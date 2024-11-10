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هل سيتحول الإنفلونسر من شغف وهواية لمسار أكاديمي يدرس في الجامعات؟

11/10/2024 2:34:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- في عالم تسيطر عليه منصات التواصل الاجتماعي بكل تفاصيله، ظهرت مسميات جديدة لمؤثريه، مثل صانع المحتوى، "الإنفلونسر"، "اليوتيوبر" وغيرها من الألقاب التي ترتبط بأشخاص حققوا نجاحات كبيرة على هذه المنصات، وأصبحوا قادرين على التأثير العميق في مجتمعاتهم.
ومن ناحية أخرى، إذا سألت عن المهنة التي يطمح إليها أطفال اليوم، فإن العديد من الإجابات تتعلق بالعالم الرقمي، الذي تحول إلى فضاء يسعون لإيجاد مكان لهم فيه، وتحقيق وجودهم على منصاته.
يعد الوطن العربي، والأردن بشكل خاص، من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الشباب الذين يطلقون على أنفسهم لقب "إنفلونسر". فقد أصبحت "المهنة"، إن صح تسميتها بذلك، وجهة للكثيرين منهم، نظرا لما توفره من مردود مالي جيد، والذي قد يكون مرتفعا للبعض.
اليوم، يعد "الإنفلونسر" من أكثر الأشخاص تأثيراً على أفراد المجتمع من جوانب متعددة، وبات واضحا الأثر الذي يتركونه، سواء على السلوكيات أو أساليب التفكير.
ومن جانب آخر، انتشر موخرا خبر إضافة جامعة إيرلندية تخصص "إنفلونسر" ضمن برامجها بدرجة البكالوريوس، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه "المهنة" قد أصبحت مسارا يسعى العديد إلى امتهانه والنجاح فيه في العالم الرقمي، وهل يعد ذلك اعترافا بأهميتها وتأثيرها المتزايد يوما بعد آخر؟
من الناحية التقنية، يوضح المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص في التسويق والعلاقات العامة، بشير مريش، أن مهنة "الإنفلونسر" أصبحت بلا شك هدفا مهنيا يسعى إليه الكثيرون في العالم الرقمي، خاصة مع التوسع الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام"، "يوتيوب" و"تيك توك".
ويشير مريش إلى أن هذه المنصات منحت الشباب وحتى المراهقين فرصة لعرض مواهبهم ومهاراتهم والوصول إلى جمهور واسع، مما يمكنهم من بناء هوية رقمية مستقلة وجذب متابعين يتفاعلون بشكل مباشر مع محتواهم.
ويشير مريش إلى أن هناك أسبابا عدة تفسر انجذاب الشباب لهذه المهنة، ويأتي الجانب المالي في مقدمتها؛ حيث يحقق العديد من "الإنفلونسرز" دخلا مجزيا من خلال الإعلانات والتعاون مع العلامات التجارية.
ويضيف أن الشركات تدرك مدى تأثير "الإنفلونسرز" على متابعيهم والثقة الكبيرة التي يضعها الجمهور فيهم، مما يجعل التعاون معهم وسيلة تسويقية فعالة. وقد جعل هذا الأمر مهنة "الإنفلونسر" تبدو كمصدر دخل واعد للكثيرين، حيث يمكن للشخص من خلالها تحقيق دخل يتناسب مع حجم تأثيره وعدد متابعيه، وقد يصل هذا الدخل إلى أرقام مرتفعة.
ويتابع "توفر هذه المهنة للأفراد فرصة للتعبير عن الذات والتأثير في الآخرين؛ حيث يمكن للإنفلونسر أن يشارك تجاربه وأفكاره وآراءه بشكل مباشر، ما يمنحه دورا فعالا في توجيه الجمهور في مجالات مختلفة، مثل الموضة والصحة والتغذية والسفر والتقنية، هذا التأثير القوي للإنفلونسرز على جمهورهم يجعلهم عناصر مهمة في مجتمعاتهم، حيث يمكن أن يؤثروا في سلوكيات الناس وطريقة تفكيرهم".
