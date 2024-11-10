رديف الحسين يواصل نزيف النقاط في دوري كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- واصل فريق الحسين (ب) نزف النقاط في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2024-2025، بتعادله مع ضيفه فريق سحاب بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الأسبوع التاسع.
ورفع الحسين رصيده إلى 16نقطة بالمركز الرابع مؤقتا، وتقدم سحاب للمركز الرابع عشر مؤقتا رافعا ورصيده إلى 5 نقاط.
وسيطر التعادل الإيجابي 1-1، على نتيجة مباراة
الوحدات (ب) واليرموك، والتي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وارتفع رصيد اليرموك إلى 13 نقطة بالمركز الثامن، وحل الوحدات تاسعا برصيد 11 نقطة.
وتتواصل منافسات الأسبوع غدا حيث يحل العربي ضيفا على الجليل عند الثالثة والنصف مساءا على ملعب الأمير هاشم، ويواجه السرحان نظيره كفرسوم بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتستمر المواجهات الثلاثاء، بمواجهة جرش والبقعة عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب جرش، فيما يلاقي صما نظيره أم القطين بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وتختتم المباريات الأربعاء، بلقاء عمان FC مع اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف مساء على ملعب جرش، بينما يواجه الهاشمية نظيره الكرمل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
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