إدارة نادي السلط توزع المناصب الإدارية

إدارة نادي السلط توزع المناصب الإدارية
التاريخ
11/10/2024 2:35:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي السلط مساء اليوم، اجتماعها الأول برئاسة خالد عربيات، حيث تم توزيع المناصب الادارية على الأعضاء.
وتم تسمية المحامي مهند الريان الجزازي نائبا للرئيس، د. أشرف النسور أمينا للسر، راتب الألفي امينا للصندوق والمحامي عبدالكريم القضاة رئيسا للجنة كرة اليد.
كما قررت الإدارة تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع موعدا لإجتماعها الأسبوعي.
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