وتعد مهنة "الإنفلونسر" ذات مرونة عالية، بحسب مريش، حيث يمكن للأفراد العمل من أي مكان، وتنظيم أوقاتهم بالشكل الذي يناسبهم، مما يزيد من جاذبيتها، ومع ازدياد المنافسة بين الشباب في هذا المجال، بدأ بعضهم يتجه لتطوير محتواه بشكل احترافي أكثر، مما يعزز فرص نجاحه وانتشاره.
ويشير مريش إلى أنه أصبح النجاح في عالم "الإنفلونسر" الرقمي هدفا يسعى إليه الكثير من الشباب والمراهقين اليوم، لما تقدمه هذه المهنة من فرص مالية وشعبية وتأثير اجتماعي ملموس.
ويؤكد مريش أن إضافة تخصص "الإنفلونسر" ضمن برامج الدراسة الأكاديمية يمكن اعتبارها خطوة تعكس اعترافا رسميا بتأثير هذه المهنة المتزايد على المجتمع، وتبرز الحاجة إلى توجيه وتطوير هذا المجال لضمان تقديم محتوى مسؤول وجيد، مع تزايد دور "الإنفلونسرز" في تشكيل توجهات وسلوكيات الشباب والمجتمع ككل، وأصبح من المهم تقديم تعليم أكاديمي يعنى بمبادئ وأخلاقيات المحتوى الرقمي، والتسويق، والتأثير الإيجابي.
ووفق مريش، فإن تخصيص برامج دراسية أو دورات تدريبية تركز على بناء القدرات في هذا المجال يساعد في تحسين جودة المحتوى ويزود الطلاب بأدوات احترافية، مثل إدارة العلامات الشخصية، والتفاعل المسؤول مع الجمهور، وفهم ديناميكيات التسويق الرقمي، فهذه البرامج يمكن أن تتناول جوانب مهمة، مثل كيفية اختيار الشراكات بوعي، وتأثير المحتوى على الصحة النفسية والاجتماعية للمشاهدين، وتقديم المعلومات بشكل موثوق ومدروس.
ويذهب إلى أنه من خلال هذه البرامج، يمكن للطلاب أيضا تعلم المهارات الفنية اللازمة، مثل التصوير، المونتاج واستراتيجيات النشر الفعال، معتقدا أن هذا التخصص يساعد على تأطير مهنة "الإنفلونسر" كوظيفة ذات أبعاد مهنية واضحة، مما يسهم في ضبط وتطوير هذا المجال الذي بات يمثل قناة تأثيرية مهمة في حياة الأفراد والمجتمع.
ويؤكد مريش أن تدريس تخصص "الإنفلونسر" يعد خطوة نحو تعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوجيه أصحاب هذه المهنة نحو تقديم محتوى يخدم الصالح العام، ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة أو السلوكيات السلبية، وبالتالي يعزز من مساهمتهم في تطوير مجتمع رقمي إيجابي.
ويعتقد مريش أنه من الممكن أن نرى مهنة "الإنفلونسر" أو "صناعة المحتوى الرقمي" تدرس في جامعات الوطن العربي في المستقبل القريب، خاصة مع الوعي المتزايد بأهمية هذا المجال وتأثيره على المجتمع.
وينوه إلى أن العديد من الجامعات في الغرب بدأت بالفعل في تقديم برامج أو مساقات تعليمية تركز على مهارات إنشاء المحتوى، وإدارة الهوية الرقمية وفنون التسويق على المنصات الرقمية، ومع تزايد تأثير "الإنفلونسرز" في المجتمعات العربية، قد يكون من المنطقي أن تتبنى الجامعات العربية خطوة مماثلة.
ويرجح مريش أنه لتطبيق ذلك، قد تبدأ الجامعات بإدراج برامج تعليمية تتناول جوانب متعددة من مهنة "الإنفلونسر"، مثل بناء الهوية الشخصية، والتواصل مع الجمهور، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وأخلاقيات المحتوى، ويمكن أن تركز أيضا على مهارات ضرورية أخرى مثل التصوير، التحرير، كتابة النصوص المؤثرة، بالإضافة إلى تحليل البيانات وقياس تأثير المحتوى.
