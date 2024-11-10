بعد بلاغ بوجود جسم مشبوه داخل مدرسة.. الأمن: لا خطر

قال مصدر أمني إن بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية الأمن يفيد بوجود جسم مشبوه داخل إحدى المدارس الواقعة على طريق المطار.

وأضاف المصدر أنه "على الفور قامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وإجراء المسوحات الأمنية، وبعد عمليات الفحص والتحقق، تم التاكد من خلو الموقع من أي تهديد تشكل خطرًا على السلامة العامة".