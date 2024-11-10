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مسار سياحي ينقل زوار الزرقاء إلى كنوز التراث في أم الجمال

11/10/2024 2:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الزرقاء- نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، أول من أمس، أولى رحلاتها السياحية إلى موقع أم الجمال الأثري، مدشنة مساراً ثقافياً استثنائياً ضمن جهود الترويج للمعالم السياحية الأردنية، وذلك بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، إلى جانب عدد من الهيئات الثقافية والجهات الرسمية.
وبين مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، أن هذا المسار يأتي بالتزامن مع إدراج لجنة التراث العالمي لليونسكو موقع أم الجمال ضمن قائمتها المرموقة، ليصبح الموقع السابع من الأردن في قائمة التراث العالمي، إلى جانب البترا، قصر عمرة، أم الرصاص، وادي رم والمغطس.
وأضاف الزعبي أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للسياحة المحلية، وتقديم فرصة لاكتشاف كنوز الأردن الخفية وتاريخه العريق، حيث يشكل المسار الثقافي رحلة تجمع بين المتعة والمعرفة، ويهدف إلى تعزيز الوعي بقيمة هذا الموقع الأثري الفريد.
وأشار إلى أن مديرية ثقافة الزرقاء تعمل جاهدة على تعزيز حضورها في دعم السياحة المحلية وإبراز دور الثقافة في بناء المجتمع، مؤكداً أن أم الجمال هي كنز أثري لا يقدر بثمن، واستكشافها بات واجباً وطنياً يستحق التجربة.
وأوضح أن أم الجمال تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية والتراثية في الأردن، حيث تتميز بعمارتها النبطية والرومانية الفريدة التي تعكس روعة الحضارات القديمة، إذ يتيح الموقع للزوار فرصة استكشاف معالم أثرية متكاملة تتنوع بين القصور والقلاع والكنائس والأبراج، بالإضافة إلى شبكة متقنة من السدود والقنوات المائية التي توضح مستوى التقدم الهندسي للمدينة في العصور القديمة.
وأفاد الزعبي بأن موقع أم الجمال يعكس قيمة استثنائية في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، إذ يمثل شاهداً على تمازج الحضارات التي مرت عبر المنطقة، بدءاً من الأنباط إلى البيزنطيين والعرب، حيث يحتفظ الموقع بتفاصيل معمارية دقيقة ونقوش أثرية نادرة تروي قصصاً عن حياة المجتمعات التي عاشت في المنطقة على مر العصور.-(بترا)

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