ويعتقد مريش أنه إلى جانب الفوائد الأكاديمية، قد تكون إضافة هذا التخصص أيضا وسيلة لتعزيز القيم والمبادئ الاجتماعية، حيث يمكن أن يتعلم الطلاب كيف يصبحون مؤثرين إيجابيين، ويدركون مسؤولياتهم تجاه المجتمع والجمهور، وقد تشمل الدروس مناقشات حول كيفية معالجة القضايا الاجتماعية بطرق تسهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة، بدلا من التركيز على الربح فقط.
ويعتقد مريش أنه في ظل التطور السريع لوسائل الإعلام الرقمي في المنطقة، من المتوقع أن تستجيب المؤسسات التعليمية في الوطن العربي لهذه الحاجة المتنامية، وسيكون لهذا التوجه دور في تطوير هذا المجال بشكل احترافي وتحفيز الأجيال الجديدة على إنتاج محتوى مميز يخدم المجتمع ويخلق تأثيرا إيجابيا في العالم الرقمي.
من الناحية الاجتماعية، يوضح الدكتور محمد جريبيع، أنه مع الثورة الصناعية التكنولوجية التي اجتاحت العالم، وخاصة المنطقة العربية، أصبحت البيئة جذابة بشكل كبير لمختلف وسائل التكنولوجيا، وذلك لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية.
ويشير جريبيع إلى أن انتشار التكنولوجيا أدى ببعض خبراء الاقتصاد إلى التنبؤ باختفاء مهن وظهور جديدة، ومن بين هذه المهن الجديدة "الإنفلونسر"، التي باتت تشكل هوسا للشباب، حيث تمكنهم من تحقيق رغباتهم وهواياتهم في المقام الأول، كما أصبحت مصدر دخل ثابت للكثيرين منهم.
ويوضح جريبيع أن العديد من هؤلاء المشاهير أصبحوا من ذوي الدخل المرتفع في مجتمعاتهم، خاصة في المجتمعات العربية، منوها إلى أن المجتمع الأردني له خصوصيته كونه مجتمعا شابا ومتعلما، حيث تزدهر التكنولوجيا في البيئات المتعلمة التي تسعى للتغيير. ويؤكد أن فئة الشباب هي الأكثر تقبلا للتغيير وإقبالا على كل ما هو جديد، مما خلق بيئة جاذبة للتكنولوجيا في المجتمع.
ويضيف أن العديد من الشباب استثمروا في هذه التكنولوجيا، مما جعلها من أهم مجالات العمل حاليا. منذ بداية انتشار التكنولوجيا، كان الحديث يدور حول المجتمع الافتراضي، وهناك العديد من النظريات في علم الاجتماع التي بدأت تفسر تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وبالتالي، أصبحت مهنة "الإنفلونسر" من المجالات الجديدة تشكل حيزا في حياة الأفراد والمجتمعات.
ويوضح جريبيع أن مهنة "الإنفلونسر" لم تعد فقط مصدر دخل، بل أصبحت هاجسا للشباب الذين يبحثون عن التأثير والسلطة. فقد بات ينظر إلى مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهم مؤثرين اجتماعيين، مما أدى إلى حلولهم مكان الشخصيات المؤثرة في المجتمعات التقليدية. ويبين أنه فيما مضى، كان في كل مجتمع ومحافظة وقرية أشخاص مؤثرون لهم صوت وكلمة في مختلف المواقف، أما اليوم فقد أصبح مؤثرو السوشال ميديا هم البديل الحديث لهؤلاء في المجتمع.
ويرى جريبيع أن بعض الجامعات، مثل الجامعة الإيرلندية، بدأت تفكر في إنشاء تخصص أكاديمي لمهنة "الإنفلونسر"، ويعتبر أن هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهرت تخصصات جديدة داخل الجامعات، وهذا التخصص قد ينضم إليها نظرا لتأثيره الواسع على المجتمع.
ويختتم جريبيع حديثه بالتأكيد أن هذه المهنة ستتطور في مجتمعاتنا، وستصبح أكثر انتشارا، مما سيجعلنا نرى وجوها جديدة ومحتويات متنوعة. كما يتوقع أن تشهد الفترات المقبلة محتويات ذات طابع جدلي، حيث يسعى هؤلاء المؤثرون لجذب الانتباه والمتابعين، مما قد يدفعهم للتطرق إلى مواضيع مثيرة للجدل قد تسبب حالة من الخلاف داخل مجتمعاتنا العربية.

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