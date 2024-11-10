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الرواشدة يوقع رواية حكي القرايا في المركز الثقافي الملكي

11/10/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- وقع الروائي رمضان الرواشدة، أول من أمس روايته "حكي القرايا"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وذلك في المركز الثقافي الملكي.
شارك في الحفل كل من الأكاديميين: الدكتورة المؤرخة هند أبو الشعر، الروائي سامر المجالي، الناقد د. عماد الضمور، وقدم رمضان الرواشدة شهادة إبداعية حول أعماله الروائية.
من جانبه قال الناقد د. عماد الضمور: "إن الرواشدة يمارس في روايته "حَكي القرايا" مقاربة مهمة لدور الرواية الشفوية في إذكاء المخيلة الروائية من خلال لعبة سردية استمد أحداثها من روايات شفوية وأحداث تاريخية وقعت خلال حقبة زمنية ممتدة من تاريخ الأردن، تبدأ من العام 1834، وتنتهي بقيام إمارة شرقي الأردن العام 1921. وهي مرحلة تاريخية تنوعت أخبارها ما بين التوثيق والرواية الشفوية، إذ تحرك رمضان الرواشدة ببراعة فنية، لينتج الحكاية برؤى الفن، وتجلياته الفكرية العميقة".
وأشار الضمور إلى أن إبداع الرواشدة الحقيقي بدأ منذ طفولته الأولى عندما اعتلى قمة قلعة الشوبك التاريخية، وأطل منها بقلب العاشق على وطنه المكتنز بالحضارة والعمران والتاريخ العابق بالتضحيات، ومن هذه القلعة الحصينة تشكل وعي الرواشدة الوطني وجموحه القومي مستحضرا حصار صلاح الدين الأيوبي لهذه القلعة (567هـ)، وهو في طريقه لتحقيق النصر الخالد في معركة حطين، حيث فلسطين الحبيبة التي لم تغب عن إبداع رمضان في أعماله الروائية كافة.
ثم تحدث الضمور عن هوية المرأة الثقافية في ظل مجتمع ذكوري، قائلا: "تبدو صورة المرأة الأردنية في الرواية أكثر إشراقًا، ومبعث فخر واعتزاز، كما في نموذج عليا الضمور وفاطمة زوجة منصور الأعمى ومريم زوجة راشد، إذ تكشف أحداث الرواية على استشارة الرجال لزوجاتهم في أهم القضايا، وهن وقت الحرب يقفن إلى جانب رجال القبيلة يمارسن دورهن في تقديم الرعاية الطبية والمساندة، إضافة إلى صورتهن الموروثة منذ القدم وهي تحفيز المقاتلين على الثأر والدفاع عن القبيلة ليبقى رد عليا الضمور مزلزلاً على رغبة الأتراك بحرق ولديها السيد وعلي بقولها المنية ولا الدنية. نعثر على الأماكن الأردنية: الشوبك، الكرك، الطفيلة، عجلون، وعي، كثربا وسيل الحسينية....إلخ، وكأنها نماذج راسخة للأردن العظيم القوي المتماسك".
وخلص الضمور إلى أن رواية "حكي القرايا"، تبقى شاهدة على قيم القبيلة وقانونها القاسي المتجسد في الثأر، وتماسكها عند تعرضها للخطر، فالرواية ملحمة بطولة، وقصص من الفداء والنخوة العربية، ووحدة الدم الأردني الفلسطيني، ويبقى الرواشدة صاحب روح وطنية متقدة، تجسدت في موضوعات رواياته التي تناولت جوانب مهمة من الحياة الإنسانية والاجتماعية والوطنية، المنطلقة من رؤى فكرية عميقة تعكس مدى التزامه الصادق تجاه الإنسان والمجتمع والوطن.
من جابنه قال الروائي سامر المجالي: "إنه يمكن لنا أن نرى من زاوية السريالية وملامحها التي تجسدت في رواية "الحمراوي"، حيث ظلمت السريالية كثيرا، بسيادة مفهوم الغموض عند الناس كمعنى لها"، لافتا إلى أن الرواشدة لديه سؤال يتجدد دائما في محاولة منه عبر السريالية إلى أن يخاطب الحواس وما وراء الأشياء، حيث السمات التقليدية يبدو أنها لم تشبع روح الكاتب، ومن هنا تستعصي اللغة، إما اتساع الرؤية، أو ضيق اللغة".
ونوه المجالي إلى أن أسلوب الرواشدة في الانتقال من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغائب، في محاسبة نفسه، في مجمل أعماله، كما في رواية "جنوبي"، واعترافه أمام القارئ بأن هذا قرار حكيم وذاك غير حكيم، وهكذا، لافتا إلى أن رواية "حكي القرايا"، قل فيها المنسوب الصوفي وبرز فيها مشروع الرواشدة بشكل واضح.
من جانبها، قالت المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر: "إن الرواشدة كتب القصة القصيرة، لكنه سرعان ما وجد تجربته الحياتية والسياسية تتجلى بشكل أوسع من القصة القصيرة، وصارت الرواية هي ملعبه الذي تركض فيه خيوله الروائية وتتجلى، ولا حاجة بنا لاستعراض تجربته الروائية، فهو معروف على الساحتين المحلية والعربية، وأعماله الروائية وضعته في موقع متقدم في زمن مبكر من تجربته، عندما فازت روايته (الحمراوي)، بجائزة نجيب محفوظ في القاهرة العام 1994".
وأشارت أبو الشعر إلى أن الرواشدة نجح في روايته، باختيار عنوان دال، انتزعه من تراثنا من قلب مضافات أجدادنا الذين كانوا يقولون في الزمن العصملي "حكي القرايا مش مثل حكي السرايا"، وكأنه بهذا الاختيار وضع عتبة ذكية للنص، ففهم القارئ طبيعة النص الروائي الذي سيدخله.
وخلصت أبو الشعر إلى أن صاحب روايتي "الحمراوي"، "المهطوان"، تفوق على نفسه وجدد، وقدم رواية حميمة من قلب المكان وفي إطار زمان متداخل، واستحضر الماضي بطريقة ذكية، ومزج المكان بالزمان في حركات الشخصيات الحية، التي أقنعتنا بأن ما يحدث حقيقيا، حتى أنه أقنعني أحيانا بأن ما أورده حقيقة، وجعلني أتأكد من صدق الأسماء والأماكن، هذا تاريخ رمضان الرواشدة الخاص الذي استند إلى مرويات المكان، ولك أن تصدق أنني لم أترك الرواية من يدي حتى انتهيت منها بشغف حقيقي، وهذا هو المعيار الجميل لنجاحها وحميميتها، إنها رواية القرايا الذين نحس بأن أهاليها هم نحن.
وفي نهاية الحفل قال الروائي رمضان الرواشدة: "إن رواية حكي القرايا، تختلف كثيرا عما سبقها من روايات كانت حصيلة تجاربَ شخصية أو حياتية أو غيرية، وحتى طريقة الكتابة والسرد اختلفت كثيراً، كما كنت خائفاً وحائراً في آن معاً، أن يفهمني القارئ وحتى الناقد، أو يصنفونني في خانة التاريخ أو التأريخ، وأنا لم أطرح نفسي أبدا كاتباً للتاريخِ الأردنيّ، فهو مهمة ينشغل بها الأكاديميون والمؤرخون، لكن هناك خيط بسيط، وربما واه بين التاريخ والسردِ الروائي، وهو أمر يشكل على كثير من الأفراد".
وأوضح الرواشدة أن رواية "حكي القرايا"، هي رواية تخييل أدبيّ، استفادت من بعض الأحداث التاريخية والمرويات الشفوية، ووظفتها بطريقة روائية بعيدة جداً عن فهمها كتاريخ لمنطقة الجنوب الأردنيّ في أواخر فترة الدولة العثمانية، إلى بداية تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، وربما عندما يقارن النقاد والقراء بين التاريخ والرواية، سيجدون أن الرواية تتحدث عن ماورائيات الأحداث الحقيقية، وأن خيال الكاتب نسج منها حكاية سردية مختلفة جدا.

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