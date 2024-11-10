دراسة: حليب الأبقار قد يزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب

أفادت دراسة حديثة بأن شرب الحليب يزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب، بنسبة تصل إلى 21 في المائة.



ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة ((بي إم سي ميديسين)) الجمعة، فإن شرب حليب البقر العادي قد يزيد من خطر إصابتك بمرض القلب الإقفاري (آي إتش دي)، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية.



وتوصل باحثون في السويد إلى أن النساء اللاتي يشربن كمية من الحليب تعادل كوباً كبيراً يومياً، معرضات لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب. وتوصل الفريق من أوبسالا في السويد، إلى أن فرصة إصابة النساء بأمراض القلب تكون أكبر إذا كن يتناولن منتجات الألبان؛ لكن صحة قلب الرجال لم تتأثر بالطريقة نفسها.



بالنظر إلى بيانات نحو 60 ألف امرأة و40 ألف رجل، وجدوا أن النساء اللائي شربن 400 ملليلتر (13.53 أونصة) من الحليب يومياً، زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض الحرارة بنسبة 5 في المائة، لوضع ذلك في المنظور.



وأظهرت الدراسات أن زيادة تناول الحليب إلى 600 ملليلتر يزيد من خطر الإصابة بنسبة 12 في المائة، في حين يزيد تناول 800 ملليلتر بنسبة 21 في المائة.



ويعتقد الباحثون أن اللاكتوز الموجود في الحليب قد يؤدي إلى حدوث التهاب، مما قد يؤدي إلى تلف القلب.



وقال مؤلف الدراسة البروفسور كارل مايكلسون: ((النظام الغذائي الصحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية))، وأضاف: ((يدعم تحليلنا وجود ارتباط بين تناول الحليب بكميات أكبر من 300 ملليلتر يومياً، وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية، واحتمال النوبات القلبية على وجه التحديد عند النساء، ولكن ليس عند الرجال)).



وأردف مايكلسون: ((كان الخطر الأعلى لدى النساء واضحاً بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب. إن استبدال كمية معتدلة من الحليب المخمر بالحليب غير المخمر، يمكن أن يقلل من المخاطر)).



ويعاني الأشخاص المصابون بمرض القلب الإقفاري (ويسمى أيضاً مرض الشريان التاجي) من تضيق شرايين القلب، مما يحد من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب. ويمكن أن يسبب ألماً في الصدر، وفي الحالات الشديدة نوبة قلبية. وكالات

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