بعد بلاغ بوجود جسم مشبوه داخل مدرسة.. الأمن: لا خطر

بعد بلاغ بوجود جسم مشبوه داخل مدرسة.. الأمن: لا خطر
التاريخ
11/10/2024 2:34:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدر أمني إن بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية الأمن يفيد بوجود جسم مشبوه داخل إحدى المدارس الواقعة على طريق المطار.
وأضاف المصدر أنه "على الفور قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وإجراء المسوحات الأمنية، وبعد عمليات الفحص والتحقق، تم التاكد من خلو الموقع من أي تهديد تشكل خطرًا على السلامة العامة".
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