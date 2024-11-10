Sunday, 10 November 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة التعمري تمنح النشامى دفعة قوية قبل موقعة العراق

11/10/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - ترفع عودة نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري لصفوف "النشامى"، معنويات زملائه قبل مواجهة المنتخب العراقي على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة مساء الخميس المقبل، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026.
ويعد التعمري (27 عاما)، أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تألق المنتخب الوطني بالفترات الماضية، نظرا لإمكانياته الفردية المميزة في الخط الأمامي، وقدرته على صناعة الفرص لزملائه، في ظل اللمسة الحاسمة التي تميزه عن غيره في قارة آسيا.
وشارك التعمري مؤخرا، في مباريات فريقه بالدوري الفرنسي وآخرها مساء أمس أمام بريست، حيث لعب الأسبوع الماضي، بديلا أمام لوهافر عند الدقيقة 60، وشارك أمام تولوز في المباراة التي قبلها.
ولم يخسر المنتخب الوطني بمشاركة موسى التعمري خلال العام الحالي، غير لقاء وحيد كان أمام المنتخب القطري بنهائي كأس آسيا، حيث فاز المنتخب بوجوده في 8 مباريات، مقابل التعادل بمباراتين، علما أنه غاب عن آخر 3 مباريات للمنتخب الوطني أمام فلسطين، كوريا الجنوبية وسلطنة عمان بسبب الإصابة.
ونجح التعمري بتسجيل 8 أهداف خلال العام الحالي مع "النشامى"، حيث سجل هدفين في ماليزيا، وهدفا بمرمى كوريا الجنوبية، و5 أهداف بمرمى باكستان، ما جعله ينافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة مؤخرا، والتي نالها الكوري الجنوبي هيونج مين سون.
ويملك نجم مونبيليه ذكريات مميزة أمام المنتخب العراقي، حيث ساهم في صناعة "الريمونتادا" الشهيرة بكأس آسيا مطلع العام الحالي، عبر قتاله على الكرة، إضافة إلى إزعاج دفاعات المنافس مرارا وتكرارا، وفي إحدى اللحظات تقدم بالكرة من قبل منتصف الملعب وصولا للمرمى وراوغ عددا من المدافعين ببراعة، قبل أن يهدر فرصة التسجيل.
وبدأ التعمري مشواره في صفوف نادي شباب الأردن، قبل أن يمثل فريق الجزيرة وينطلق منه نحو القارة الأوروبية، حيث حط الرحال في قبرص وتحديدا مع نادي أبويل نيقوسيا، ليتوج هناك بالألقاب ويحصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي ببطولة الدوري، قبل أن يلعب مع أود هيفرلي لوفين البلجيكي.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي مساء الخميس، بهدف قطع شوط جيد نحو بلوغ كأس العالم، حيث يتقدم "النشامى" على "أسود الرافدين" بفارق الأهداف، بعد أن جمع كل فريق 7 نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، بفوزين وتعادل وخسارة. وتضم قائمة "النشامى" لمواجهتي العراق والكويت بفترة التوقف الدولية الحالية 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني في تدريب اليوم، بعد عودة جميع اللاعبين المحترفين في الخارج خلال الأيام الماضية، حيث يسعى المدير الفني جمال سلامي إلى وضع لمساته النهائية والاستقرار على تشكيلته الأساسية، والمتوقع أن تشهد دخول لاعب جديد، بعد إصابة لاعب الوسط نور الدين الروابدة.
ويقام تدريب المنتخب اليوم عند الساعة السابعة والربع مساء، على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لرصد آخر تحضيرات "النشامى" قبل المواجهة المرتقبة، قبل سفر وفد المنتخب صباح بعد غد، إلى مدينة البصرة.

MENAFN10112024000072011014ID1108870153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث