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رديف الحسين يواصل نزيف النقاط في دوري كرة الأولى

11/10/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- واصل فريق الحسين (ب) نزف النقاط في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2024-2025، بتعادله مع ضيفه فريق سحاب بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الأسبوع التاسع.

ورفع الحسين رصيده إلى 16نقطة بالمركز الرابع مؤقتا، وتقدم سحاب للمركز الرابع عشر مؤقتا رافعا ورصيده إلى 5 نقاط.
وسيطر التعادل الإيجابي 1-1، على نتيجة مباراة الوحدات (ب) واليرموك، والتي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وارتفع رصيد اليرموك إلى 13 نقطة بالمركز الثامن، وحل الوحدات تاسعا برصيد 11 نقطة.
وتتواصل منافسات الأسبوع غدا حيث يحل العربي ضيفا على الجليل عند الثالثة والنصف مساءا على ملعب الأمير هاشم، ويواجه السرحان نظيره كفرسوم بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتستمر المواجهات الثلاثاء، بمواجهة جرش والبقعة عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب جرش، فيما يلاقي صما نظيره أم القطين بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وتختتم المباريات الأربعاء، بلقاء عمان FC مع اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف مساء على ملعب جرش، بينما يواجه الهاشمية نظيره الكرمل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

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