الجمباز يستقر بـطشقند تأهبا للمشاركة في بطولة أوزبكستان الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز إلى العاصمة الأوزبكية طشقند في وقت متأخر من أمس، وذلك للمشاركة في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 17 من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة.
وترأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الدولية، والذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج، إلى جانب 12 لاعبا ولاعبة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
وتأتي هذه المشاركة الواسعة، لإكساب اللاعبين خبرات التعامل مع الأجهزة وتأدية الحركات والجمل الفنية بصعوبات أكبر تحت ضغط المنافسة، إلى جانب ديمومة المشاركة وإثبات الحضور بالمحافل الخارجية، حيث تعد البطولة الدولية بمثابة محطة تحضيرية للعديد من اللاعبين، الذي يتأهبون لتمثيل المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك مع ختام بطولة أوزبكستان.
في المقابل، ينتظر أن يغادر وفد المنتخب الوطني للباركور إلى ولاية كيتاكيوشو في اليابان صباح غد، تأهبا للمشاركة في بطولة العالم للباركور، والتي تنطلق فعالياتها بعد غد وتستمر حتى 17 من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لنحو 45 دولة بفئات الرجال، السيدات والناشئين.
ويرأس مدرب المنتخب الوطني للباركور، معتصم الغويري، الوفد المشارك، والذي يضم إلى جانبه كلا من: المعالجة أصيل بدار، واللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات، حيث يؤكد المدرب الغويري جاهزية اللاعبين للمنافسة واكتساب الخبرات، في إحدى أقوى البطولات الحاضنة لمواهب اللعبة على مستوى العالم.
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