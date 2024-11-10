عودة التعمري تمنح النشامى دفعة قوية قبل موقعة العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - ترفع عودة نجم المنتخب الوطني لكرة القدم
موسى التعمري لصفوف "النشامى"، معنويات زملائه قبل مواجهة المنتخب العراقي على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة مساء الخميس المقبل، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026.
ويعد التعمري (27 عاما)، أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تألق المنتخب الوطني بالفترات الماضية، نظرا لإمكانياته الفردية المميزة في الخط الأمامي، وقدرته على صناعة الفرص لزملائه، في ظل اللمسة الحاسمة التي تميزه عن غيره في قارة آسيا.
وشارك التعمري مؤخرا، في مباريات فريقه بالدوري الفرنسي وآخرها مساء أمس أمام بريست، حيث لعب الأسبوع الماضي، بديلا أمام لوهافر عند الدقيقة 60، وشارك أمام تولوز في المباراة التي قبلها.
ولم يخسر المنتخب الوطني بمشاركة موسى التعمري خلال العام الحالي، غير لقاء وحيد كان أمام المنتخب القطري بنهائي كأس آسيا، حيث فاز المنتخب بوجوده في 8 مباريات، مقابل التعادل بمباراتين، علما أنه غاب عن آخر 3 مباريات للمنتخب الوطني أمام فلسطين، كوريا الجنوبية وسلطنة عمان بسبب الإصابة.
ونجح التعمري بتسجيل 8 أهداف خلال العام الحالي مع "النشامى"، حيث سجل هدفين في ماليزيا، وهدفا بمرمى كوريا الجنوبية، و5 أهداف بمرمى باكستان، ما جعله ينافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة مؤخرا، والتي نالها الكوري الجنوبي هيونج مين سون.
ويملك نجم مونبيليه ذكريات مميزة أمام المنتخب العراقي، حيث ساهم في صناعة "الريمونتادا" الشهيرة بكأس آسيا مطلع العام الحالي، عبر قتاله على الكرة، إضافة إلى إزعاج دفاعات المنافس مرارا وتكرارا، وفي إحدى اللحظات تقدم بالكرة من قبل منتصف الملعب وصولا للمرمى وراوغ عددا من المدافعين ببراعة، قبل أن يهدر فرصة التسجيل.
وبدأ التعمري مشواره في صفوف نادي شباب الأردن، قبل أن يمثل فريق الجزيرة وينطلق منه نحو القارة الأوروبية، حيث حط الرحال في قبرص وتحديدا مع نادي أبويل نيقوسيا، ليتوج هناك بالألقاب ويحصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي ببطولة الدوري، قبل أن يلعب مع أود هيفرلي لوفين البلجيكي.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي مساء الخميس، بهدف قطع شوط جيد نحو بلوغ كأس العالم، حيث يتقدم "النشامى" على "أسود الرافدين" بفارق الأهداف، بعد أن جمع كل فريق 7 نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، بفوزين وتعادل وخسارة. وتضم قائمة "النشامى" لمواجهتي العراق والكويت بفترة التوقف الدولية الحالية 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني في تدريب اليوم، بعد عودة جميع اللاعبين المحترفين في الخارج خلال الأيام الماضية، حيث يسعى المدير الفني جمال سلامي إلى وضع لمساته النهائية والاستقرار على تشكيلته الأساسية، والمتوقع أن تشهد دخول لاعب جديد، بعد إصابة لاعب الوسط نور الدين الروابدة.
ويقام تدريب المنتخب اليوم عند الساعة السابعة والربع مساء، على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لرصد آخر تحضيرات "النشامى" قبل المواجهة المرتقبة، قبل سفر وفد المنتخب صباح بعد غد، إلى مدينة البصرة.
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