصين، وإعادة النظر في منظومة الفريق خلال فترة القيد الثانية، لتدارك ما يمكن تداركه".
وأكد المتابع وابن الفيصلي عامر العبدالات، أن الفيصلي يمر بفترة صعبة جدا وهو في خطر بكل صراحة، وأضاف: "على الجميع أن يبتعد عن المصالح الشخصية والتفرغ لخدمة النادي، حيث يحتاج حاليا لتضافر الجهود من أجل العودة السريعة لوضع الزعيم الطبيعي".
وزاد: "الانتخابات أثرت على منظومة النادي وانعكست على فريق كرة القدم، والقوات المحمولة لم تخدم الفيصلي بل كانت إحدى أسباب تراجعه، اختيار لجنة فنية من أبناء النادي وإعادة تقيم الفريق خلال فترة التوقف بين المرحلتين، والتعاقد مع لاعبين مميزين يخدمون الفريق والاستغناء عن اللاعبين الذين لا يتناسبون مع الفريق، هي الحلول لإعادة الفيصلي إلى المنافسة على البطولة المتاحة " كأس الأردن"".
ويرى المشجع معاذ محمود، أن الفيصلي ليس بخير ويمر بأزمة حقيقية، وأي ناد في العالم يرتكز على ثلاثة أعمدة الإدارة، اللاعبين والجماهير، وهذه الأطراف الثلاثة حاليا، من أسباب هذه الأزمة التي تحتاج إلى حل سريع يعيد الفيصلي إلى منصات التتويج.
وقال المشجع محمود المجالي: "إن الغالبية العظمى باتت تتحدث عن وضع الفيصلي الصعب وأن هناك أزمة تتحملها الإدارة، اللاعبين والجهاز الفني، وهذا دليل على أن الفريق دخل في نفق مظلم وعلى الجميع التكاتف لإخراج الفريق من هذا النفق".
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