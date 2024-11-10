إدارة ريال مدريد قلقة من حالة مبابي اليائس

لا يبدو كيليان مبابي ذات اللاعب الذي طارده سنيناً، إذ أصبح "اليأس" يتملكه في الفترة الأخيرة وهو ما دفع مسؤولي النادي الإسباني إلى الشعور بالقلق بسبب مشاكله خارج الملعب و"اختناقه" في خانته الجديدة مع الفريق.

وهز مبابي الشباك آخر مرة يوم 19 أكتوبر الماضي أمام سلتا فيغو، وبعدها أمضى 4 لم يعرف طريق المرمى خلالها، وأحد تلك المواجهات كانت الكلاسيكو التي شهدت وقوعه بمصيدة التسلل عدة مرات جعلته مثار سخرية من الإعلام والجماهير.

ولاحظ مسؤولو ريال مدريد لغة جسد مبابي في الفترة الأخيرة، فهو "يأئس" للغاية يرفع ذراعيه إلى الأعلى عندما لا يمرر له أحد زملائه الكرة، ويطالب الحكم بركلات ركنية عندما يفقدها، إذ يبدو أنه لا يتعامل جيداً مع صيامه الطويل عن تسجيل الأهداف.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد حاول دعم نجمه في مباراة أوساسونا الأخيرة، إذ نطق المذيع الداخلي اسمه كآخر لاعب بدلاً من فينيسيوس، واختاره النادي ليكون صورة المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهتفت الجماهير تحييه في الملعب، بل أن كارلو أنشيلوتي وضعه في الجانب الأيسر وهو مكانه المعتاد مع باريس سابقاً ومنتخب فرنسا، لكن الأمر لم يتكلل بالنجاح.

وبدأ مسؤولو ريال مدريد بالقلق فعلاً من تراجع مستويات اللاعب، فرحلته إلى ستوكهولم السويدية والتي أشعلت تجاهه اتهامات بالاغتصاب، وكذلك قرار عدم الانضمام إلى قائمة فرنسا الدولية الشهر الماضي واستبعاده من القائمة الحالية ومشاكله العالقة مع باريس، تجعل اللاعب يعيش وضعاً صعباً.

ويقول مسؤلو ريال مدريد أن النجم الفرنسي "يختنق" في خانة قلب الهدوم، بينما زميله فينيسيوس يستمتع باللعب على الرواق الأيسر، ما يجعله قائد الفريق فعلياً وليس كيليان.

وسجل مبابي 8 أهداف حتى الآن في 16 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات.