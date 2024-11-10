Sunday, 10 November 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارة نادي السلط توزع المناصب الإدارية

11/10/2024 2:35:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي السلط مساء اليوم، اجتماعها الأول برئاسة خالد عربيات، حيث تم توزيع المناصب الادارية على الأعضاء.
وتم تسمية المحامي مهند الريان الجزازي نائبا للرئيس، د. أشرف النسور أمينا للسر، راتب الألفي امينا للصندوق والمحامي عبدالكريم القضاة رئيسا للجنة كرة اليد.
كما قررت الإدارة تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع موعدا لإجتماعها الأسبوعي.

MENAFN10112024000072011014ID1108870151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث