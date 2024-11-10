هل سيتحول الإنفلونسر من شغف وهواية لمسار أكاديمي يدرس في الجامعات؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- في عالم تسيطر عليه منصات التواصل الاجتماعي
بكل تفاصيله، ظهرت مسميات جديدة لمؤثريه، مثل صانع المحتوى، "الإنفلونسر"، "اليوتيوبر" وغيرها من الألقاب التي ترتبط بأشخاص حققوا نجاحات كبيرة على هذه المنصات، وأصبحوا قادرين على التأثير العميق في مجتمعاتهم.
ومن ناحية أخرى، إذا سألت عن المهنة التي يطمح إليها أطفال اليوم، فإن العديد من الإجابات تتعلق بالعالم الرقمي، الذي تحول إلى فضاء يسعون لإيجاد مكان لهم فيه، وتحقيق وجودهم على منصاته.
يعد الوطن العربي، والأردن بشكل خاص، من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الشباب الذين يطلقون على أنفسهم لقب "إنفلونسر". فقد أصبحت "المهنة"، إن صح تسميتها بذلك، وجهة للكثيرين منهم، نظرا لما توفره من مردود مالي جيد، والذي قد يكون مرتفعا للبعض.
اليوم، يعد "الإنفلونسر" من أكثر الأشخاص تأثيراً على أفراد المجتمع من جوانب متعددة، وبات واضحا الأثر الذي يتركونه، سواء على السلوكيات أو أساليب التفكير.
ومن جانب آخر، انتشر موخرا خبر إضافة جامعة إيرلندية تخصص "إنفلونسر" ضمن برامجها بدرجة البكالوريوس، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه "المهنة" قد أصبحت مسارا يسعى العديد إلى امتهانه والنجاح فيه في العالم الرقمي، وهل يعد ذلك اعترافا بأهميتها وتأثيرها المتزايد يوما بعد آخر؟
من الناحية التقنية، يوضح المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص في التسويق والعلاقات العامة، بشير مريش، أن مهنة "الإنفلونسر" أصبحت بلا شك هدفا مهنيا يسعى إليه الكثيرون في العالم الرقمي، خاصة مع التوسع الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام"، "يوتيوب" و"تيك توك".
ويشير مريش إلى أن هذه المنصات منحت الشباب وحتى المراهقين فرصة لعرض مواهبهم ومهاراتهم والوصول إلى جمهور واسع، مما يمكنهم من بناء هوية رقمية مستقلة وجذب متابعين يتفاعلون بشكل مباشر مع محتواهم.
ويشير مريش إلى أن هناك أسبابا عدة تفسر انجذاب الشباب لهذه المهنة، ويأتي الجانب المالي في مقدمتها؛ حيث يحقق العديد من "الإنفلونسرز" دخلا مجزيا من خلال الإعلانات والتعاون مع العلامات التجارية.
ويضيف أن الشركات تدرك مدى تأثير "الإنفلونسرز" على متابعيهم والثقة الكبيرة التي يضعها الجمهور فيهم، مما يجعل التعاون معهم وسيلة تسويقية فعالة. وقد جعل هذا الأمر مهنة "الإنفلونسر" تبدو كمصدر دخل واعد للكثيرين، حيث يمكن للشخص من خلالها تحقيق دخل يتناسب مع حجم تأثيره وعدد متابعيه، وقد يصل هذا الدخل إلى أرقام مرتفعة.
ويتابع "توفر هذه المهنة للأفراد فرصة للتعبير عن الذات والتأثير في الآخرين؛ حيث يمكن للإنفلونسر أن يشارك تجاربه وأفكاره وآراءه بشكل مباشر، ما يمنحه دورا فعالا في توجيه الجمهور في مجالات مختلفة، مثل الموضة والصحة والتغذية والسفر والتقنية، هذا التأثير القوي للإنفلونسرز على جمهورهم يجعلهم عناصر مهمة في مجتمعاتهم، حيث يمكن أن يؤثروا في سلوكيات الناس وطريقة تفكيرهم".
وتعد مهنة "الإنفلونسر" ذات مرونة عالية، بحسب مريش، حيث يمكن للأفراد العمل من أي مكان، وتنظيم أوقاتهم بالشكل الذي يناسبهم، مما يزيد من جاذبيتها، ومع ازدياد المنافسة بين الشباب في هذا المجال، بدأ بعضهم يتجه لتطوير محتواه بشكل احترافي أكثر، مما يعزز فرص نجاحه وانتشاره.
ويشير مريش إلى أنه أصبح النجاح في عالم "الإنفلونسر" الرقمي هدفا يسعى إليه الكثير من الشباب والمراهقين اليوم، لما تقدمه هذه المهنة من فرص مالية وشعبية وتأثير اجتماعي ملموس.
ويؤكد مريش أن إضافة تخصص "الإنفلونسر" ضمن برامج الدراسة الأكاديمية يمكن اعتبارها خطوة تعكس اعترافا رسميا بتأثير هذه المهنة المتزايد على المجتمع، وتبرز الحاجة إلى توجيه وتطوير هذا المجال لضمان تقديم محتوى مسؤول وجيد، مع تزايد دور "الإنفلونسرز" في تشكيل توجهات وسلوكيات الشباب والمجتمع ككل، وأصبح من المهم تقديم تعليم أكاديمي يعنى بمبادئ وأخلاقيات المحتوى الرقمي، والتسويق، والتأثير الإيجابي.
ووفق مريش، فإن تخصيص برامج دراسية أو دورات تدريبية تركز على بناء القدرات في هذا المجال يساعد في تحسين جودة المحتوى ويزود الطلاب بأدوات احترافية، مثل إدارة العلامات الشخصية، والتفاعل المسؤول مع الجمهور، وفهم ديناميكيات التسويق الرقمي، فهذه البرامج يمكن أن تتناول جوانب مهمة، مثل كيفية اختيار الشراكات بوعي، وتأثير المحتوى على الصحة النفسية والاجتماعية للمشاهدين، وتقديم المعلومات بشكل موثوق ومدروس.
ويذهب إلى أنه من خلال هذه البرامج، يمكن للطلاب أيضا تعلم المهارات الفنية اللازمة، مثل التصوير، المونتاج واستراتيجيات النشر الفعال، معتقدا أن هذا التخصص يساعد على تأطير مهنة "الإنفلونسر" كوظيفة ذات أبعاد مهنية واضحة، مما يسهم في ضبط وتطوير هذا المجال الذي بات يمثل قناة تأثيرية مهمة في حياة الأفراد والمجتمع.
ويؤكد مريش أن تدريس تخصص "الإنفلونسر" يعد خطوة نحو تعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوجيه أصحاب هذه المهنة نحو تقديم محتوى يخدم الصالح العام، ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة أو السلوكيات السلبية، وبالتالي يعزز من مساهمتهم في تطوير مجتمع رقمي إيجابي.
ويعتقد مريش أنه من الممكن أن نرى مهنة "الإنفلونسر" أو "صناعة المحتوى الرقمي" تدرس في جامعات الوطن العربي في المستقبل القريب، خاصة مع الوعي المتزايد بأهمية هذا المجال وتأثيره على المجتمع.
وينوه إلى أن العديد من الجامعات في الغرب بدأت بالفعل في تقديم برامج أو مساقات تعليمية تركز على مهارات إنشاء المحتوى، وإدارة الهوية الرقمية وفنون التسويق على المنصات الرقمية، ومع تزايد تأثير "الإنفلونسرز" في المجتمعات العربية، قد يكون من المنطقي أن تتبنى الجامعات العربية خطوة مماثلة.
ويرجح مريش أنه لتطبيق ذلك، قد تبدأ الجامعات بإدراج برامج تعليمية تتناول جوانب متعددة من مهنة "الإنفلونسر"، مثل بناء الهوية الشخصية، والتواصل مع الجمهور، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وأخلاقيات المحتوى، ويمكن أن تركز أيضا على مهارات ضرورية أخرى مثل التصوير، التحرير، كتابة النصوص المؤثرة، بالإضافة إلى تحليل البيانات وقياس تأثير المحتوى.
