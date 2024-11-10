ربط وفاة بريطانية لأول مرة باستخدام عقار مونجارو

رُبطت وفاة ممرضة بريطانية لأول مرة باستخدام عقار مونجارو الذي يحتوي على المادة الفعالة تيرزيباتيد، والذي يستخدم لعلاج البدانة.



وتقول لندن إنها ترغب في توسيع قاعدة المستفيدين من "مونجارو" لتخفيف الضغط على نظام الصحة العامة في البلاد، على ما أفادت هيئة البث البريطانية (بي بي سي) أول أمس الجمعة.



وتوفيت الممرضة سوزان ماكغوان (58 عاما) بسبب فشل أعضاء متعددة وصدمة إنتانية والتهاب البنكرياس وشكّل "استخدام تيرزيباتيد الموصوف" عاملا مساهما في موتها، وفق ما ورد في شهادة وفاتها التي أوردت تفاصيلها وسائل إعلام بريطانية.



وتم تطوير هذا الجزيء من جانب شركة "إيلي ليلي" الأميركية العملاقة التي تسوّق دواء "مونجارو" المشابه لعلاج "أوزمبيك" الشهير.



وكانت ماكغوان اشترت العلاج من دون وصفة طبية من صيدلية على الإنترنت، ولكن بعد حقنتها الثانية بدأت تعاني من آلام شديدة في المعدة وغثيان، وفق "بي بي سي"، فتوجهت إلى مستشفى مونكلاندز، حيث كانت تعمل وسط أسكتلندا، لكن زملاءها لم يتمكنوا من إنقاذها.



وردا على سؤال من "بي بي سي" أكد مختبر "إيلي ليلي" أنه ملتزم تماما بـ"المراقبة والتقويم والتواصل المستمر" بشأن سلامة دوائه.



وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت الحكومة البريطانية عن شراكة مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة هذه، والتي خططت لاستثمار 279 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) في المملكة المتحدة.



وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في ذلك الوقت إن دواء "مونجارو" سيكون "مفيدا جدا للأشخاص الذين يريدون إنقاص الوزن، والذين يحتاجون إلى ذلك، مع أهمية كبيرة للاقتصاد حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل".



وتُجرى تجربة سريرية في مانشستر تستمر 5 سنوات لتقويم تأثير هذا العلاج "في الحياة الواقعية" بمشاركة 3 آلاف شخص يعانون من البدانة وهم عاطلون عن العمل أو عمال في وظائف مؤقتة أو في إجازة مرضية.



وبحسب وزير الصحة ويس ستريتنغ، تكبد البدانة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (نظام الصحة العامة البريطاني) 11 مليار جنيه إسترليني سنويا.





وقالت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية لـ"بي بي سي" إن استخدام هذا الدواء الجديد يخضع "للمراقبة عن كثب" لتحديد المخاطر المحتملة.



ووفق الأرقام الصادرة في يناير/كانون الثاني 2023، يعاني 26% من البالغين في إنجلترا من السمنة المفرطة، و38% يعانون من زيادة الوزن، وهي واحدة من أعلى النسب في أوروبا. (الجزيرة)

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