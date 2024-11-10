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الجمباز يستقر بـطشقند تأهبا للمشاركة في بطولة أوزبكستان الدولية

11/10/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز إلى العاصمة الأوزبكية طشقند في وقت متأخر من أمس، وذلك للمشاركة في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 17 من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة.
وترأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الدولية، والذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج، إلى جانب 12 لاعبا ولاعبة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
وتأتي هذه المشاركة الواسعة، لإكساب اللاعبين خبرات التعامل مع الأجهزة وتأدية الحركات والجمل الفنية بصعوبات أكبر تحت ضغط المنافسة، إلى جانب ديمومة المشاركة وإثبات الحضور بالمحافل الخارجية، حيث تعد البطولة الدولية بمثابة محطة تحضيرية للعديد من اللاعبين، الذي يتأهبون لتمثيل المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك مع ختام بطولة أوزبكستان.
في المقابل، ينتظر أن يغادر وفد المنتخب الوطني للباركور إلى ولاية كيتاكيوشو في اليابان صباح غد، تأهبا للمشاركة في بطولة العالم للباركور، والتي تنطلق فعالياتها بعد غد وتستمر حتى 17 من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لنحو 45 دولة بفئات الرجال، السيدات والناشئين.
ويرأس مدرب المنتخب الوطني للباركور، معتصم الغويري، الوفد المشارك، والذي يضم إلى جانبه كلا من: المعالجة أصيل بدار، واللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات، حيث يؤكد المدرب الغويري جاهزية اللاعبين للمنافسة واكتساب الخبرات، في إحدى أقوى البطولات الحاضنة لمواهب اللعبة على مستوى العالم.

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