ويعتقد مريش أنه إلى جانب الفوائد الأكاديمية، قد تكون إضافة هذا التخصص أيضا وسيلة لتعزيز القيم والمبادئ الاجتماعية، حيث يمكن أن يتعلم الطلاب كيف يصبحون مؤثرين إيجابيين، ويدركون مسؤولياتهم تجاه المجتمع والجمهور، وقد تشمل الدروس مناقشات حول كيفية معالجة القضايا الاجتماعية بطرق تسهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة، بدلا من التركيز على الربح فقط.
ويعتقد مريش أنه في ظل التطور السريع لوسائل الإعلام الرقمي في المنطقة، من المتوقع أن تستجيب المؤسسات التعليمية في الوطن العربي لهذه الحاجة المتنامية، وسيكون لهذا التوجه دور في تطوير هذا المجال بشكل احترافي وتحفيز الأجيال الجديدة على إنتاج محتوى مميز يخدم المجتمع ويخلق تأثيرا إيجابيا في العالم الرقمي.
من الناحية الاجتماعية، يوضح الدكتور محمد جريبيع، أنه مع الثورة الصناعية التكنولوجية التي اجتاحت العالم، وخاصة المنطقة العربية، أصبحت البيئة جذابة بشكل كبير لمختلف وسائل التكنولوجيا، وذلك لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية.
ويشير جريبيع إلى أن انتشار التكنولوجيا أدى ببعض خبراء الاقتصاد إلى التنبؤ باختفاء مهن وظهور جديدة، ومن بين هذه المهن الجديدة "الإنفلونسر"، التي باتت تشكل هوسا للشباب، حيث تمكنهم من تحقيق رغباتهم وهواياتهم في المقام الأول، كما أصبحت مصدر دخل ثابت للكثيرين منهم.
ويوضح جريبيع أن العديد من هؤلاء المشاهير أصبحوا من ذوي الدخل المرتفع في مجتمعاتهم، خاصة في المجتمعات العربية، منوها إلى أن المجتمع الأردني له خصوصيته كونه مجتمعا شابا ومتعلما، حيث تزدهر التكنولوجيا في البيئات المتعلمة التي تسعى للتغيير. ويؤكد أن فئة الشباب هي الأكثر تقبلا للتغيير وإقبالا على كل ما هو جديد، مما خلق بيئة جاذبة للتكنولوجيا في المجتمع.
ويضيف أن العديد من الشباب استثمروا في هذه التكنولوجيا، مما جعلها من أهم مجالات العمل حاليا. منذ بداية انتشار التكنولوجيا، كان الحديث يدور حول المجتمع الافتراضي، وهناك العديد من النظريات في علم الاجتماع التي بدأت تفسر تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وبالتالي، أصبحت مهنة "الإنفلونسر" من المجالات الجديدة تشكل حيزا في حياة الأفراد والمجتمعات.
ويوضح جريبيع أن مهنة "الإنفلونسر" لم تعد فقط مصدر دخل، بل أصبحت هاجسا للشباب الذين يبحثون عن التأثير والسلطة. فقد بات ينظر إلى مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهم مؤثرين اجتماعيين، مما أدى إلى حلولهم مكان الشخصيات المؤثرة في المجتمعات التقليدية. ويبين أنه فيما مضى، كان في كل مجتمع ومحافظة وقرية أشخاص مؤثرون لهم صوت وكلمة في مختلف المواقف، أما اليوم فقد أصبح مؤثرو السوشال ميديا هم البديل الحديث لهؤلاء في المجتمع.
ويرى جريبيع أن بعض الجامعات، مثل الجامعة الإيرلندية، بدأت تفكر في إنشاء تخصص أكاديمي لمهنة "الإنفلونسر"، ويعتبر أن هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهرت تخصصات جديدة داخل الجامعات، وهذا التخصص قد ينضم إليها نظرا لتأثيره الواسع على المجتمع.
ويختتم جريبيع حديثه بالتأكيد أن هذه المهنة ستتطور في مجتمعاتنا، وستصبح أكثر انتشارا، مما سيجعلنا نرى وجوها جديدة ومحتويات متنوعة. كما يتوقع أن تشهد الفترات المقبلة محتويات ذات طابع جدلي، حيث يسعى هؤلاء المؤثرون لجذب الانتباه والمتابعين، مما قد يدفعهم للتطرق إلى مواضيع مثيرة للجدل قد تسبب حالة من الخلاف داخل مجتمعاتنا العربية.
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